Το Zabbix είναι μια λύση παρακολούθησης ανοιχτού κώδικα, εταιρικού επιπέδου, που εμπιστεύονται η NASA, η Salesforce και δεκάδες χιλιάδες οργανισμοί για την παρακολούθηση της υγείας δικτύων, servers, εικονικών μηχανών, containers και υπηρεσιών cloud. Μια ενιαία εγκατάσταση Zabbix μπορεί να συλλέγει δεκάδες χιλιάδες μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο μέσω agents, SNMP, IPMI, JMX, ελέγχων HTTP και προσαρμοσμένων scripts, και στη συνέχεια να αναδεικνύει ανωμαλίες μέσω προτυποποιημένων triggers, κανόνων κλιμάκωσης και πλούσιων dashboards.

Η αυτο-φιλοξενία του Zabbix στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε μέτρηση, συμβάν και διαπιστευτήριο εντός της υποδομής που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά host ή χρεώσεις εξόδου δεδομένων. Η ενσωματωμένη βάση δεδομένων PostgreSQL και ο agent του Zabbix σας παρέχουν μια ολοκληρωμένη στοίβα παρακολούθησης, έτοιμη να ενσωματώσει hosts τη στιγμή που ολοκληρώνεται η ανάπτυξη.