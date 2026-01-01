Αναπτύξτε το ShipShipShip με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφριά self-hosted πλατφόρμα changelog και roadmap με ψηφοφορία κοινότητας, αντιδράσεις emoji και αυτοματοποίηση newsletter.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ShipShipShip
Το ShipShipShip είναι μια εφαρμογή open-source changelog και roadmap που βοηθά τις ομάδες προϊόντων να μοιράζονται ενημερώσεις και να συλλέγουν σχόλια από την κοινότητα σε ένα μέρος. Κατασκευασμένο με SvelteKit και Go, συνδυάζει ένα προσεγμένο δημόσιο changelog με έναν πίνακα διαχείρισης τύπου kanban, όπου κάθε έκδοση, διόρθωση και επερχόμενη ιδέα βρίσκεται δίπλα στις ψήφους και τις αντιδράσεις που κέρδισε.
Η αυτο-φιλοξενία του ShipShipShip στο VPS σας διατηρεί τις λίστες συνδρομητών, τα διαπιστευτήρια SMTP και τα δεδομένα σχολίων υπό τον δικό σας έλεγχο, καταργεί την τιμολόγηση ανά θέση των φιλοξενούμενων εναλλακτικών λύσεων και σας επιτρέπει να διαμορφώσετε την επωνυμία της δημόσιας σελίδας μέσω εγκαταστάσιμων θεμάτων που ταιριάζουν με το προϊόν σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του ShipShipShip
Ψηφοφορία Κοινότητας
Οι επισκέπτες ψηφίζουν για τις προτεινόμενες λειτουργίες, ώστε η ομάδα να μπορεί να ιεραρχήσει τον οδικό χάρτη με βάση την πραγματική ζήτηση αντί για εσωτερικές εικασίες.
Emoji αντιδράσεις
Οκτώ τύποι αντιδράσεων επιτρέπουν στους αναγνώστες να αντιδρούν σε κάθε καταχώριση, δίνοντας ένα ελαφρύ σήμα χωρίς να τους αναγκάζουν να περάσουν από μια διαδικασία εγγραφής.
Kanban Roadmap
Ο Drag-and-drop πίνακας με προσαρμόσιμες καταστάσεις διατηρεί κάθε προτεινόμενο, εν εξελίξει και παραδοθέν στοιχείο ορατό σε ολόκληρη την ομάδα.
Αυτοματοποίηση ενημερωτικών δελτίων
Τα ενημερωτικά δελτία με υποστήριξη SMTP αποστέλλονται αυτόματα όταν μια καταχώριση αλλάζει κατάσταση, έτσι οι συνδρομητές ενημερώνονται για τις εκδόσεις χωρίς χειροκίνητες αποστολές.
Εγκαταστάσιμα θέματα
Το σύστημα θεμάτων βασισμένο σε manifest διαχωρίζει τον πίνακα διαχείρισης από το δημόσιο αρχείο καταγραφής αλλαγών, ώστε να μπορείτε να ταιριάξετε ακριβώς την επωνυμία του προϊόντος σας.
RESTful API
Πλήρες REST API για εκδηλώσεις, αντιδράσεις, ψήφους και συνδρομητές newsletter διευκολύνει την ενσωμάτωση με CI/CD ή εργαλεία μάρκετινγκ.
Γιατί να τρέξω ShipShipShip στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.