Το Excalidraw είναι ένας κομψός εικονικός πίνακας που μετατρέπει την τεχνική διαγραμμάτιση σε μια δημιουργική, χειρόγραφη εμπειρία. Σε αντίθεση με τα άκαμπτα, επίσημα εργαλεία διαγραμμάτισης, το Excalidraw υιοθετεί την οργανική, πρόχειρη αισθητική του whiteboard brainstorming, παρέχοντας παράλληλα ψηφιακή ευκολία και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο με end-to-end encryption για ασφαλείς ομαδικές συνεδρίες.

Το self-hosting του Excalidraw στον δικό σας VPS προσφέρει στην ομάδα σας ένα ιδιωτικό, πάντα διαθέσιμο εργαλείο whiteboarding, όπου τα διαγράμματά σας, τα σκίτσα αρχιτεκτονικής και οι συνεδρίες brainstorming παραμένουν εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας — χωρίς ανησυχίες για την προστασία δεδομένων, χωρίς κόστος συνδρομής και χωρίς εξάρτηση από εξωτερικές υπηρεσίες.