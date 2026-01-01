Το Ant Media Server Community Edition είναι μια open-source streaming engine κατασκευασμένη για live video με ultra-low latency. Δέχεται ingest μέσω RTMP, SRT και WebRTC, και παραδίδει streams στους θεατές μέσω WebRTC (~0.5 δευτ. latency), HLS, CMAF LL-HLS, DASH και RTSP — όλα από έναν μόνο server. Ένα ενσωματωμένο admin dashboard σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε streams, να διαμορφώνετε εφαρμογές και να παρακολουθείτε συνδέσεις χωρίς εξωτερικά εργαλεία.

Το self-hosting στον δικό σας VPS σημαίνει μηδενικές χρεώσεις ανά stream, μηδενικούς περιορισμούς πλατφόρμας τρίτων και πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων του κοινού σας. Είτε δημιουργείτε μια telehealth platform, μια e-learning classroom, μια live auction ή μια sports broadcast, το Ant Media Server σας προσφέρει μια έτοιμη για παραγωγή βάση την οποία ελέγχετε πλήρως.