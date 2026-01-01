Deploy HeyForm in one click installation.
Ανοιχτού κώδικα συνομιλιακός form builder για έρευνες, κουίζ και δημοσκοπήσεις.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με HeyForm
Το HeyForm είναι ένας σύγχρονος form builder ανοιχτού κώδικα που δημιουργεί ελκυστικές συνομιλιακές διεπαφές όπου οι ερωτήσεις εμφανίζονται μία κάθε φορά. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς form builders, καθιστώντας το ιδανικό για έρευνες, ερωτηματολόγια, κουίζ και φόρμες συλλογής δυνητικών πελατών.
Με πάνω από 40 τύπους εισόδου, λογική υπό όρους, προσαρμοσμένα θέματα και ενσωματωμένα αναλυτικά στοιχεία, το HeyForm παρέχει μια ισχυρή πλατφόρμα no-code για συλλογή δεδομένων, διατηρώντας όλες τις υποβολές υπό τον έλεγχό σας. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει MongoDB για αποθήκευση φορμών, KeyDB για caching και Traefik HTTPS routing για ασφαλή πρόσβαση σε φόρμες.
Βασικά χαρακτηριστικά του HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Δημιουργήστε δυναμικές διαδρομές ερωτήσεων που προσαρμόζονται με βάση προηγούμενες απαντήσεις για εξατομικευμένη και σχετική συλλογή δεδομένων.
Builder με Drag-and-Drop
Σχεδιάστε φόρμες οπτικά με πάνω από 40 τύπους πεδίων εισόδου, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων, μεταφορτώσεων αρχείων, υπογραφών και επιλογέων ημερομηνίας.
Ενσωματωμένα στατιστικά
Παρακολουθήστε τα μοτίβα απόκρισης και τις μετρήσεις ολοκλήρωσης με έναν ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου analytics για βελτιστοποίηση φορμών βασισμένη σε δεδομένα.
Προσαρμοσμένη επωνυμία
Εφαρμόστε προσαρμοσμένα θέματα, χρώματα και επωνυμία ώστε να ταιριάζει με την ταυτότητα του οργανισμού σας σε όλες τις φόρμες και τις έρευνες.
Γιατί να τρέξω HeyForm στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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