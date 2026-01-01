Το OMERO είναι η πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων Open Microscopy Environment που δημιουργήθηκε για ερευνητικά εργαστήρια που εργάζονται με πολυδιάστατα δεδομένα βιοαπεικόνισης. Εισάγει εικόνες μικροσκοπίας από πάνω από 150 ιδιόκτητες μορφές αρχείων μέσω του Bio-Formats, τις διατηρεί σε ένα αποθετήριο με δυνατότητα αναζήτησης και τις παρέχει μέσω ενός web viewer που χειρίζεται κανάλια, time-lapse και Z-stacks χωρίς ιδιόκτητο λογισμικό.

Η αυτο-φιλοξενία του OMERO στον VPS σας δίνει στις ομάδες εργαστηρίων πλήρη έλεγχο επί των ακατέργαστων δεδομένων εικόνας, των σχολιασμών και των δικαιωμάτων πρόσβασης, ενώ συνδυάζει το back end του OMERO.server, το front end του OMERO.web και ένα αποθετήριο PostgreSQL σε μία ενιαία ανάπτυξη.