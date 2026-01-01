Αναπτύξτε το Rotki με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα ιχνηλάτης χαρτοφυλακίου crypto που επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα τοπικά, διατηρώντας τις οικονομικές σας πληροφορίες εντελώς ιδιωτικές.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Rotki
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Rotki
Το Rotki είναι ένα open-source portfolio tracker, analytics και εργαλείο φορολογικής αναφοράς, που βασίζεται σε μία μόνο αρχή: τα οικονομικά σας δεδομένα δεν φεύγουν ποτέ από τη συσκευή σας. Σε αντίθεση με τις κεντρικές εφαρμογές portfolio που συγκεντρώνουν τις συμμετοχές σε ανταλλακτήρια και πορτοφόλια στους servers τους, το Rotki λειτουργεί τοπικά και επεξεργάζεται τα πάντα στον δικό σας VPS - χωρίς λογαριασμούς, χωρίς κοινή χρήση δεδομένων, χωρίς κίνδυνο παραβίασης.
Συνδέεται με τα Binance, Coinbase, Kraken και δεκάδες άλλα ανταλλακτήρια μέσω read-only API keys, παρακολουθεί πορτοφόλια Ethereum και Bitcoin, και παρακολουθεί θέσεις DeFi σε πρωτόκολλα όπως τα Aave και Uniswap. Το Self-hosting σας παρέχει συνεχή πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς να εκθέτετε ευαίσθητα API keys σε τρίτους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Rotki
Τοπική επεξεργασία δεδομένων
Όλα τα δεδομένα χαρτοφυλακίου επεξεργάζονται στον δικό σας server — τίποτα δεν αποστέλλεται σε εξωτερικές υπηρεσίες, εξαλείφοντας τον κίνδυνο παραβίασης οικονομικών δεδομένων.
Παρακολούθηση Πολλαπλών Ανταλλαγών
Συνδέεται με Binance, Coinbase, Kraken και πολλά άλλα ανταλλακτήρια μέσω κλειδιών API μόνο για ανάγνωση, για μια ενοποιημένη προβολή χαρτοφυλακίου.
Υποστήριξη πρωτοκόλλου DeFi
Ανιχνεύει αυτόματα θέσεις σε Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO και άλλα πρωτόκολλα DeFi, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων και των ανταμοιβών.
Δημιουργία φορολογικής έκθεσης
Δημιουργεί λεπτομερείς αναφορές συναλλαγών, εισοδήματος και φορολογητέων γεγονότων, διαμορφωμένες για λογιστές ή για εισαγωγή σε φορολογικό λογισμικό.
Blockchain παρακολούθηση
Παρακολουθεί διευθύνσεις Ethereum με όλα τα tokens ERC-20, διευθύνσεις Bitcoin και κατοχές NFT με αποτίμηση σε πραγματικό χρόνο.
Γιατί να τρέξω Rotki στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.