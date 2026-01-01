Αναπτύξτε το Easy!Appointments με εγκατάσταση ενός κλικ.
Δωρεάν open-source σύστημα προγραμματισμού ραντεβού με αυτοματοποιημένη κράτηση από τον πελάτη, ημερολόγια πολλαπλών παρόχων και αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις μέσω email.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Easy!Appointments
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Easy!Appointments
Το Easy!Appointments είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών να προσφέρουν online κρατήσεις ραντεβού χωρίς να πληρώνουν τέλη ανά κράτηση ή να αποδέχονται τον περιορισμό σε μία πλατφόρμα. Οι πελάτες βλέπουν τη διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο και κλείνουν μόνοι τους τα ραντεβού, μειώνοντας τις τηλεφωνικές διακοπές και τη χειροκίνητη διαχείριση ημερολογίου για το προσωπικό.
Το σύστημα υποστηρίζει πολλούς παρόχους υπηρεσιών με ανεξάρτητα ημερολόγια, προσαρμόσιμες φόρμες κρατήσεων και αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις μέσω email που μειώνουν τα ποσοστά μη εμφάνισης. Ο συγχρονισμός με το Google Calendar διατηρεί τα προγράμματα σε συγχρονισμό με τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ήδη το προσωπικό. Κλάδοι από την υγειονομική περίθαλψη και την ομορφιά έως τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση βασίζονται στο Easy!Appointments για την καθαρή διεπαφή και την ευέλικτη διαμόρφωσή του. Αυτή η υλοποίηση συνδυάζει την εφαρμογή με μια βάση δεδομένων MySQL για αξιόπιστη διατήρηση των δεδομένων προγραμματισμού.
Βασικά χαρακτηριστικά του Easy!Appointments
Αυτο-κράτηση πελατών
Οι πελάτες βλέπουν τη διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο και κλείνουν ραντεβού online χωρίς να χρειάζεται επικοινωνία με το προσωπικό.
Ημερολόγια πολλαπλών παρόχων
Διαχειρίζεται ατομικά ημερολόγια και παράθυρα διαθεσιμότητας για κάθε πάροχο υπηρεσιών, αποτρέποντας διπλές κρατήσεις σε όλες τις ομάδες.
Αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις
Στέλνει emails επιβεβαίωσης και υπενθύμισης αυτόματα, μειώνοντας τα ποσοστά μη εμφάνισης χωρίς καμία χειροκίνητη παρακολούθηση.
Συγχρονισμός Google Calendar
Συγχρονίζει κρατήσεις με το Google Calendar ώστε οι πάροχοι να βλέπουν τα ραντεβού μαζί με το υπόλοιπο πρόγραμμά τους.
Προσαρμόσιμες φόρμες κρατήσεων
Προσαρμόστε τα πεδία που συμπληρώνουν οι πελάτες κατά την κράτηση για να καταγράψετε τις πληροφορίες που απαιτεί ο κάθε τύπος υπηρεσίας.
Γιατί να τρέξω Easy!Appointments στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.