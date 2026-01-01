Το Rundeck είναι η μηχανή αυτοματοποίησης runbook ανοιχτού κώδικα που συντηρείται από την PagerDuty. Μετατρέπει λειτουργικά scripts, εντολές ad-hoc και πολύπλοκες διαδικασίες πολλαπλών βημάτων σε εκδόσεις εργασιών που οποιοσδήποτε στην ομάδα μπορεί να εκτελέσει με ασφάλεια από ένα web UI, API ή ενσωμάτωση συνομιλίας - χωρίς να χρειάζεται να μοιράζονται κλειδιά SSH ή διαπιστευτήρια παραγωγής.

Η αυτο-φιλοξενία του Rundeck στο δικό σας VPS διατηρεί τους ορισμούς εργασιών, το ιστορικό εκτέλεσης και τα αποθέματα κόμβων υπό τον έλεγχό σας. Οι μηχανικοί λειτουργίας, υποστήριξης και εφημερίας αποκτούν ένα ενιαίο, ελεγχόμενο μέρος για να ενεργοποιούν αναπτύξεις, να επανεκκινούν υπηρεσίες, να περιστρέφουν κλειδιά και να επιλύουν περιστατικά - μετατρέποντας την άγραφη γνώση σε επαναχρησιμοποιήσιμη, αυτοματοποίηση με περιορισμένο πεδίο αδειών.