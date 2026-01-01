Το Traduora είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαχείρισης μεταφράσεων, σχεδιασμένη για ομάδες ανάπτυξης που διαχειρίζονται την τοπική προσαρμογή σε πολλές γλώσσες. Παρέχει μια καθαρή διαδικτυακή διεπαφή για την οργάνωση μεταφραστικών έργων, με υποστήριξη εισαγωγής και εξαγωγής για μορφές JSON, YAML και CSV.

Η αυτο-φιλοξενία του Traduora σε ένα VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα τοπικής προσαρμογής σας ιδιωτικά και ενσωματώνεται απευθείας με CI/CD pipelines μέσω του REST API του. Ο έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων σάς επιτρέπει να προσκαλείτε μεταφραστές, επιμελητές και προγραμματιστές με κατάλληλα δικαιώματα, ενώ το ιστορικό μεταφράσεων καταγράφει κάθε αλλαγή που γίνεται σε ένα string.