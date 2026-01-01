Αναπτύξτε το Excalidraw με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εικονικός πίνακας ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία διαγραμμάτων χειρόγραφου στυλ, wireframes και συνεργατικών σκίτσων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Excalidraw
Το Excalidraw είναι ένας κομψός εικονικός πίνακας που μετατρέπει την τεχνική διαγραμμάτιση σε μια δημιουργική, χειρόγραφη εμπειρία. Σε αντίθεση με τα άκαμπτα, επίσημα εργαλεία διαγραμμάτισης, το Excalidraw υιοθετεί την οργανική, πρόχειρη αισθητική του whiteboard brainstorming, παρέχοντας παράλληλα ψηφιακή ευκολία και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο με end-to-end encryption για ασφαλείς ομαδικές συνεδρίες.
Το self-hosting του Excalidraw στον δικό σας VPS προσφέρει στην ομάδα σας ένα ιδιωτικό, πάντα διαθέσιμο εργαλείο whiteboarding, όπου τα διαγράμματά σας, τα σκίτσα αρχιτεκτονικής και οι συνεδρίες brainstorming παραμένουν εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας — χωρίς ανησυχίες για την προστασία δεδομένων, χωρίς κόστος συνδρομής και χωρίς εξάρτηση από εξωτερικές υπηρεσίες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Excalidraw
Χειροποίητη αισθητική
Αποδίδει διαγράμματα με ένα οργανικό, σχεδιαστικό στυλ που μειώνει το εμπόδιο στη δημιουργία οπτικών στοιχείων και κάνει τις σύνθετες ιδέες να φαίνονται πιο προσιτές.
Συνεργασία πραγματικού χρόνου
Πολλοί χρήστες μπορούν να σχεδιάζουν στον ίδιο καμβά ταυτόχρονα, με την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο να διατηρεί τις συνεδρίες ιδιωτικές και ασφαλείς.
Άπειρος καμβάς
Ο απεριόριστος χώρος σχεδίασης επιτρέπει στις ομάδες να επεκτείνουν ελεύθερα τα διαγράμματα χωρίς αναδιάρθρωση — ιδανικό για μεγάλα διαγράμματα αρχιτεκτονικής και συνεδρίες καταιγισμού ιδεών.
Ευέλικτη εξαγωγή
Εξάγετε διαγράμματα ως PNG, SVG, ή κοινόχρηστους συνδέσμους, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση οπτικών στοιχείων σε τεκμηρίωση, παρουσιάσεις και εργαλεία σχεδιασμού.
PWA με δυνατότητα offline
Λειτουργεί ως Progressive Web App με local-first αποθήκευση, έτσι ώστε τα διαγράμματα να παραμένουν προσβάσιμα ακόμα και χωρίς ενεργή σύνδεση στο internet.
Γιατί να τρέξω Excalidraw στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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