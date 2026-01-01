Το Cloudflared είναι ο client daemon για το Cloudflare Tunnel, δημιουργώντας κρυπτογραφημένες συνδέσεις μόνο εξερχόμενης κίνησης από το VPS σας στο edge network της Cloudflare. Δρομολογώντας όλη την κίνηση μέσω της Cloudflare πριν φτάσει στην προέλευσή σας, αποκτάτε ενσωματωμένη προστασία DDoS και κάλυψη WAF χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε ποτέ θύρες εισερχόμενου τείχους προστασίας ή να εκθέσετε τη διεύθυνση IP του server σας.

Η αυτο-φιλοξενία του Cloudflared daemon σε ένα VPS παρέχει ένα σταθερό, πάντα ενεργό tunnel που δεν υπόκειται στους περιορισμούς αξιοπιστίας των οικιακών συνδέσεων internet. Τα Cloudflare tokens και η διαμόρφωση του tunnel σας αποθηκεύονται σε υποδομή που εσείς ελέγχετε, και το περιλαμβανόμενο web UI καθιστά την αρχική ρύθμιση και τη συνεχή διαχείριση απλές χωρίς τη χρήση της command line.