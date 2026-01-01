Το Plik είναι μια πλατφόρμα προσωρινής κοινής χρήσης αρχείων ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να ανεβάζετε αρχεία και να μοιράζεστε ασφαλείς, λήγουσες συνδέσεις με οποιονδήποτε — χωρίς να βασίζεστε σε υπηρεσίες cloud τρίτων. Κατασκευασμένο με γνώμονα την ιδιωτικότητα και την ευελιξία, υποστηρίζει μεταφορτώσεις προστατευμένες με κωδικό πρόσβασης, συνδέσμους λήψης μιας χρήσης που εξαφανίζονται μετά την πρώτη πρόσβαση, και κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο age.

Η αυτο-φιλοξενία του Plik στο VPS σας σημαίνει ότι τα αρχεία σας παραμένουν σε υποδομή που ελέγχετε, με διαμορφώσιμες περιόδους διατήρησης και όρια μεγέθους αρχείων. Η σύγχρονη διασύνδεση web Vue 3 διευκολύνει τη διαχείριση των μεταφορτώσεων, ενώ ο ενσωματωμένος CLI client επιτρέπει μεταφορές αρχείων μέσω script από οποιαδήποτε πλατφόρμα.