Εγκαταστήστε Apache Tika με ένα κλικ.
Εργαλειοθήκη ανάλυσης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα που εντοπίζει και εξάγει μεταδεδομένα και κείμενο από πάνω από χίλιους τύπους αρχείων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache Tika
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Tika
Το Apache Tika είναι ένα πλαίσιο ανίχνευσης και ανάλυσης περιεχομένου που εκθέτει ένα ενιαίο REST API για την εξαγωγή κειμένου, μεταδεδομένων και δομής από περισσότερες από χίλιες μορφές αρχείων, συμπεριλαμβανομένων PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, εικόνων, ήχου, βίντεο και αρχείων αρχειοθέτησης. Αντί να ενσωματώνουν δεκάδες βιβλιοθήκες ανάλυσης ανά μορφή, οι εφαρμογές στέλνουν ακατέργαστα δεδομένα (bytes) στον Tika Server και λαμβάνουν κανονικοποιημένη έξοδο.
Η αυτο-φιλοξενία του Tika Server στο δικό σας VPS διατηρεί το περιεχόμενο των εγγράφων σε υποδομή που ελέγχετε — σημαντικό για εμπιστευτικές συμβάσεις, εσωτερικά αρχεία και ρυθμιζόμενα δεδομένα — ενώ καταργεί τις χρεώσεις ανά έγγραφο και τα όρια ρυθμού που χρεώνονται από τα φιλοξενούμενα API εξαγωγής. Η πλήρης εικόνα διατίθεται με Tesseract OCR και GDAL, έτσι ώστε τα σαρωμένα PDF και τα αρχεία εικόνων να είναι αναζητήσιμα άμεσα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Tika
Πάνω από χίλιες μορφές
Ανάλυση PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, εικόνων, ήχου, βίντεο και δεκάδων μορφών αρχείων μέσω μιας ενιαίας διεπαφής REST.
Ενσωματωμένο OCR
Η πλήρης εικόνα ενσωματώνει το Tesseract με πακέτα γλωσσών Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών και Ισπανικών, έτσι ώστε τα σαρωμένα PDF και τα αρχεία εικόνων να παράγουν αναζητήσιμο κείμενο χωρίς επιπλέον υπηρεσίες.
REST API server
Τα Endpoints για εξαγωγή κειμένου, metadata, ανίχνευση γλώσσας και αναγνώριση τύπου MIME επιτρέπουν σε οποιοδήποτε backend να ενσωματώσει την επεξεργασία εγγράφων με ένα απλό HTTP POST.
Ανίχνευση γλώσσας
Εντοπίζει αυτόματα τη γλώσσα οποιουδήποτε εξαγόμενου κειμένου, επιτρέποντας την ευρετηρίαση αναζήτησης, τη μετάφραση και τα pipelines δρομολόγησης, χωρίς την ενσωμάτωση επιπλέον βιβλιοθηκών.
Pipeline έτοιμο
Λειτουργεί ως το στάδιο εξαγωγής για πλατφόρμες αναζήτησης, εισαγωγή RAG, ροές εργασίας e-discovery και συστήματα ψηφιακής διατήρησης που χρειάζονται κανονικοποιημένο κείμενο από ετερογενή έγγραφα.
Γιατί να τρέχω Apache Tika στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
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