Το Coral είναι η πλατφόρμα σχολιασμού ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε από την Vox Media για να ενισχύσει πιο υγιείς συζητήσεις εντός του ιστότοπου για ειδησεογραφικούς οργανισμούς, εκδότες και δημιουργούς περιεχομένου. Αντικαθιστά τα widgets σχολίων τρίτων με ένα αυτο-φιλοξενούμενο σύστημα σχεδιασμένο γύρω από τις πραγματικότητες της διαχείρισης μιας κοινότητας: μεγάλο φόρτο εργασίας συντονισμού, εχθρικούς παράγοντες και την ανάγκη να διατηρείτε τα δεδομένα κοινού εντός της δικής σας υποδομής.

Εμπιστεύονται περισσότερα από 500 ειδησεογραφικά γραφεία σε 28 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των The Washington Post και The Financial Times, το Coral συνδυάζει μια γρήγορη, προσβάσιμη εμπειρία αναγνώστη με ένα σύνολο εργαλείων συντονισμού ειδικά κατασκευασμένο για συντακτικές ομάδες. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί τις ταυτότητες των αναγνωστών, το ιστορικό σχολίων και τα σήματα αφοσίωσης υπό τον πλήρη έλεγχό σας αντί για ένα SaaS τρίτου μέρους.