Αναπτύξτε το Thruk με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διεπαφή web παρακολούθησης πολλαπλών back-end για Naemon, Nagios, Icinga και Shinken, βασισμένη στο Livestatus API.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Thruk
Το Thruk είναι ένα πλούσιο σε λειτουργίες, ανεξάρτητο web interface παρακολούθησης, βασισμένο στο Livestatus API. Αντικαθιστά το παλιό Nagios CGI με ένα γρήγορο, σύγχρονο UI και προσθέτει δυνατότητες που το βασικό Nagios δεν διέθετε ποτέ — σελιδοποιημένες προβολές εκατομμυρίων υπηρεσιών, φιλικά προς κινητά dashboards, επιχειρηματικές διαδικασίες, αναφορές SLA και ένα ισχυρό REST API.
Η αυτο-φιλοξενία του Thruk στον δικό σας VPS σάς επιτρέπει να ενοποιήσετε κάθε backend Naemon, Nagios, Icinga και Shinken πίσω από ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει τη διανομή OMD Labs, οπότε αποκτάτε επίσης έναν πυρήνα Naemon έτοιμο για ερωτήματα, γραφήματα απόδοσης RRD και το πλήρες οικοσύστημα add-on του Thruk χωρίς χειροκίνητη μεταγλώττιση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Thruk
Υποστήριξη πολλαπλών backend
Αναζητήστε περιπτώσεις Naemon, Nagios, Icinga και Shinken ταυτόχρονα και παρουσιάστε τις ως μία ενιαία προβολή κατάστασης.
Συμπεριλαμβανόμενο Naemon core
Περιλαμβάνει ένα λειτουργικό Naemon backend, RRD performance graphs και Apache, ώστε το web UI να έχει ζωντανά δεδομένα από την πρώτη εκκίνηση.
Επιχειρηματικές διαδικασίες
Ομαδοποιήστε εκατοντάδες ελέγχους χαμηλού επιπέδου σε λογικές επιχειρηματικές υπηρεσίες που αναδεικνύουν τον πραγματικό αντίκτυπο αντί για τον ακατέργαστο θόρυβο του host.
Αναφορές SLA
Δημιουργήστε αναφορές διαθεσιμότητας, διακοπών λειτουργίας και SLA σε PDF ή Excel απευθείας από το web UI χωρίς εξωτερικά εργαλεία αναφοράς.
REST API
Αυτοματοποιήστε dashboards, downtimes και επιβεβαιώσεις μέσω ενός τεκμηριωμένου REST API που αντικατοπτρίζει κάθε δυνατότητα UI.
Φιλικό για κινητά UI
Αποκριτικοί πίνακες ελέγχου και ένα ειδικό θέμα για κινητά επιτρέπουν στους χειριστές να ταξινομούν περιστατικά από ένα τηλέφωνο ή tablet ενώ βρίσκονται σε εφημερία.
Γιατί να τρέξω Thruk στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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