Το Apache Tika είναι ένα πλαίσιο ανίχνευσης και ανάλυσης περιεχομένου που εκθέτει ένα ενιαίο REST API για την εξαγωγή κειμένου, μεταδεδομένων και δομής από περισσότερες από χίλιες μορφές αρχείων, συμπεριλαμβανομένων PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, εικόνων, ήχου, βίντεο και αρχείων αρχειοθέτησης. Αντί να ενσωματώνουν δεκάδες βιβλιοθήκες ανάλυσης ανά μορφή, οι εφαρμογές στέλνουν ακατέργαστα δεδομένα (bytes) στον Tika Server και λαμβάνουν κανονικοποιημένη έξοδο.

Η αυτο-φιλοξενία του Tika Server στο δικό σας VPS διατηρεί το περιεχόμενο των εγγράφων σε υποδομή που ελέγχετε — σημαντικό για εμπιστευτικές συμβάσεις, εσωτερικά αρχεία και ρυθμιζόμενα δεδομένα — ενώ καταργεί τις χρεώσεις ανά έγγραφο και τα όρια ρυθμού που χρεώνονται από τα φιλοξενούμενα API εξαγωγής. Η πλήρης εικόνα διατίθεται με Tesseract OCR και GDAL, έτσι ώστε τα σαρωμένα PDF και τα αρχεία εικόνων να είναι αναζητήσιμα άμεσα.