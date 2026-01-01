Αναπτύξτε το Coral Talk με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα σχολιασμού ανοιχτού κώδικα από την Vox Media που επαναπροσδιορίζει την επιτόπια συζήτηση και τον συντονισμό για τις αίθουσες σύνταξης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Coral Talk
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Coral Talk
Το Coral είναι η πλατφόρμα σχολιασμού ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε από την Vox Media για να ενισχύσει πιο υγιείς συζητήσεις εντός του ιστότοπου για ειδησεογραφικούς οργανισμούς, εκδότες και δημιουργούς περιεχομένου. Αντικαθιστά τα widgets σχολίων τρίτων με ένα αυτο-φιλοξενούμενο σύστημα σχεδιασμένο γύρω από τις πραγματικότητες της διαχείρισης μιας κοινότητας: μεγάλο φόρτο εργασίας συντονισμού, εχθρικούς παράγοντες και την ανάγκη να διατηρείτε τα δεδομένα κοινού εντός της δικής σας υποδομής.
Εμπιστεύονται περισσότερα από 500 ειδησεογραφικά γραφεία σε 28 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των The Washington Post και The Financial Times, το Coral συνδυάζει μια γρήγορη, προσβάσιμη εμπειρία αναγνώστη με ένα σύνολο εργαλείων συντονισμού ειδικά κατασκευασμένο για συντακτικές ομάδες. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί τις ταυτότητες των αναγνωστών, το ιστορικό σχολίων και τα σήματα αφοσίωσης υπό τον πλήρη έλεγχό σας αντί για ένα SaaS τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Coral Talk
Εργαλειοθήκη συντονισμού
Φιλτράρισμα και έγκριση σχολίων μαζικά με ουρές αντιδράσεων, λίστες απαγορευμένων λέξεων, επισήμανση ύποπτων λέξεων και ρυθμίσεις συντονισμού ανά ιστορία, σχεδιασμένες για συντακτικές ομάδες.
Q&A και live chat
Μετατρέψτε μια ιστορία σε λειτουργία Q&A ή live chat για να φιλοξενήσετε συνεδρίες με ειδικούς, συζητήσεις για έκτακτες ειδήσεις ή δομημένες συνεντεύξεις αναγνωστών.
Δέσμευση συγγραφέα
Επιλεγμένα σχόλια, σήματα δημοσιογράφων και απαντήσεις προσωπικού εντός κειμένου επιτρέπουν στους δημοσιογράφους να αναδεικνύουν τις καλύτερες συνεισφορές και να απαντούν στους αναγνώστες απευθείας μέσα στο νήμα.
Single sign-on
Ενσωματώστε το Coral στο υπάρχον επίπεδο ταυτότητας με JWT-based SSO, παρόχους OAuth ή τοπικούς λογαριασμούς, ώστε οι αναγνώστες να επαναχρησιμοποιούν το login τους στον ιστότοπο.
Απόρρητο και ιδιοκτησία δεδομένων
Σχόλια, προφίλ και ιστορικό εποπτείας παραμένουν στο VPS σας σε MongoDB, με ενσωματωμένα εργαλεία εξαγωγής και διαγραφής φιλικά προς τον GDPR.
Ενσωματώσιμο σε οποιοδήποτε CMS
Ένα ελαφρύ script ενσωμάτωσης ενσωματώνει το Coral σε WordPress, Ghost, Drupal, ή προσαρμοσμένες στοίβες χωρίς να δεσμεύει τον ιστότοπό σας σε ένα μόνο CMS.
Γιατί να τρέξω Coral Talk στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Apache Answer
Πλατφόρμα Ερωτήσεων και Απαντήσεων ανοιχτού κώδικα για διαμοιρασμό γνώσεων ομάδας και δημιουργία κοινότητας