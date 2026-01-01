Το Thruk είναι ένα πλούσιο σε λειτουργίες, ανεξάρτητο web interface παρακολούθησης, βασισμένο στο Livestatus API. Αντικαθιστά το παλιό Nagios CGI με ένα γρήγορο, σύγχρονο UI και προσθέτει δυνατότητες που το βασικό Nagios δεν διέθετε ποτέ — σελιδοποιημένες προβολές εκατομμυρίων υπηρεσιών, φιλικά προς κινητά dashboards, επιχειρηματικές διαδικασίες, αναφορές SLA και ένα ισχυρό REST API.

Η αυτο-φιλοξενία του Thruk στον δικό σας VPS σάς επιτρέπει να ενοποιήσετε κάθε backend Naemon, Nagios, Icinga και Shinken πίσω από ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει τη διανομή OMD Labs, οπότε αποκτάτε επίσης έναν πυρήνα Naemon έτοιμο για ερωτήματα, γραφήματα απόδοσης RRD και το πλήρες οικοσύστημα add-on του Thruk χωρίς χειροκίνητη μεταγλώττιση.