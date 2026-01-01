Το pgAdmin είναι η πιο δημοφιλής και πλούσια σε χαρακτηριστικά πλατφόρμα διαχείρισης και ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα για PostgreSQL, που συντηρείται από την κοινότητα του PostgreSQL. Η έκδοση web (pgAdmin 4) παρέχει ένα εξελιγμένο περιβάλλον εργασίας βασισμένο σε browser για τη διαχείριση ενός ή πολλών Postgres servers — σχεδιασμός σχήματος, ανάπτυξη ερωτημάτων με αυτόματη συμπλήρωση και σχέδια επεξήγησης, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά, διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων, παρακολούθηση αναπαραγωγής και αναζήτηση πλήρους κειμένου σε αντικείμενα βάσης δεδομένων.

Η αυτο-φιλοξενία του pgAdmin στο VPS σας δίνει στους DBAs και τους developers μια κεντρική κονσόλα διαχείρισης Postgres, προσβάσιμη από οπουδήποτε με έναν browser, χωρίς την εγκατάσταση μιας εφαρμογής desktop. Συνδέστε το pgAdmin σε οποιαδήποτε προσβάσιμη Postgres instance — τοπικά containers, RDS ή Cloud SQL που φιλοξενούνται στο cloud, ή απομακρυσμένους Postgres servers — και διαχειριστείτε τα όλα από ένα ενιαίο web UI.