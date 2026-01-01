Αναπτύξτε το EMQX με εγκατάσταση ενός κλικ.
Υψηλής απόδοσης MQTT broker ανοιχτού κώδικα για IoT και μηνύματα πραγματικού χρόνου με ενσωματωμένο διαδικτυακό πίνακα διαχείρισης.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με EMQX
Το EMQX είναι ένας εξαιρετικά επεκτάσιμος, ανοιχτού κώδικα μεσίτης μηνυμάτων MQTT, σχεδιασμένος για IoT, βιομηχανικό αυτοματισμό και ροή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Χειρίζεται εκατομμύρια ταυτόχρονες συνδέσεις MQTT με καθυστέρηση κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου και υποστηρίζει MQTT 3.1, 3.1.1 και 5.0 μαζί με MQTT μέσω WebSockets. Μια ενσωματωμένη μηχανή κανόνων σάς επιτρέπει να επεξεργάζεστε, να δρομολογείτε και να μετασχηματίζετε μηνύματα συσκευών χωρίς να γράφετε κώδικα backend, συνδέοντας απευθείας με βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες cloud και τελικά σημεία HTTP.
Το ενσωματωμένο web dashboard παρέχει μια ολοκληρωμένη διεπαφή διαχείρισης για την παρακολούθηση της υγείας του cluster, των στατιστικών συνδέσεων, των δέντρων συνδρομών και των ροών της μηχανής κανόνων σε πραγματικό χρόνο. Η αυτο-φιλοξενία του EMQX στο VPS σας σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην υποδομή μηνυμάτων IoT σας — χωρίς χρεώσεις cloud ανά μήνυμα, χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή και πλήρη ορατότητα στο επίπεδο επικοινωνίας των συσκευών σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του EMQX
Υποστήριξη MQTT 5.0
Πλήρης υλοποίηση MQTT 5.0 συμπεριλαμβανομένων session expiry, message expiry, reason codes, shared subscriptions, και request/response patterns για σύγχρονες εφαρμογές IoT.
Ενσωματωμένο Rule Engine
Επεξεργασία, φιλτράρισμα και δρομολόγηση μηνυμάτων συσκευών χρησιμοποιώντας κανόνες τύπου SQL που προωθούν δεδομένα σε βάσεις δεδομένων, Kafka, HTTP webhooks ή άλλους MQTT brokers χωρίς προσαρμοσμένο κώδικα.
MQTT μέσω WebSockets
Συνδέει web browsers και JavaScript clients απευθείας στο EMQX μέσω ασφαλών συνδέσεων WebSocket, επιτρέποντας real-time IoT dashboards χωρίς ξεχωριστή γέφυρα.
Πίνακας ελέγχου διαχείρισης ιστού
Παρακολουθείτε τους αριθμούς συνδέσεων, τα δέντρα συνδρομών, τους ρυθμούς μηνυμάτων και την απόδοση της μηχανής κανόνων σε πραγματικό χρόνο μέσω της ενσωματωμένης διαχειριστικής διεπαφής web.
Υψηλή ταυτοχρονία
Το EMQX διαχειρίζεται εκατομμύρια ταυτόχρονες συνδέσεις συσκευών σε έναν μόνο κόμβο, καθιστώντας το κατάλληλο για τα πάντα, από μικρές εγκαταστάσεις οικιακού αυτοματισμού έως μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές εφαρμογές.
Γιατί να τρέξω EMQX στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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