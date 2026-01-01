Αναπτύξτε Bluesky PDS με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted Διακομιστής Προσωπικών Δεδομένων για το δίκτυο Bluesky, παρέχοντάς σας πλήρη ιδιοκτησία της κοινωνικής σας ταυτότητας και του περιεχομένου σας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Bluesky PDS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Bluesky PDS
Το Bluesky PDS (Personal Data Server) είναι το θεμελιώδες στοιχείο για τη συμμετοχή στο κοινωνικό δίκτυο Bluesky με τους δικούς σας όρους. Βασισμένο στο AT Protocol, αποθηκεύει το κοινωνικό σας γράφημα, τις αναρτήσεις και τα μέσα σας, διαχειρίζεται την αποκεντρωμένη σας ταυτότητα (DID), και συγχρονίζεται με το ευρύτερο δίκτυο Bluesky — όλα αυτά χωρίς να εξαρτάται από καμία μεμονωμένη εταιρεία ή πλατφόρμα.
Η λειτουργία του δικού σας PDS σημαίνει ότι το περιεχόμενό σας και οι σχέσεις με τους ακολούθους σας είναι φορητά: αν αλλάξετε ποτέ παρόχους hosting, τα δεδομένα σας μετακινούνται μαζί σας. Αυτή η υλοποίηση περιλαμβάνει μόνιμη αποθήκευση, το εργαλείο διαχείρισης pdsadmin, και πλήρη ενσωμάτωση με τις υπηρεσίες Bluesky relay και app view ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε Bluesky-compatible client αμέσως μετά την εγκατάσταση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Bluesky PDS
Πλήρης ιδιοκτησία δεδομένων
Οι αναρτήσεις, τα likes και το κοινωνικό σας γράφημα αποθηκεύονται στον δικό σας server στο πλαίσιο του AT Protocol, γεγονός που τα καθιστά πλήρως φορητά και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ενιαία πλατφόρμα.
Αποκεντρωμένη ταυτότητα
Το PDS διαχειρίζεται το DID (Decentralized Identifier) σας, παρέχοντάς σας μια σταθερή, αυτοκυρίαρχη ταυτότητα που δεν μπορεί να ανακληθεί από υπηρεσία τρίτου μέρους.
Προσαρμοσμένες διευθύνσεις domain
Φιλοξενήστε το Bluesky handle σας στο δικό σας domain, ενισχύοντας την ταυτότητά σας και κάνοντας την παρουσία σας αναμφισβήτητα δική σας.
Πλήρης συμβατότητα δικτύου
Συγχρονίζεται αυτόματα με το Bluesky relay ώστε το περιεχόμενό σας να εμφανίζεται στο global feed και να είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε Bluesky client ή app.
Ενσωματωμένα Admin εργαλεία
Το ενσωματωμένο εργαλείο pdsadmin σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε λογαριασμούς, να περιστρέφετε κλειδιά και να χειρίζεστε εργασίες διαχείρισης server απευθείας από το command line.
Γιατί να τρέχω Bluesky PDS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
AirTrail
Προσωπικό ημερολόγιο πτήσεων με διαδραστικό χάρτη, στατιστικά και υποστήριξη πολλαπλών χρηστών
An Otter Wiki
Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο wiki με σελίδες υποστηριζόμενες από Git και επεξεργασία Markdown