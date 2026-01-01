Το MetaMCP είναι ένας open-source MCP (Model Context Protocol) proxy που συγκεντρώνει πολλούς MCP διακομιστές σε ένα ενιαίο, ενοποιημένο endpoint. Σας επιτρέπει να ομαδοποιείτε διακομιστές σε namespaces, να εφαρμόζετε middleware για rate limiting και observability, και να εκθέτετε endpoints με έλεγχο ταυτότητας — όλα αυτά χωρίς να τροποποιήσετε τους υπάρχοντες MCP clients σας.

Η αυτο-φιλοξενία του MetaMCP στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στην υποδομή των εργαλείων AI σας. Συνδέστε οποιονδήποτε MCP client (Cursor, Claude Desktop, ή προσαρμοσμένους πράκτορες) σε ένα διαχειριζόμενο gateway, διατηρήστε τα μυστικά server-side, και κλιμακώστε το οικοσύστημα των εργαλείων σας χωρίς να χρειάζεται να αναδιαμορφώνετε κάθε client όταν αλλάζουν οι διακομιστές.