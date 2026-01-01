Το Readeck είναι μια ελαφριά, open-source εφαρμογή bookmark manager και read-it-later που καταγράφει το αναγνώσιμο κείμενο, τις εικόνες και τα άρθρα από οποιαδήποτε URL τη στιγμή που το αποθηκεύετε. Κάθε σελιδοδείκτης αποθηκεύεται ως ένα ενιαίο, αμετάβλητο ZIP archive, έτσι ώστε τα αποθηκευμένα άρθρα σας να παραμένουν διαθέσιμα ακόμα και όταν η αρχική σελίδα αλλάζει ή εξαφανίζεται από τον ιστό.

Η αυτο-φιλοξενία του Readeck στον δικό σας VPS διατηρεί τη λίστα ανάγνωσής σας, τις επισημάνσεις και τις ετικέτες σας πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς παρακολούθηση από τρίτους, χωρίς χρεώσεις ανά λογαριασμό και χωρίς τον κίνδυνο διακοπής μιας επί πληρωμή υπηρεσίας. Ένα ενιαίο Go binary υποστηριζόμενο από SQLite σημαίνει πολύ χαμηλή χρήση πόρων και μια ομαλή εμπειρία ακόμα και σε μικρά πλάνα VPS.