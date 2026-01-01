Το Redpanda Console είναι ένα web UI ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε από την Redpanda Data για την επιθεώρηση και τη λειτουργία συμβατών με Kafka streaming clusters. Εκθέτει topics, partitions, offsets, consumer groups, schemas, ACLs, και ωφέλιμα φορτία ζωντανών μηνυμάτων μέσω μιας ενιαίας διεπαφής, με ενσωματωμένη υποστήριξη για αποκωδικοποίηση JSON, Avro, Protobuf και MessagePack.

Αυτή η ανάπτυξη με ένα κλικ παρέχει το Console μαζί με έναν ενσωματωμένο Redpanda broker, ώστε να έχετε ένα λειτουργικό Kafka-API endpoint, Schema Registry και Admin API τη στιγμή που ξεκινά το container. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα συμβάντων, τα ωφέλιμα φορτία πελατών και τα μεταδεδομένα ροής εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις SaaS ανά broker.