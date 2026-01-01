Αναπτύξτε το pgAdmin με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης και ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα για PostgreSQL - το πιο δημοφιλές εργαλείο γραφικής διαχείρισης για βάσεις δεδομένων Postgres.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με pgAdmin
Το pgAdmin είναι η πιο δημοφιλής και πλούσια σε χαρακτηριστικά πλατφόρμα διαχείρισης και ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα για PostgreSQL, που συντηρείται από την κοινότητα του PostgreSQL. Η έκδοση web (pgAdmin 4) παρέχει ένα εξελιγμένο περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε browser για τη διαχείριση ενός ή πολλών Postgres servers — σχεδιασμός σχήματος, ανάπτυξη ερωτημάτων με αυτόματη συμπλήρωση και σχέδια επεξήγησης, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά, διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων, παρακολούθηση αναπαραγωγής και αναζήτηση πλήρους κειμένου σε αντικείμενα βάσης δεδομένων.
Η αυτο-φιλοξενία του pgAdmin στο VPS σας δίνει στους DBAs και τους developers μια κεντρική κονσόλα διαχείρισης Postgres, προσβάσιμη από οπουδήποτε με έναν browser, χωρίς την εγκατάσταση μιας εφαρμογής desktop. Συνδέστε το pgAdmin σε οποιαδήποτε προσβάσιμη Postgres instance — τοπικά containers, RDS ή Cloud SQL που φιλοξενούνται στο cloud, ή απομακρυσμένους Postgres servers — και διαχειριστείτε τα όλα από ένα ενιαίο web UI.
Βασικά χαρακτηριστικά του pgAdmin
Διαχείριση πολλαπλών server
Συνδέεστε και διαχειρίζεστε οποιονδήποτε αριθμό PostgreSQL servers από ένα ενιαίο web interface, οργανωμένους σε server groups με tagged metadata.
Εργαλείο Αναζήτησης με autocomplete
Πλήρως εξοπλισμένος SQL editor με syntax highlighting, autocomplete σε ονόματα πινάκων και στηλών, ιστορικό ερωτημάτων και οπτικοποίηση γραφικού πλάνου EXPLAIN.
Schema designer
Περιηγηθείτε και επεξεργαστείτε βάσεις δεδομένων, σχήματα, πίνακες, προβολές, συναρτήσεις, ακολουθίες και ευρετήρια μέσω ενός πλοηγού δέντρου με παράθυρα διαλόγου επεξεργασίας με ένα κλικ.
Διαγράμματα ERD
Δημιουργήστε διαδραστικά διαγράμματα οντοτήτων-σχέσεων από υπάρχοντα σχήματα, ή σχεδιάστε νέα σχήματα οπτικά πριν εφαρμόσετε αλλαγές στη βάση δεδομένων.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Εκτελέστε λειτουργίες pg_dump και pg_restore απευθείας από το UI με επιλογές μορφοποίησης, επίπεδα συμπίεσης και επιλογή ανά πίνακα.
Διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων
Δημιουργήστε οπτικά ρόλους, διαχειριστείτε τις συμμετοχές σε ομάδες και εκχωρήστε ή ανακαλέστε δικαιώματα σε επίπεδο αντικειμένου σε βάσεις δεδομένων και σχήματα.
Γιατί να τρέξω pgAdmin στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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