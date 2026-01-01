Αναπτύξτε το MetaMCP με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ενοποιημένος MCP aggregator και gateway που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε, να συνθέτετε και να προβάλλετε όλους τους MCP servers σας μέσω ενός ενιαίου endpoint.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για MetaMCP
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MetaMCP
Το MetaMCP είναι ένας open-source MCP (Model Context Protocol) proxy που συγκεντρώνει πολλούς MCP διακομιστές σε ένα ενιαίο, ενοποιημένο endpoint. Σας επιτρέπει να ομαδοποιείτε διακομιστές σε namespaces, να εφαρμόζετε middleware για rate limiting και observability, και να εκθέτετε endpoints με έλεγχο ταυτότητας — όλα αυτά χωρίς να τροποποιήσετε τους υπάρχοντες MCP clients σας.
Η αυτο-φιλοξενία του MetaMCP στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στην υποδομή των εργαλείων AI σας. Συνδέστε οποιονδήποτε MCP client (Cursor, Claude Desktop, ή προσαρμοσμένους πράκτορες) σε ένα διαχειριζόμενο gateway, διατηρήστε τα μυστικά server-side, και κλιμακώστε το οικοσύστημα των εργαλείων σας χωρίς να χρειάζεται να αναδιαμορφώνετε κάθε client όταν αλλάζουν οι διακομιστές.
Βασικά χαρακτηριστικά του MetaMCP
Συσσωμάτωση MCP server
Συνδυάστε οποιονδήποτε αριθμό servers STDIO ή HTTP MCP σε ένα ενιαίο τελικό σημείο στο οποίο μπορούν να συνδεθούν οι πελάτες σας.
Namespace χώροι εργασίας
Ομαδοποιήστε τους MCP servers σε απομονωμένα namespaces και αλλάξτε ολόκληρα tool sets για ένα endpoint με ένα κλικ.
API Key Έλεγχος ταυτότητας
Ασφαλίστε τα τελικά σημεία με Bearer token authentication ώστε μόνο εξουσιοδοτημένοι πελάτες και πράκτορες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία σας.
Ενσωματωμένο MCP Inspector
Επιθεωρήστε και αποσφαλματώστε τα MetaMCP endpoints σας εσωτερικά με αποθηκευμένες server configs για να επαληθεύσετε ότι όλα λειτουργούν σωστά.
Middleware Υποστήριξη
Εφαρμόστε pluggable middleware για rate limiting, observability και ασφάλεια σε όλη τη συγκεντρωτική κίνηση MCP.
SSO και OAuth
Η υποστήριξη για παρόχους OpenID Connect επιτρέπει την ενιαία σύνδεση επιχείρησης παράλληλα με την τοπική διαχείριση περιόδων σύνδεσης Better Auth.
Γιατί να τρέξω MetaMCP στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Προτεινόμενη τοποθεσία server:
Ελεγχος...
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Visual Studio Code Server
Εκτελέστε Visual Studio Code στον browser σας οπουδήποτεΕπιλογή
1Backend
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα για τη δημιουργία εφαρμογών AI με microservices και microfrontendsΕπιλογή
Adminer
Διεπαφή διαχείρισης βάσεων δεδομένων πλήρων δυνατοτήτων που υποστηρίζει 11+ συστήματα βάσεων δεδομένωνΕπιλογή