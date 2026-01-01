Αναπτύξτε το Plik με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Επεκτάσιμη αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα προσωρινής κοινής χρήσης αρχείων - όπως το WeTransfer, αλλά υπό τον πλήρη έλεγχό σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Plik
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Plik
Το Plik είναι μια πλατφόρμα προσωρινής κοινής χρήσης αρχείων ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να ανεβάζετε αρχεία και να μοιράζεστε ασφαλείς, λήγουσες συνδέσεις με οποιονδήποτε — χωρίς να βασίζεστε σε υπηρεσίες cloud τρίτων. Κατασκευασμένο με γνώμονα την ιδιωτικότητα και την ευελιξία, υποστηρίζει μεταφορτώσεις προστατευμένες με κωδικό πρόσβασης, συνδέσμους λήψης μιας χρήσης που εξαφανίζονται μετά την πρώτη πρόσβαση, και κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο age.
Η αυτο-φιλοξενία του Plik στο VPS σας σημαίνει ότι τα αρχεία σας παραμένουν σε υποδομή που ελέγχετε, με διαμορφώσιμες περιόδους διατήρησης και όρια μεγέθους αρχείων. Η σύγχρονη διασύνδεση web Vue 3 διευκολύνει τη διαχείριση των μεταφορτώσεων, ενώ ο ενσωματωμένος CLI client επιτρέπει μεταφορές αρχείων μέσω script από οποιαδήποτε πλατφόρμα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Plik
Σύνδεσμοι αρχείων που λήγουν
Ορίστε προσαρμοσμένο χρόνο ζωής σε κάθε μεταφόρτωση, ώστε τα κοινόχρηστα αρχεία να λήγουν αυτόματα και να διαγράφονται, διατηρώντας τον αποθηκευτικό σας χώρο καθαρό.
Εφάπαξ λήψεις
Δημιουργήστε συνδέσμους μίας χρήσης που αυτοκαταστρέφονται μετά την πρώτη λήψη, διασφαλίζοντας ότι τα αρχεία φτάνουν μόνο στον προοριζόμενο παραλήπτη.
Μεταφορτώσεις προστατευμένες με κωδικό πρόσβασης
Προστατέψτε τις μεμονωμένες μεταφορτώσεις με κωδικό πρόσβασης ώστε μόνο οι παραλήπτες με τα σωστά διαπιστευτήρια να έχουν πρόσβαση στα κοινόχρηστα αρχεία.
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Κρυπτογραφεί αρχεία από την πλευρά του πελάτη χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο age πριν το upload, έτσι ώστε ούτε ο διαχειριστής του server να μην μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο.
Πολλαπλά backends αποθήκευσης
Αποθηκεύστε αρχεία τοπικά ή συνδεθείτε σε S3, Google Cloud Storage, ή OpenStack Swift για να κλιμακώσετε τη χωρητικότητα χωρίς όρια.
Υποστήριξη CLI client
Ανεβάστε και διαχειριστείτε αρχεία απευθείας από το τερματικό χρησιμοποιώντας τον διαπλατφορμικό Go CLI client, επιτρέποντας αυτοματοποιημένες μεταφορές μέσω script.
Γιατί να τρέξω Plik στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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