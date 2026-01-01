Έκπτωση έως 69% για EMQX

Αναπτύξτε το EMQX με εγκατάσταση ενός κλικ.

Υψηλής απόδοσης MQTT broker ανοιχτού κώδικα για IoT και μηνύματα πραγματικού χρόνου με ενσωματωμένο διαδικτυακό πίνακα διαχείρισης.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το EMQX με εγκατάσταση ενός κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με EMQX

Το EMQX είναι ένας εξαιρετικά επεκτάσιμος, ανοιχτού κώδικα μεσίτης μηνυμάτων MQTT, σχεδιασμένος για IoT, βιομηχανικό αυτοματισμό και ροή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Χειρίζεται εκατομμύρια ταυτόχρονες συνδέσεις MQTT με καθυστέρηση κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου και υποστηρίζει MQTT 3.1, 3.1.1 και 5.0 μαζί με MQTT μέσω WebSockets. Μια ενσωματωμένη μηχανή κανόνων σάς επιτρέπει να επεξεργάζεστε, να δρομολογείτε και να μετασχηματίζετε μηνύματα συσκευών χωρίς να γράφετε κώδικα backend, συνδέοντας απευθείας με βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες cloud και τελικά σημεία HTTP.

Το ενσωματωμένο web dashboard παρέχει μια ολοκληρωμένη διεπαφή διαχείρισης για την παρακολούθηση της υγείας του cluster, των στατιστικών συνδέσεων, των δέντρων συνδρομών και των ροών της μηχανής κανόνων σε πραγματικό χρόνο. Η αυτο-φιλοξενία του EMQX στο VPS σας σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην υποδομή μηνυμάτων IoT σας — χωρίς χρεώσεις cloud ανά μήνυμα, χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή και πλήρη ορατότητα στο επίπεδο επικοινωνίας των συσκευών σας.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του EMQX

Υποστήριξη MQTT 5.0

Πλήρης υλοποίηση MQTT 5.0 συμπεριλαμβανομένων session expiry, message expiry, reason codes, shared subscriptions, και request/response patterns για σύγχρονες εφαρμογές IoT.

Ενσωματωμένο Rule Engine

Επεξεργασία, φιλτράρισμα και δρομολόγηση μηνυμάτων συσκευών χρησιμοποιώντας κανόνες τύπου SQL που προωθούν δεδομένα σε βάσεις δεδομένων, Kafka, HTTP webhooks ή άλλους MQTT brokers χωρίς προσαρμοσμένο κώδικα.

MQTT μέσω WebSockets

Συνδέει web browsers και JavaScript clients απευθείας στο EMQX μέσω ασφαλών συνδέσεων WebSocket, επιτρέποντας real-time IoT dashboards χωρίς ξεχωριστή γέφυρα.

Πίνακας ελέγχου διαχείρισης ιστού

Παρακολουθείτε τους αριθμούς συνδέσεων, τα δέντρα συνδρομών, τους ρυθμούς μηνυμάτων και την απόδοση της μηχανής κανόνων σε πραγματικό χρόνο μέσω της ενσωματωμένης διαχειριστικής διεπαφής web.

Υψηλή ταυτοχρονία

Το EMQX διαχειρίζεται εκατομμύρια ταυτόχρονες συνδέσεις συσκευών σε έναν μόνο κόμβο, καθιστώντας το κατάλληλο για τα πάντα, από μικρές εγκαταστάσεις οικιακού αυτοματισμού έως μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές εφαρμογές.

Γιατί να τρέξω EMQX στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

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Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

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Sylvain

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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