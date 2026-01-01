Το Password Pusher είναι μια open-source εφαρμογή που αντικαθιστά την επικίνδυνη συνήθεια αποστολής διαπιστευτηρίων μέσω email ή μηνυμάτων σε απλό κείμενο. Αντί να στέλνετε το μυστικό απευθείας, δημιουργείτε ένα URL μίας χρήσης που παραδίδει το περιεχόμενο μία φορά και στη συνέχεια διαγράφεται με βάση τον αριθμό των προβολών, τον χρόνο που έχει παρέλθει ή και τα δύο. Κωδικοί πρόσβασης, αρχεία, URL και κωδικοί QR υποστηρίζονται όλα, και κάθε push μπορεί να απαιτεί μια επιπλέον φράση πρόσβασης πριν αποκαλυφθεί.

Η φιλοξενία του Password Pusher στον δικό σας VPS διατηρεί κάθε μυστικό εντός της υποδομής που ελέγχετε — κανένα τρίτο SaaS δεν διαβάζει, καταγράφει ή διατηρεί τα κοινόχρηστα διαπιστευτήριά σας, και το πλήρες ιστορικό ελέγχου παραμένει στον server σας μαζί με τα δεδομένα.