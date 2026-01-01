Αναπτύξτε το Imaginary με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Γρήγορη, επεκτάσιμη HTTP microservice για επεξεργασία εικόνων υψηλής απόδοσης, με την υποστήριξη του libvips.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Imaginary
Το Imaginary είναι ένα open-source HTTP microservice γραμμένο σε Go που εκτελεί λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας υψηλής απόδοσης, όπως resize, crop, rotate, watermark, format conversion και smart cropping. Υποστηριζόμενο από το libvips, επεξεργάζεται εικόνες αρκετές φορές πιο γρήγορα από το ImageMagick ή το GraphicsMagick, χρησιμοποιώντας παράλληλα σημαντικά λιγότερη μνήμη.
Η αυτο-φιλοξενία του Imaginary στον VPS σας, σας παρέχει μια ιδιωτική υπηρεσία επεξεργασίας εικόνας χαμηλής καθυστέρησης για τους δικούς σας ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά και pipelines, χωρίς χρεώσεις ανά αίτημα και χωρίς έκθεση δεδομένων σε τρίτους. Είναι έτοιμο για ενσωμάτωση μέσω ενός απλού HTTP API και υποστηρίζει API key authorization, URL signing, throttling και CORS για ασφαλή δημόσια έκθεση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Imaginary
libvips απόδοση
Επεξεργαστείτε εικόνες JPEG, PNG, WEBP, HEIF και TIFF έως και 8 φορές πιο γρήγορα από το ImageMagick με χαμηλή κατανάλωση μνήμης.
Πλούσιες λειτουργίες εικόνας
Αλλαγή μεγέθους, περικοπή, έξυπνη περικοπή, περιστροφή, ζουμ, υδατογράφημα, θόλωση και μετατροπή μορφών μέσω ενός ενιαίου HTTP endpoint ανά λειτουργία.
Pipeline μετασχηματισμοί
Συνδέστε πολλαπλούς ανεξάρτητους μετασχηματισμούς εικόνας σε ένα HTTP request για να αποδώσετε παράγωγες εικόνες χωρίς επιπλέον μεταφορές δεδομένων.
Κλειδί API και υπογραφή URL
Προστατέψτε την υπηρεσία με API key authorization και HMAC URL signatures για να αποτρέψετε την κατάχρηση όταν εκτίθεται σε public clients.
Περιορισμός ταυτόχρονης εκτέλεσης
Ο ενσωματωμένος περιοριστής HTTP περιορίζει τα ταυτόχρονα αιτήματα ανά δευτερόλεπτο για να διατηρεί την υπηρεσία ανταποκρινόμενη υπό μεγάλο φόρτο.
Απομακρυσμένες πηγές URL
Ανάκτηση και επεξεργασία εικόνων απευθείας από απομακρυσμένες πηγές HTTP ή έναν προσαρτημένο τοπικό κατάλογο χρησιμοποιώντας query parameters.
Γιατί να τρέξω Imaginary στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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