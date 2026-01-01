Αναπτύξτε Deluge με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύ BitTorrent client με web interface, υποστήριξη plugin και απρόσκοπτη ενσωμάτωση αυτοματοποίησης μέσων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Deluge
Το Deluge είναι ένα πλούσιο σε χαρακτηριστικά, ελαφρύ BitTorrent client χτισμένο στην libtorrent library, προσφέροντας όλες τις απαραίτητες δυνατότητες διαχείρισης torrent μέσω μιας καθαρής διεπαφής βασισμένης σε browser. Υποστηρίζει protocol encryption, DHT, peer exchange, proxy routing, ελέγχους ταχύτητας και ένα οικοσύστημα plugin - καθιστώντας το μια αξιόπιστη επιλογή τόσο για περιστασιακές λήψεις όσο και για προηγμένες ρυθμίσεις αυτοματοποίησης πολυμέσων.
Η εγκατάσταση του Deluge σε ένα VPS παρέχει αποκλειστικό εύρος ζώνης για συνεχή seeding και downloading χωρίς να καταναλώνει την οικιακή σας σύνδεση internet ή τα όρια δεδομένων. Το περιβάλλον που είναι πάντα ενεργό διατηρεί υγιείς αναλογίες σε ιδιωτικούς trackers, ενσωματώνεται ομαλά με εργαλεία αυτοματοποίησης όπως το Sonarr και το Radarr, και διατηρεί τη δραστηριότητα torrent σας απομονωμένη σε αποκλειστική υποδομή με στατική IP address.
Βασικά χαρακτηριστικά του Deluge
Διεπαφή βασισμένη σε browser
Διαχειριστείτε όλα τα torrents από οποιαδήποτε συσκευή μέσω ενός responsive web UI χωρίς να εγκαταστήσετε ένα desktop client ή να διατηρείτε άμεση πρόσβαση στον server.
Ενσωμάτωση Αυτοματοποίησης Μέσων
Ενσωματώνεται εγγενώς με Sonarr, Radarr και Lidarr για αυτοματοποιημένη λήψη περιεχομένου, μετονομασία και οργάνωση βιβλιοθήκης.
Κρυπτογράφηση πρωτοκόλλου
Κρυπτογραφεί την κίνηση BitTorrent για να μειώσει το throttling του ISP και να βελτιώσει το απόρρητο για όλη τη δραστηριότητα torrent στον server.
Plugin Σύστημα
Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με plugins για ετικέτες, προγραμματισμό, RSS feeds, web seeds και απομακρυσμένη διαχείριση πελατών.
Λεπτομερείς ρυθμίσεις ταχύτητας
Ρυθμίστε καθολικά και ανά torrent όρια upload/download με υποστήριξη προγραμματισμού για τη διαχείριση της χρήσης bandwidth καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Γιατί να τρέξω Deluge στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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