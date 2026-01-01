Αναπτύξτε το Redpanda Console με εγκατάσταση ενός κλικ.
Φιλικό προς προγραμματιστές web UI για τη διαχείριση συστάδων Kafka και Redpanda, θεμάτων, ομάδων καταναλωτών και ροών ζωντανών μηνυμάτων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Redpanda Console
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Redpanda Console
Το Redpanda Console είναι ένα web UI ανοιχτού κώδικα που δημιουργήθηκε από την Redpanda Data για την επιθεώρηση και τη λειτουργία συμβατών με Kafka streaming clusters. Εκθέτει topics, partitions, offsets, consumer groups, schemas, ACLs, και ωφέλιμα φορτία ζωντανών μηνυμάτων μέσω μιας ενιαίας διεπαφής, με ενσωματωμένη υποστήριξη για αποκωδικοποίηση JSON, Avro, Protobuf και MessagePack.
Αυτή η ανάπτυξη με ένα κλικ παρέχει το Console μαζί με έναν ενσωματωμένο Redpanda broker, ώστε να έχετε ένα λειτουργικό Kafka-API endpoint, Schema Registry και Admin API τη στιγμή που ξεκινά το container. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα συμβάντων, τα ωφέλιμα φορτία πελατών και τα μεταδεδομένα ροής εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις SaaS ανά broker.
Βασικά χαρακτηριστικά του Redpanda Console
Ζωντανός προβολέας μηνυμάτων
Ροή εγγραφών από οποιοδήποτε θέμα σε πραγματικό χρόνο με time-travel, αναζήτηση και αποκωδικοποίηση ανά πεδίο για payloads JSON, Avro και Protobuf.
Διαχείριση θεμάτων
Δημιουργήστε, διαμορφώστε και διαγράψτε θέματα, επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις διατήρησης και κατατμήσεων, και δημιουργήστε δοκιμαστικά μηνύματα απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης.
Αντιλήψεις ομάδας καταναλωτών
Επιθεωρήστε τα μέλη της ομάδας, την καθυστέρηση ανά διαμέρισμα και τις μετατοπίσεις ώστε να μπορείτε να αποσφαλματώσετε τους κολλημένους καταναλωτές χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε μέσα από εργαλεία CLI.
Schema Registry ενσωματωμένο
Περιηγηθείτε σε θέματα Avro, JSON Schema και Protobuf, δείτε το ιστορικό εκδόσεων και ελέγξτε τη συμβατότητα πριν προωθήσετε αλλαγές.
Ενσωματωμένος Redpanda broker
Περιλαμβάνει έναν πλήρως διαμορφωμένο Redpanda broker που εκθέτει το Kafka API, το Schema Registry και το Admin API για άμεσες δοκιμές.
Kafka API συμβατό
Συνδέστε το Console σε οποιοδήποτε εξωτερικό Kafka, Confluent Cloud, MSK, ή Redpanda cluster, στρέφοντάς το προς τους υπάρχοντες brokers σας.
Γιατί να τρέξω Redpanda Console στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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