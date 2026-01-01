Το Etherpad είναι ένας open-source, web-based συνεργατικός επεξεργαστής που επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να επεξεργάζονται το ίδιο έγγραφο ταυτόχρονα, με τις αλλαγές να εμφανίζονται άμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. Το κείμενο κάθε συνεισφέροντα είναι color-coded, διευκολύνοντας να δείτε ποιος έγραψε τι. Δεν απαιτείται εγγραφή ή εγκατάσταση λογισμικού — απλά μοιραστείτε έναν σύνδεσμο και ξεκινήστε τη συνεργασία.

Η self-hosting του Etherpad στον VPS σας διασφαλίζει ότι τα ευαίσθητα έγγραφα δεν εγκαταλείπουν ποτέ τη δική σας υποδομή. Το συμπεριλαμβανόμενο PostgreSQL backend παρέχει αξιόπιστη διατήρηση δεδομένων και πλήρες ιστορικό εκδόσεων, ενώ το επεκτάσιμο plugin system σας επιτρέπει να προσθέσετε υποστήριξη εικόνων, λίστες εργασιών και προσαρμοσμένες ενσωματώσεις προσαρμοσμένες στη ροή εργασίας της ομάδας σας.