Έκπτωση έως 69% για Apache Tika

Εγκαταστήστε Apache Tika με ένα κλικ.

Εργαλειοθήκη ανάλυσης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα που εντοπίζει και εξάγει μεταδεδομένα και κείμενο από πάνω από χίλιους τύπους αρχείων.

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VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη
5,49 /μήνα
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Εγκαταστήστε Apache Tika με ένα κλικ.

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69% έκπτωση
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17,99
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1 πυρήνας vCPU
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4 TB εύρος ζώνης
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64% έκπτωση
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Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
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8 TB εύρος ζώνης
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35,99
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Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
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16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
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Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

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Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Tika

Το Apache Tika είναι ένα πλαίσιο ανίχνευσης και ανάλυσης περιεχομένου που εκθέτει ένα ενιαίο REST API για την εξαγωγή κειμένου, μεταδεδομένων και δομής από περισσότερες από χίλιες μορφές αρχείων, συμπεριλαμβανομένων PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, εικόνων, ήχου, βίντεο και αρχείων αρχειοθέτησης. Αντί να ενσωματώνουν δεκάδες βιβλιοθήκες ανάλυσης ανά μορφή, οι εφαρμογές στέλνουν ακατέργαστα δεδομένα (bytes) στον Tika Server και λαμβάνουν κανονικοποιημένη έξοδο.

Η αυτο-φιλοξενία του Tika Server στο δικό σας VPS διατηρεί το περιεχόμενο των εγγράφων σε υποδομή που ελέγχετε — σημαντικό για εμπιστευτικές συμβάσεις, εσωτερικά αρχεία και ρυθμιζόμενα δεδομένα — ενώ καταργεί τις χρεώσεις ανά έγγραφο και τα όρια ρυθμού που χρεώνονται από τα φιλοξενούμενα API εξαγωγής. Η πλήρης εικόνα διατίθεται με Tesseract OCR και GDAL, έτσι ώστε τα σαρωμένα PDF και τα αρχεία εικόνων να είναι αναζητήσιμα άμεσα.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Tika

Πάνω από χίλιες μορφές

Ανάλυση PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, εικόνων, ήχου, βίντεο και δεκάδων μορφών αρχείων μέσω μιας ενιαίας διεπαφής REST.

Ενσωματωμένο OCR

Η πλήρης εικόνα ενσωματώνει το Tesseract με πακέτα γλωσσών Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών και Ισπανικών, έτσι ώστε τα σαρωμένα PDF και τα αρχεία εικόνων να παράγουν αναζητήσιμο κείμενο χωρίς επιπλέον υπηρεσίες.

REST API server

Τα Endpoints για εξαγωγή κειμένου, metadata, ανίχνευση γλώσσας και αναγνώριση τύπου MIME επιτρέπουν σε οποιοδήποτε backend να ενσωματώσει την επεξεργασία εγγράφων με ένα απλό HTTP POST.

Ανίχνευση γλώσσας

Εντοπίζει αυτόματα τη γλώσσα οποιουδήποτε εξαγόμενου κειμένου, επιτρέποντας την ευρετηρίαση αναζήτησης, τη μετάφραση και τα pipelines δρομολόγησης, χωρίς την ενσωμάτωση επιπλέον βιβλιοθηκών.

Pipeline έτοιμο

Λειτουργεί ως το στάδιο εξαγωγής για πλατφόρμες αναζήτησης, εισαγωγή RAG, ροές εργασίας e-discovery και συστήματα ψηφιακής διατήρησης που χρειάζονται κανονικοποιημένο κείμενο από ετερογενή έγγραφα.

Γιατί να τρέχω Apache Tika στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

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Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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Noel
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.

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Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.

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Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

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