Το Bluesky PDS (Personal Data Server) είναι το θεμελιώδες στοιχείο για τη συμμετοχή στο κοινωνικό δίκτυο Bluesky με τους δικούς σας όρους. Βασισμένο στο AT Protocol, αποθηκεύει το κοινωνικό σας γράφημα, τις αναρτήσεις και τα μέσα σας, διαχειρίζεται την αποκεντρωμένη σας ταυτότητα (DID), και συγχρονίζεται με το ευρύτερο δίκτυο Bluesky — όλα αυτά χωρίς να εξαρτάται από καμία μεμονωμένη εταιρεία ή πλατφόρμα.

Η λειτουργία του δικού σας PDS σημαίνει ότι το περιεχόμενό σας και οι σχέσεις με τους ακολούθους σας είναι φορητά: αν αλλάξετε ποτέ παρόχους hosting, τα δεδομένα σας μετακινούνται μαζί σας. Αυτή η υλοποίηση περιλαμβάνει μόνιμη αποθήκευση, το εργαλείο διαχείρισης pdsadmin, και πλήρη ενσωμάτωση με τις υπηρεσίες Bluesky relay και app view ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε Bluesky-compatible client αμέσως μετά την εγκατάσταση.