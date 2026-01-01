Το Deluge είναι ένα πλούσιο σε χαρακτηριστικά, ελαφρύ BitTorrent client χτισμένο στην libtorrent library, προσφέροντας όλες τις απαραίτητες δυνατότητες διαχείρισης torrent μέσω μιας καθαρής διεπαφής βασισμένης σε browser. Υποστηρίζει protocol encryption, DHT, peer exchange, proxy routing, ελέγχους ταχύτητας και ένα οικοσύστημα plugin - καθιστώντας το μια αξιόπιστη επιλογή τόσο για περιστασιακές λήψεις όσο και για προηγμένες ρυθμίσεις αυτοματοποίησης πολυμέσων.

Η εγκατάσταση του Deluge σε ένα VPS παρέχει αποκλειστικό εύρος ζώνης για συνεχή seeding και downloading χωρίς να καταναλώνει την οικιακή σας σύνδεση internet ή τα όρια δεδομένων. Το περιβάλλον που είναι πάντα ενεργό διατηρεί υγιείς αναλογίες σε ιδιωτικούς trackers, ενσωματώνεται ομαλά με εργαλεία αυτοματοποίησης όπως το Sonarr και το Radarr, και διατηρεί τη δραστηριότητα torrent σας απομονωμένη σε αποκλειστική υποδομή με στατική IP address.