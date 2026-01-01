Αναπτύξτε το SeaweedFS με εγκατάσταση ενός κλικ.
Υψηλής απόδοσης κατανεμημένο σύστημα αρχείων με συμβατότητα S3 API για την αποθήκευση και εξυπηρέτηση δισεκατομμυρίων αρχείων σε κλίμακα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SeaweedFS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SeaweedFS
Το SeaweedFS είναι ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων ανοιχτού κώδικα με πάνω από 24.000 GitHub stars, βελτιστοποιημένο για την αποτελεσματική αποθήκευση και ανάκτηση μεγάλου αριθμού αρχείων. Με ένα ενσωματωμένο S3-compatible API, λειτουργεί ως άμεση αντικατάσταση του Amazon S3 σε self-hosted περιβάλλοντα - οποιοδήποτε εργαλείο ή SDK που έχει δημιουργηθεί για το S3 λειτουργεί με το SeaweedFS χωρίς αλλαγές στον κώδικα.
Το self-hosting object storage στον VPS σας εξαλείφει το κόστος ανά αίτημα και ανά GB των cloud providers, διατηρώντας παράλληλα τα δεδομένα υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Το SeaweedFS χειρίζεται τα πάντα, από μικρές εικόνες που ανεβάζουν οι χρήστες μέχρι μεγάλα αρχεία βίντεο και backup archives, με replication και erasure coding διαθέσιμα για την προστασία δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του SeaweedFS
S3 API Συμβατότητα
Οποιαδήποτε εφαρμογή ή εργαλείο που έχει δημιουργηθεί για το Amazon S3 συνδέεται με το SeaweedFS χωρίς τροποποίηση, επιτρέποντας την άμεση ενσωμάτωση με τις υπάρχουσες ροές εργασίας.
Αποτελεσματική διαχείριση μικρών αρχείων
Η βελτιστοποιημένη μηχανή αποθήκευσης διαχειρίζεται αποτελεσματικά δισεκατομμύρια μικρά αρχεία — μια κοινή αδυναμία των παραδοσιακών συστημάτων αρχείων και των storage backends γενικής χρήσης.
Αντιγραφή Δεδομένων
Η αυτόματη αναπαραγωγή σε διακομιστές τόμων παρέχει πλεονασμό, έτσι ώστε τα δεδομένα να παραμένουν διαθέσιμα ακόμα και αν αποτύχουν μεμονωμένοι κόμβοι αποθήκευσης.
Κωδικοποίηση Διαγραφής
Μειώνει την επιβάρυνση αποθήκευσης σε σύγκριση με την πλήρη αναπαραγωγή, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα των δεδομένων για τα επίπεδα θερμής και ψυχρής αποθήκευσης.
Υποστήριξη προσάρτησης FUSE
Προσαρτήστε το SeaweedFS ως ένα εγγενές σύστημα αρχείων σε κεντρικούς υπολογιστές Linux, επιτρέποντας σε εφαρμογές που αναμένουν τυπική πρόσβαση αρχείων POSIX να διαβάζουν και να γράφουν απευθείας.
Γιατί να τρέξω SeaweedFS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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