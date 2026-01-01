Αναπτύξτε το Habitica με ένα κλικ.
Παιχνιδοποιημένη εφαρμογή παραγωγικότητας που μετατρέπει συνήθειες, καθημερινές εργασίες και εκκρεμότητες σε μια περιπέτεια RPG με εξέλιξη χαρακτήρα και κοινωνικές αποστολές.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Habitica
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Habitica
Το Habitica μετατρέπει την παραγωγικότητα σε ένα παιχνίδι ρόλων, όπου η ολοκλήρωση εργασιών του πραγματικού κόσμου αναβαθμίζει τον χαρακτήρα σας, κερδίζει χρυσό και ξεκλειδώνει εξοπλισμό. Δημιουργήστε συνήθειες για να παρακολουθείτε επαναλαμβανόμενες συμπεριπορές, καθημερινές εργασίες για εργασίες που επαναφέρονται κάθε μέρα, και εκκρεμότητες για εφάπαξ στόχους — η παράλειψη οποιασδήποτε από αυτές κοστίζει στην υγεία του avatar σας, δημιουργώντας πραγματική υπευθυνότητα μέσω των μηχανισμών του παιχνιδιού.
Οι κοινωνικές λειτουργίες σάς επιτρέπουν να συμμετέχετε σε συντεχνίες, να εισέρχεστε σε προκλήσεις και να εκτελείτε αποστολές ομάδας όπου οι ομάδες νικούν τέρατα ολοκληρώνοντας εργασίες μαζί. Η αυτο-φιλοξενία στον δικό σας VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα συνηθειών, την πρόοδο του χαρακτήρα και το κοινωνικό ιστορικό υπό τον έλεγχό σας χωρίς να βασίζεστε στη δημόσια υπηρεσία.
Βασικά χαρακτηριστικά του Habitica
RPG διαχείριση εργασιών
Κερδίστε εμπειρία, χρυσό και εξοπλισμό ολοκληρώνοντας πραγματικές εργασίες — αναβαθμίστε τον χαρακτήρα σας με τον ίδιο τρόπο που αναβαθμίζετε τις συνήθειές σας.
Συνήθειες και καθημερινά
Παρακολουθήστε επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές με συνήθειες και ορίστε καθημερινές επαναλαμβανόμενες εργασίες που επαναφέρονται κάθε μέρα, με ποινές υγείας για τα παραλειπόμενα.
Αποστολές ομάδας
Συνεργαστείτε με φίλους ή συναδέλφους για να νικήσετε τέρατα μαζί — κάθε ολοκληρωμένη εργασία προκαλεί ζημιά, κάνοντας την ομαδική υπευθυνότητα πραγματικά διασκεδαστική.
Σύστημα τάξεων
Ξεκλειδώστε τις κλάσεις Πολεμιστή, Μάγου, Απατεώνα ή Θεραπευτή στο επίπεδο 10, καθεμία με μοναδικές ικανότητες που συμπληρώνουν διαφορετικά στυλ παραγωγικότητας.
Προσαρμοσμένες ανταμοιβές
Δημιουργήστε προσωπικά κίνητρα συνδεδεμένα με την ολοκλήρωση εργασιών — χρησιμοποιήστε τον χρυσό που κερδίσατε για να ξεκλειδώσετε πραγματικές ανταμοιβές που ορίζετε εσείς.
Γιατί να τρέξω Habitica στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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