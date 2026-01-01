Το Imaginary είναι ένα open-source HTTP microservice γραμμένο σε Go που εκτελεί λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας υψηλής απόδοσης, όπως resize, crop, rotate, watermark, format conversion και smart cropping. Υποστηριζόμενο από το libvips, επεξεργάζεται εικόνες αρκετές φορές πιο γρήγορα από το ImageMagick ή το GraphicsMagick, χρησιμοποιώντας παράλληλα σημαντικά λιγότερη μνήμη.

Η αυτο-φιλοξενία του Imaginary στον VPS σας, σας παρέχει μια ιδιωτική υπηρεσία επεξεργασίας εικόνας χαμηλής καθυστέρησης για τους δικούς σας ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά και pipelines, χωρίς χρεώσεις ανά αίτημα και χωρίς έκθεση δεδομένων σε τρίτους. Είναι έτοιμο για ενσωμάτωση μέσω ενός απλού HTTP API και υποστηρίζει API key authorization, URL signing, throttling και CORS για ασφαλή δημόσια έκθεση.