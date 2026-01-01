Αναπτύξτε το Cloudflared με εγκατάσταση ενός κλικ.
Cloudflare Tunnel daemon που εκθέτει υπηρεσίες με ασφάλεια στο διαδίκτυο χωρίς να ανοίγει θύρες firewall.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Cloudflared
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Cloudflared
Το Cloudflared είναι ο client daemon για το Cloudflare Tunnel, δημιουργώντας κρυπτογραφημένες συνδέσεις μόνο εξερχόμενης κίνησης από το VPS σας στο edge network της Cloudflare. Δρομολογώντας όλη την κίνηση μέσω της Cloudflare πριν φτάσει στην προέλευσή σας, αποκτάτε ενσωματωμένη προστασία DDoS και κάλυψη WAF χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε ποτέ θύρες εισερχόμενου τείχους προστασίας ή να εκθέσετε τη διεύθυνση IP του server σας.
Η αυτο-φιλοξενία του Cloudflared daemon σε ένα VPS παρέχει ένα σταθερό, πάντα ενεργό tunnel που δεν υπόκειται στους περιορισμούς αξιοπιστίας των οικιακών συνδέσεων internet. Τα Cloudflare tokens και η διαμόρφωση του tunnel σας αποθηκεύονται σε υποδομή που εσείς ελέγχετε, και το περιλαμβανόμενο web UI καθιστά την αρχική ρύθμιση και τη συνεχή διαχείριση απλές χωρίς τη χρήση της command line.
Βασικά χαρακτηριστικά του Cloudflared
Δεν απαιτούνται εισερχόμενες θύρες
Όλες οι συνδέσεις ξεκινούν εξερχόμενες από τον server σας, εξαλείφοντας την ανάγκη να ανοίξετε κανόνες firewall ή να διαμορφώσετε NAT port forwarding.
Προστασία IP προέλευσης
Η επισκεψιμότητα φτάνει στον server σας μόνο μέσω του Cloudflare, κρύβοντας την IP του VPS σας από σαρωτές και απόπειρες άμεσης επίθεσης.
Ενσωματωμένη προστασία DDoS
Η Cloudflare απορροφά ογκομετρικές επιθέσεις στο άκρο πριν οποιαδήποτε κίνηση φτάσει στον origin server σας.
Zero Trust ενσωμάτωση
Συνδυάστε τούνελ με το Cloudflare Access για την επιβολή αυθεντικοποίησης βάσει ταυτότητας σε οποιαδήποτε εσωτερική υπηρεσία χωρίς VPN.
Διαδικτυακή διαμόρφωση
Διαχειριστείτε τα tunnel tokens και τις διαδρομές μέσω ενός ενσωματωμένου web UI χωρίς να μεταβείτε στη γραμμή εντολών.
Γιατί να τρέχω Cloudflared στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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