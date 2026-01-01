Το EMQX είναι ένας εξαιρετικά επεκτάσιμος, ανοιχτού κώδικα μεσίτης μηνυμάτων MQTT, σχεδιασμένος για IoT, βιομηχανικό αυτοματισμό και ροή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Χειρίζεται εκατομμύρια ταυτόχρονες συνδέσεις MQTT με καθυστέρηση κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου και υποστηρίζει MQTT 3.1, 3.1.1 και 5.0 μαζί με MQTT μέσω WebSockets. Μια ενσωματωμένη μηχανή κανόνων σάς επιτρέπει να επεξεργάζεστε, να δρομολογείτε και να μετασχηματίζετε μηνύματα συσκευών χωρίς να γράφετε κώδικα backend, συνδέοντας απευθείας με βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες cloud και τελικά σημεία HTTP.

Το ενσωματωμένο web dashboard παρέχει μια ολοκληρωμένη διεπαφή διαχείρισης για την παρακολούθηση της υγείας του cluster, των στατιστικών συνδέσεων, των δέντρων συνδρομών και των ροών της μηχανής κανόνων σε πραγματικό χρόνο. Η αυτο-φιλοξενία του EMQX στο VPS σας σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην υποδομή μηνυμάτων IoT σας — χωρίς χρεώσεις cloud ανά μήνυμα, χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή και πλήρη ορατότητα στο επίπεδο επικοινωνίας των συσκευών σας.