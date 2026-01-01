Αναπτύξτε το Etherpad με εγκατάσταση ενός κλικ.
Συνεργατικός επεξεργαστής κειμένου ανοιχτού κώδικα σε πραγματικό χρόνο, όπου πολλοί χρήστες μπορούν να γράφουν και να επεξεργάζονται έγγραφα ταυτόχρονα.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Etherpad
Το Etherpad είναι ένας open-source, web-based συνεργατικός επεξεργαστής που επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να επεξεργάζονται το ίδιο έγγραφο ταυτόχρονα, με τις αλλαγές να εμφανίζονται άμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. Το κείμενο κάθε συνεισφέροντα είναι color-coded, διευκολύνοντας να δείτε ποιος έγραψε τι. Δεν απαιτείται εγγραφή ή εγκατάσταση λογισμικού — απλά μοιραστείτε έναν σύνδεσμο και ξεκινήστε τη συνεργασία.
Η self-hosting του Etherpad στον VPS σας διασφαλίζει ότι τα ευαίσθητα έγγραφα δεν εγκαταλείπουν ποτέ τη δική σας υποδομή. Το συμπεριλαμβανόμενο PostgreSQL backend παρέχει αξιόπιστη διατήρηση δεδομένων και πλήρες ιστορικό εκδόσεων, ενώ το επεκτάσιμο plugin system σας επιτρέπει να προσθέσετε υποστήριξη εικόνων, λίστες εργασιών και προσαρμοσμένες ενσωματώσεις προσαρμοσμένες στη ροή εργασίας της ομάδας σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Etherpad
Συνεπεξεργασία πραγματικού χρόνου
Οι αλλαγές από κάθε συμμετέχοντα εμφανίζονται άμεσα με χρωματικά κωδικοποιημένη απόδοση, ώστε οι ομάδες να μπορούν να γράφουν μαζί χωρίς συγκρούσεις συγχώνευσης ή κλειδώματα.
Πλήρες ιστορικό έκδοσης
Κάθε αναθεώρηση αποθηκεύεται με ένα timeline scrubber που σας επιτρέπει να επαναφέρετε και να αποκαταστήσετε οποιαδήποτε προηγούμενη κατάσταση του εγγράφου.
Χωρίς εγγραφή
Οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε κοινόχρηστα έγγραφα μέσω ενός κοινόχρηστου URL χωρίς να δημιουργούν λογαριασμούς, μειώνοντας την τριβή για εφάπαξ συνεργασία με εξωτερικούς επισκέπτες.
Οικοσύστημα Plugin
Επεκτείνετε το Etherpad με plugins για ενσωμάτωση εικόνων, λίστες εργασιών, μορφές εξαγωγής και ενσωματώσεις εργαλείων για να καλύψετε τις συγκεκριμένες ανάγκες της ομάδας σας.
Πίνακας διαχείρισης
Το web-based περιβάλλον διαχείρισης σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε σημειωματάρια, να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα και να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις του server χωρίς άμεση πρόσβαση στον server.
Γιατί να τρέξω Etherpad στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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