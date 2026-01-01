Ανάπτυξη του Rundeck με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτοματοποίηση runbook ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει σενάρια και ροές εργασίας σε λειτουργίες αυτοεξυπηρέτησης για κάθε ομάδα.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Rundeck
Το Rundeck είναι η μηχανή αυτοματοποίησης runbook ανοιχτού κώδικα που συντηρείται από την PagerDuty. Μετατρέπει λειτουργικά scripts, εντολές ad-hoc και πολύπλοκες διαδικασίες πολλαπλών βημάτων σε εκδόσεις εργασιών που οποιοσδήποτε στην ομάδα μπορεί να εκτελέσει με ασφάλεια από ένα web UI, API ή ενσωμάτωση συνομιλίας - χωρίς να χρειάζεται να μοιράζονται κλειδιά SSH ή διαπιστευτήρια παραγωγής.
Η αυτο-φιλοξενία του Rundeck στο δικό σας VPS διατηρεί τους ορισμούς εργασιών, το ιστορικό εκτέλεσης και τα αποθέματα κόμβων υπό τον έλεγχό σας. Οι μηχανικοί λειτουργίας, υποστήριξης και εφημερίας αποκτούν ένα ενιαίο, ελεγχόμενο μέρος για να ενεργοποιούν αναπτύξεις, να επανεκκινούν υπηρεσίες, να περιστρέφουν κλειδιά και να επιλύουν περιστατικά - μετατρέποντας την άγραφη γνώση σε επαναχρησιμοποιήσιμη, αυτοματοποίηση με περιορισμένο πεδίο αδειών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Rundeck
Εργασίες αυτοεξυπηρέτησης
Διαμορφώστε scripts και εντολές shell ως παραμετροποιημένες εργασίες, ώστε μη-μηχανικοί να μπορούν να εκτελούν με ασφάλεια κοινές λειτουργικές εργασίες από ένα web UI.
Πρόσβαση βασισμένη σε ρόλους
Λεπτομερείς πολιτικές ACL ελέγχουν ποιος μπορεί να διαβάσει, να εκτελέσει, να επεξεργαστεί ή να διαγράψει κάθε εργασία, έργο και κόμβο - ιδανικό για την ανάθεση ασφαλούς πρόσβασης.
Ενορχήστρωση ροής εργασιών
Συνδέστε βήματα σε εκατοντάδες απομακρυσμένους κόμβους με λογική υπό συνθήκες, χειριστές σφαλμάτων και παράλληλη εκτέλεση από μια ενιαία ροή εργασιών.
Έλεγχος και ιστορικό εκτέλεσης
Κάθε εκτέλεση εργασίας καταγράφεται με πλήρη έξοδο, παραμέτρους και τον χρήστη που την ενεργοποίησε, παρέχοντάς σας ένα πλήρες αρχείο ελέγχου λειτουργίας.
API και webhooks
Ενεργοποίηση εργασιών από CI/CD pipelines, ειδοποιήσεις παρακολούθησης, ή chatops με ένα πλήρες REST API, δέκτες webhook και CLI client.
Plugin οικοσύστημα
Επεκτείνετε το Rundeck με ενσωματωμένα και κοινοτικά πρόσθετα για AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira και δεκάδες άλλες ενσωματώσεις.
Γιατί να τρέξω Rundeck στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
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