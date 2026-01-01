Το SeaweedFS είναι ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων ανοιχτού κώδικα με πάνω από 24.000 GitHub stars, βελτιστοποιημένο για την αποτελεσματική αποθήκευση και ανάκτηση μεγάλου αριθμού αρχείων. Με ένα ενσωματωμένο S3-compatible API, λειτουργεί ως άμεση αντικατάσταση του Amazon S3 σε self-hosted περιβάλλοντα - οποιοδήποτε εργαλείο ή SDK που έχει δημιουργηθεί για το S3 λειτουργεί με το SeaweedFS χωρίς αλλαγές στον κώδικα.

Το self-hosting object storage στον VPS σας εξαλείφει το κόστος ανά αίτημα και ανά GB των cloud providers, διατηρώντας παράλληλα τα δεδομένα υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Το SeaweedFS χειρίζεται τα πάντα, από μικρές εικόνες που ανεβάζουν οι χρήστες μέχρι μεγάλα αρχεία βίντεο και backup archives, με replication και erasure coding διαθέσιμα για την προστασία δεδομένων.