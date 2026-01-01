Αναπτύξτε Ant Media Server CE με ένα κλικ.
Διακομιστής πολυμέσων ανοιχτού κώδικα που παρέχει ροή WebRTC, RTMP, SRT και HLS με καθυστέρηση κάτω του δευτερολέπτου, με ενσωματωμένο πίνακα διαχείρισης.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Ant Media Server CE
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Ant Media Server CE
Το Ant Media Server Community Edition είναι μια open-source streaming engine κατασκευασμένη για live video με ultra-low latency. Δέχεται ingest μέσω RTMP, SRT και WebRTC, και παραδίδει streams στους θεατές μέσω WebRTC (~0.5 δευτ. latency), HLS, CMAF LL-HLS, DASH και RTSP — όλα από έναν μόνο server. Ένα ενσωματωμένο admin dashboard σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε streams, να διαμορφώνετε εφαρμογές και να παρακολουθείτε συνδέσεις χωρίς εξωτερικά εργαλεία.
Το self-hosting στον δικό σας VPS σημαίνει μηδενικές χρεώσεις ανά stream, μηδενικούς περιορισμούς πλατφόρμας τρίτων και πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων του κοινού σας. Είτε δημιουργείτε μια telehealth platform, μια e-learning classroom, μια live auction ή μια sports broadcast, το Ant Media Server σας προσφέρει μια έτοιμη για παραγωγή βάση την οποία ελέγχετε πλήρως.
Βασικά χαρακτηριστικά του Ant Media Server CE
Εξαιρετικά χαμηλή latency WebRTC
Λήψη και αναπαραγωγή ροών με καθυστέρηση από άκρο σε άκρο κάτω του 0,5 δευτερολέπτου μέσω WebRTC, επιτρέποντας διαδραστικές εμπειρίες βίντεο σε πραγματικό χρόνο.
Εισαγωγή πολλαπλών πρωτοκόλλων
Δέχεται ζωντανές ροές από OBS, FFmpeg, IP κάμερες και οποιαδήποτε πηγή συμβατή με RTMP, SRT ή WebRTC, χωρίς πρόσθετη διαμόρφωση.
HLS και CMAF παράδοση
Προβάλετε ροές μέσω τυπικού HLS και CMAF LL-HLS ώστε οι θεατές σε οποιαδήποτε συσκευή ή CDN να μπορούν να παρακολουθήσουν χωρίς plugins.
Ενσωματωμένος πίνακας διαχείρισης
Διαχειριστείτε εφαρμογές ροής, επιθεωρήστε ζωντανές συνεδρίες και διαμορφώστε ρυθμίσεις server μέσω της ενσωματωμένης web console στη θύρα 5080.
Εγγραφή και VOD
Αυτόματη εγγραφή ζωντανών ροών σε MP4 ή HLS και διάθεσή τους ως περιεχόμενο κατά παραγγελία από τον ίδιο server.
Γιατί να τρέχω Ant Media Server CE στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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