Αναπτύξτε το Zabbix με εγκατάσταση ενός κλικ.
Παρακολούθηση ανοιχτού κώδικα εταιρικού επιπέδου για δίκτυα, servers, εφαρμογές και υπηρεσίες cloud σε μία ενιαία πλατφόρμα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Zabbix
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Zabbix
Το Zabbix είναι μια λύση παρακολούθησης ανοιχτού κώδικα, εταιρικού επιπέδου, που εμπιστεύονται η NASA, η Salesforce και δεκάδες χιλιάδες οργανισμοί για την παρακολούθηση της υγείας δικτύων, servers, εικονικών μηχανών, containers και υπηρεσιών cloud. Μια ενιαία εγκατάσταση Zabbix μπορεί να συλλέγει δεκάδες χιλιάδες μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο μέσω agents, SNMP, IPMI, JMX, ελέγχων HTTP και προσαρμοσμένων scripts, και στη συνέχεια να αναδεικνύει ανωμαλίες μέσω προτυποποιημένων triggers, κανόνων κλιμάκωσης και πλούσιων dashboards.
Η αυτο-φιλοξενία του Zabbix στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε μέτρηση, συμβάν και διαπιστευτήριο εντός της υποδομής που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά host ή χρεώσεις εξόδου δεδομένων. Η ενσωματωμένη βάση δεδομένων PostgreSQL και ο agent του Zabbix σας παρέχουν μια ολοκληρωμένη στοίβα παρακολούθησης, έτοιμη να ενσωματώσει hosts τη στιγμή που ολοκληρώνεται η ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Zabbix
Πράκτορας και χωρίς πράκτορα
Συλλέξτε μετρήσεις μέσω εγγενών Zabbix agents, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet και HTTP ελέγχων, χωρίς να εγκαταστήσετε λογισμικό σε κάθε παρακολουθούμενη συσκευή.
Auto-discovery
Ανακαλύπτει αυτόματα κεντρικούς υπολογιστές, διασυνδέσεις δικτύου, υπηρεσίες και εικονικές μηχανές και εφαρμόζει πρότυπα παρακολούθησης χωρίς χειροκίνητη διαμόρφωση.
Ευέλικτη ειδοποίηση
Ορίστε κανόνες κλιμάκωσης και στείλτε ειδοποιήσεις σε Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, email, SMS και webhooks με βάση τη σοβαρότητα και τον παραλήπτη.
Προτυποποιημένη παρακολούθηση
Εκατοντάδες έτοιμα προς χρήση πρότυπα καλύπτουν databases, web servers, Kubernetes, AWS, VMware και network gear, έτσι το onboarding νέων hosts διαρκεί λεπτά, όχι ώρες.
Προσαρμόσιμοι πίνακες ελέγχου
Δημιουργήστε dashboards με γραφήματα, χάρτες, widgets κορυφαίων hosts και αναφορές SLA προσαρμοσμένα σε χειριστές NOC, προγραμματιστές ή στελέχη.
Μακροπρόθεσμες μετρικές
Αποθηκεύονται ιστορικά δεδομένα και συγκεντρωτικές τάσεις στο PostgreSQL για χρόνια σχεδιασμού χωρητικότητας, ανασκόπησης μετά το περιστατικό και αναφορών συμμόρφωσης.
Γιατί να τρέξω Zabbix στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.