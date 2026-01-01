Αναπτύξτε το OMERO με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα διαχείρισης δεδομένων εικόνας για επιστημονική μικροσκοπία με έναν πολυδιάστατο web viewer.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OMERO
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OMERO
Το OMERO είναι η πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων Open Microscopy Environment που δημιουργήθηκε για ερευνητικά εργαστήρια που εργάζονται με πολυδιάστατα δεδομένα βιοαπεικόνισης. Εισάγει εικόνες μικροσκοπίας από πάνω από 150 ιδιόκτητες μορφές αρχείων μέσω του Bio-Formats, τις διατηρεί σε ένα αποθετήριο με δυνατότητα αναζήτησης και τις παρέχει μέσω ενός web viewer που χειρίζεται κανάλια, time-lapse και Z-stacks χωρίς ιδιόκτητο λογισμικό.
Η αυτο-φιλοξενία του OMERO στον VPS σας δίνει στις ομάδες εργαστηρίων πλήρη έλεγχο επί των ακατέργαστων δεδομένων εικόνας, των σχολιασμών και των δικαιωμάτων πρόσβασης, ενώ συνδυάζει το back end του OMERO.server, το front end του OMERO.web και ένα αποθετήριο PostgreSQL σε μία ενιαία ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του OMERO
Πολυδιάστατο πρόγραμμα προβολής
Περιηγηθείτε σε Z-stacks, ακολουθίες time-lapse και πολυκαναλικές λήψεις απευθείας στον browser, χωρίς να εγκαταστήσετε λογισμικό μικροσκοπίας επιτραπέζιου υπολογιστή.
Εισαγωγή Bio-Formats
Εισάγει εικόνες από πάνω από 150 ιδιόκτητους μορφότυπους μικροσκοπίας και διατηρεί τα αρχικά μεταδεδομένα μέσω της ενσωματωμένης βιβλιοθήκης Bio-Formats.
Ομάδες και δικαιώματα
Οργανώστε τους ερευνητές σε συνεργατικές ομάδες με δικαιώματα μόνο ανάγνωσης, ανάγνωσης-σχολιασμού ή ανάγνωσης-εγγραφής σε κοινά σύνολα δεδομένων και έργα.
Σχολιασμοί και ετικέτες
Προσαρτήστε ετικέτες, αξιολογήσεις, σχόλια, ζεύγη κλειδιών-τιμών και συνημμένα αρχεία σε εικόνες, ώστε το πειραματικό πλαίσιο να παραμένει συνδεδεμένο με τα ακατέργαστα δεδομένα.
Scripting και APIs
Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες ανάλυσης μέσω των API Python, Java και MATLAB ή εκτελέστε OMERO.scripts από την πλευρά του server σε ολόκληρα σύνολα δεδομένων.
Γιατί να τρέξω OMERO στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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