Το Rotki είναι ένα open-source portfolio tracker, analytics και εργαλείο φορολογικής αναφοράς, που βασίζεται σε μία μόνο αρχή: τα οικονομικά σας δεδομένα δεν φεύγουν ποτέ από τη συσκευή σας. Σε αντίθεση με τις κεντρικές εφαρμογές portfolio που συγκεντρώνουν τις συμμετοχές σε ανταλλακτήρια και πορτοφόλια στους servers τους, το Rotki λειτουργεί τοπικά και επεξεργάζεται τα πάντα στον δικό σας VPS - χωρίς λογαριασμούς, χωρίς κοινή χρήση δεδομένων, χωρίς κίνδυνο παραβίασης.

Συνδέεται με τα Binance, Coinbase, Kraken και δεκάδες άλλα ανταλλακτήρια μέσω read-only API keys, παρακολουθεί πορτοφόλια Ethereum και Bitcoin, και παρακολουθεί θέσεις DeFi σε πρωτόκολλα όπως τα Aave και Uniswap. Το Self-hosting σας παρέχει συνεχή πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή χωρίς να εκθέτετε ευαίσθητα API keys σε τρίτους.