Το Easy!Appointments είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να προσφέρουν online κρατήσεις ραντεβού χωρίς να πληρώνουν τέλη ανά κράτηση ή να αποδέχονται τον περιορισμό σε μία πλατφόρμα. Οι πελάτες βλέπουν τη διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο και κλείνουν μόνοι τους τα ραντεβού, μειώνοντας τις τηλεφωνικές διακοπές και τη χειροκίνητη διαχείριση ημερολογίου για το προσωπικό.

Το σύστημα υποστηρίζει πολλούς παρόχους υπηρεσιών με ανεξάρτητα ημερολόγια, προσαρμόσιμες φόρμες κρατήσεων και αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις μέσω email που μειώνουν τα ποσοστά μη εμφάνισης. Ο συγχρονισμός με το Google Calendar διατηρεί τα προγράμματα σε συγχρονισμό με τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ήδη το προσωπικό. Κλάδοι από την υγειονομική περίθαλψη και την ομορφιά έως τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση βασίζονται στο Easy!Appointments για την καθαρή διεπαφή και την ευέλικτη διαμόρφωσή του. Αυτή η υλοποίηση συνδυάζει την εφαρμογή με μια βάση δεδομένων MySQL για αξιόπιστη διατήρηση των δεδομένων προγραμματισμού.