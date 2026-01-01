Το HeyForm είναι ένας σύγχρονος form builder ανοιχτού κώδικα που δημιουργεί ελκυστικές συνομιλιακές διεπαφές όπου οι ερωτήσεις εμφανίζονται μία κάθε φορά. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς form builders, καθιστώντας το ιδανικό για έρευνες, ερωτηματολόγια, κουίζ και φόρμες συλλογής δυνητικών πελατών.

Με πάνω από 40 τύπους εισόδου, λογική υπό όρους, προσαρμοσμένα θέματα και ενσωματωμένα αναλυτικά στοιχεία, το HeyForm παρέχει μια ισχυρή πλατφόρμα no-code για συλλογή δεδομένων, διατηρώντας όλες τις υποβολές υπό τον έλεγχό σας. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει MongoDB για αποθήκευση φορμών, KeyDB για caching και Traefik HTTPS routing για ασφαλή πρόσβαση σε φόρμες.