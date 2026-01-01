Αναπτύξτε το Password Pusher με εγκατάσταση ενός κλικ.
Υπηρεσία ανοιχτού κώδικα για κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης, αρχείων και συνδέσμων μέσω αυτοκαταστρεφόμενων URL που λήγουν με βάση τον αριθμό προβολών ή τον χρόνο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Password Pusher
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Password Pusher
Το Password Pusher είναι μια open-source εφαρμογή που αντικαθιστά την επικίνδυνη συνήθεια αποστολής διαπιστευτηρίων μέσω email ή μηνυμάτων σε απλό κείμενο. Αντί να στέλνετε το μυστικό απευθείας, δημιουργείτε ένα URL μίας χρήσης που παραδίδει το περιεχόμενο μία φορά και στη συνέχεια διαγράφεται με βάση τον αριθμό των προβολών, τον χρόνο που έχει παρέλθει ή και τα δύο. Κωδικοί πρόσβασης, αρχεία, URL και κωδικοί QR υποστηρίζονται όλα, και κάθε push μπορεί να απαιτεί μια επιπλέον φράση πρόσβασης πριν αποκαλυφθεί.
Η φιλοξενία του Password Pusher στον δικό σας VPS διατηρεί κάθε μυστικό εντός της υποδομής που ελέγχετε — κανένα τρίτο SaaS δεν διαβάζει, καταγράφει ή διατηρεί τα κοινόχρηστα διαπιστευτήριά σας, και το πλήρες ιστορικό ελέγχου παραμένει στον server σας μαζί με τα δεδομένα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Password Pusher
Σύνδεσμοι αυτοκαταστροφής
Οι URL μίας χρήσης λήγουν μετά από έναν καθορισμένο αριθμό προβολών ή χρονικό διάστημα, έτσι ώστε τα μυστικά να μην μπορούν να αναγνωστούν ξανά ή να διαρρεύσουν από τα εισερχόμενα.
Προστασία συνθηματικής φράσης
Προσθέστε μια ξεχωριστή φράση πρόσβασης επιπλέον του συνδέσμου, ώστε μια υποκλαπείσα διεύθυνση URL από μόνη της να μην είναι αρκετή για να αποκαλύψει το μυστικό.
Αρχεία και QR Codes
Διαβιβάστε κωδικούς πρόσβασης, αρχεία, URLs και κωδικούς QR μέσω της ίδιας ελεγμένης ροής παράδοσης με πολιτικές λήξης ανά τύπο.
Πλήρης Καταγραφή Ελέγχου
Παρακολούθηση δημιουργίας, ανάκτησης και ταυτότητας θεατή για κάθε προώθηση, με προαιρετικούς λογαριασμούς και έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για το dashboard.
Προσαρμοσμένη επωνυμία
Κάντε white-label το UI με τον δικό σας τίτλο, tagline, θέμα και footer για εσωτερικές ομάδες ή αναπτύξεις για πελάτες.
JSON API
Ενσωματώστε την κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης σε scripts, CI pipelines ή εσωτερικά εργαλεία μέσω του τεκμηριωμένου JSON API v2.
Γιατί να τρέξω Password Pusher στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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