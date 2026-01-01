Αναπτύξτε το Readeck με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted read-it-later και bookmark manager που αποθηκεύει το αναγνώσιμο περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας για πάντα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Readeck
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Readeck
Το Readeck είναι μια ελαφριά, open-source εφαρμογή bookmark manager και read-it-later που καταγράφει το αναγνώσιμο κείμενο, τις εικόνες και τα άρθρα από οποιαδήποτε URL τη στιγμή που το αποθηκεύετε. Κάθε σελιδοδείκτης αποθηκεύεται ως ένα ενιαίο, αμετάβλητο ZIP archive, έτσι ώστε τα αποθηκευμένα άρθρα σας να παραμένουν διαθέσιμα ακόμα και όταν η αρχική σελίδα αλλάζει ή εξαφανίζεται από τον ιστό.
Η αυτο-φιλοξενία του Readeck στον δικό σας VPS διατηρεί τη λίστα ανάγνωσής σας, τις επισημάνσεις και τις ετικέτες σας πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς παρακολούθηση από τρίτους, χωρίς χρεώσεις ανά λογαριασμό και χωρίς τον κίνδυνο διακοπής μιας επί πληρωμή υπηρεσίας. Ένα ενιαίο Go binary υποστηριζόμενο από SQLite σημαίνει πολύ χαμηλή χρήση πόρων και μια ομαλή εμπειρία ακόμα και σε μικρά πλάνα VPS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Readeck
Μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση
Κάθε σελιδοδείκτης αποθηκεύεται ως ένα αμετάβλητο αρχείο ZIP, ώστε τα αποθηκευμένα άρθρα να παραμένουν αναγνώσιμα ακόμα και όταν η αρχική σελίδα δεν υπάρχει πλέον.
Εξαγωγή EPUB και OPDS
Εξαγάγετε οποιοδήποτε άρθρο ή συλλογή σε EPUB και αποκτήστε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη σας απευθείας από e-readers που υποστηρίζουν καταλόγους OPDS.
Κυριότερα σημεία και ετικέτες
Σημειώστε σημαντικά αποσπάσματα και οργανώστε τους σελιδοδείκτες με ετικέτες, αγαπημένα και αρχεία για να τους βρείτε γρήγορα αργότερα.
Έξυπνες συλλογές
Αποθηκεύστε τα ερωτήματα αναζήτησης ως συλλογές για να ομαδοποιείτε αυτόματα τους σελιδοδείκτες ανά ετικέτα, ιστότοπο ή οποιοδήποτε άλλο φίλτρο ορίζετε.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζητήστε σε τίτλους άρθρων, περιεχόμενο και ετικέτες για να εντοπίσετε άμεσα οποιοδήποτε απόσπασμα από την αποθηκευμένη βιβλιοθήκη σας.
Επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης
Αποθηκεύστε σελίδες με ένα κλικ χρησιμοποιώντας τις επίσημες επεκτάσεις Firefox και Chrome, χωρίς να απαιτείται αντιγραφή-επικόλληση.
Γιατί να τρέξω Readeck στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.