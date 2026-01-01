Το ShipShipShip είναι μια εφαρμογή open-source changelog και roadmap που βοηθά τις ομάδες προϊόντων να μοιράζονται ενημερώσεις και να συλλέγουν σχόλια από την κοινότητα σε ένα μέρος. Κατασκευασμένο με SvelteKit και Go, συνδυάζει ένα προσεγμένο δημόσιο changelog με έναν πίνακα διαχείρισης τύπου kanban, όπου κάθε έκδοση, διόρθωση και επερχόμενη ιδέα βρίσκεται δίπλα στις ψήφους και τις αντιδράσεις που κέρδισε.

Η αυτο-φιλοξενία του ShipShipShip στο VPS σας διατηρεί τις λίστες συνδρομητών, τα διαπιστευτήρια SMTP και τα δεδομένα σχολίων υπό τον δικό σας έλεγχο, καταργεί την τιμολόγηση ανά θέση των φιλοξενούμενων εναλλακτικών λύσεων και σας επιτρέπει να διαμορφώσετε την επωνυμία της δημόσιας σελίδας μέσω εγκαταστάσιμων θεμάτων που ταιριάζουν με το προϊόν σας.