Εγκαταστήστε το Traduora με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαχείρισης μεταφράσεων για ομάδες με REST API, πρόσβαση βάσει ρόλων και εισαγωγή/εξαγωγή πολλαπλών μορφών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Traduora
Το Traduora είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαχείρισης μεταφράσεων, σχεδιασμένη για ομάδες ανάπτυξης που διαχειρίζονται την τοπική προσαρμογή σε πολλές γλώσσες. Παρέχει μια καθαρή διαδικτυακή διεπαφή για την οργάνωση μεταφραστικών έργων, με υποστήριξη εισαγωγής και εξαγωγής για μορφές JSON, YAML και CSV.
Η αυτο-φιλοξενία του Traduora σε ένα VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα τοπικής προσαρμογής σας ιδιωτικά και ενσωματώνεται απευθείας με CI/CD pipelines μέσω του REST API του. Ο έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων σάς επιτρέπει να προσκαλείτε μεταφραστές, επιμελητές και προγραμματιστές με κατάλληλα δικαιώματα, ενώ το ιστορικό μεταφράσεων καταγράφει κάθε αλλαγή που γίνεται σε ένα string.
Βασικά χαρακτηριστικά του Traduora
Ενσωμάτωση REST API
Αυτοματοποιήστε τις εισαγωγές και εξαγωγές μεταφράσεων στο CI/CD pipeline σας χρησιμοποιώντας το πλήρες REST API χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Εξαγωγή πολλαπλών μορφών
Εξαγάγετε μεταφράσεις ως JSON, YAML, CSV και άλλες μορφές για να τις ενσωματώσετε απευθείας σε οποιοδήποτε framework ή build system.
Πρόσβαση βάσει ρόλων
Παρέχετε στους προγραμματιστές, μεταφραστές και επιθεωρητές διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων για να διατηρείτε τα έργα οργανωμένα και ασφαλή.
Ιστορικό μεταφράσεων
Κάθε αλλαγή σε μια συμβολοσειρά μετάφρασης καταγράφεται, επιτρέποντάς σας να ελέγχετε τις τροποποιήσεις και να επαναφέρετε σε προηγούμενες εκδόσεις.
Γιατί να τρέξω Traduora στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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