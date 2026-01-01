Αναπτύξτε το useSend με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Υποδομή αποστολής email ανοιχτού κώδικα - για να κάνετε self-host την πλατφόρμα email συναλλαγών και μάρκετινγκ.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για useSend
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με useSend
Το useSend είναι μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα για τα Resend, SendGrid και Postmark που σας επιτρέπει να έχετε τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της υποδομής αποστολής email σας. Κατασκευασμένο σε Next.js με το AWS SES ως backend παράδοσης, παρέχει ένα καθαρό REST API και SMTP gateway τόσο για transactional όσο και για marketing emails — χωρίς χρεώσεις ανά email ή vendor lock-in.
Η αυτο-φιλοξενία του useSend στον VPS σας θέτει τα sending domains σας, τις λίστες συνδρομητών και τα email analytics πλήρως υπό τον έλεγχό σας. Αποκτάτε ένα ενιαίο dashboard για την παρακολούθηση της deliverability, τη διαχείριση domains, τον χειρισμό των bounces και των webhooks, και τον προγραμματισμό καμπανιών — όλα από υποδομή που σας ανήκει.
Βασικά χαρακτηριστικά του useSend
REST API & SMTP
Στείλτε email μέσω ενός φιλικού προς τους προγραμματιστές REST API ή μέσω τυπικού SMTP - άμεσα συμβατό με υπάρχουσες εφαρμογές και βιβλιοθήκες email.
Αναλύσεις παράδοσης
Παρακολουθήστε την παράδοση, το άνοιγμα, τα κλικ και την αναπήδηση των emails σε πραγματικό χρόνο με έναν ενσωματωμένο πίνακα analytics.
Διαχείριση domain
Προσθέστε και επαληθεύστε προσαρμοσμένους τομείς αποστολής με καθοδήγηση DNS record, διατηρώντας τη φήμη email συνδεδεμένη με τη δική σας infrastructure.
Προγραμματισμένη αποστολή
Θέστε σε ουρά τα email για μελλοντική παράδοση χρησιμοποιώντας το Schedule API, επιτρέποντας καμπάνιες σταδιακής αποστολής και ροές συναλλαγών προσαρμοσμένες στη ζώνη ώρας.
Webhook γεγονότα
Λάβετε συμβάντα παράδοσης σε πραγματικό χρόνο - αναπηδήσεις, παράπονα, ανοίγματα και κλικ - μέσω διαμορφώσιμων webhooks για επεξεργασία κατάντη.
Γιατί να τρέξω useSend στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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