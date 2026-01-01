Το useSend είναι μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα για τα Resend, SendGrid και Postmark που σας επιτρέπει να έχετε τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της υποδομής αποστολής email σας. Κατασκευασμένο σε Next.js με το AWS SES ως backend παράδοσης, παρέχει ένα καθαρό REST API και SMTP gateway τόσο για transactional όσο και για marketing emails — χωρίς χρεώσεις ανά email ή vendor lock-in.

Η αυτο-φιλοξενία του useSend στον VPS σας θέτει τα sending domains σας, τις λίστες συνδρομητών και τα email analytics πλήρως υπό τον έλεγχό σας. Αποκτάτε ένα ενιαίο dashboard για την παρακολούθηση της deliverability, τη διαχείριση domains, τον χειρισμό των bounces και των webhooks, και τον προγραμματισμό καμπανιών — όλα από υποδομή που σας ανήκει.