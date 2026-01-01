Αναπτύξτε το Hollama με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μινιμαλιστική web διεπαφή για συνομιλία με μοντέλα Ollama και OpenAI που αποθηκεύει κάθε συνομιλία στον browser σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Hollama
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Hollama
Το Hollama είναι ένας εστιασμένος chat client για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που συνδέεται απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε έναν ή περισσότερους Ollama servers, συμβατά με OpenAI endpoints, ή και στα δύο ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει κεντρική database, σύστημα account, και τηλεμετρία — οι sessions, τα prompts, οι ρυθμίσεις και τα API keys όλα βρίσκονται στον τοπικό χώρο αποθήκευσης του browser και δεν αγγίζουν ποτέ τον server που φιλοξενεί το UI.
Η αυτο-φιλοξενία του Hollama σε ένα VPS δίνει σε μια μικρή ομάδα μια ενιαία, πάντα ενεργή URL για επικοινωνία με ιδιωτικά μοντέλα Ollama ή κοινά OpenAI keys, με ένα καθαρό interface τύπου editor σχεδιασμένο γύρω από μεγάλα prompts, μοντέλα συλλογιστικής και συνομιλίες με βαρύ κώδικα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Hollama
Ollama και OpenAI
Συνδεθείτε σε τοπικούς διακομιστές Ollama, OpenAI, ή σε οποιοδήποτε συμβατό με OpenAI endpoint, και εναλλάσσετε μεταξύ τους μέσα σε μία μόνο συνεδρία.
Υποστήριξη πολλαπλών server
Καταχωρίστε πολλούς servers Ollama και OpenAI ταυτόχρονα και δρομολογήστε κάθε συνεδρία σε διαφορετικό backend χωρίς επαναδιαμόρφωση της εφαρμογής.
Browser-local storage
Κάθε περίοδος λειτουργίας, προτροπή, ρύθμιση και κλειδί API διατηρείται στο browser local storage, έτσι ώστε οι συνομιλίες να μην βρίσκονται ποτέ στον VPS ή σε third-party server.
Prompts ποιότητας συντάκτη
Μεγάλα πεδία προτροπής με λειτουργίες code editor, απόδοση markdown, syntax highlighting και μαθηματική σημειογραφία KaTeX, σχεδιασμένα για τεχνική εργασία.
Σκεπτικό και όραμα
Κορυφαία υποστήριξη για μοντέλα συλλογιστικής και μοντέλα όρασης με εισόδους εικόνας, ιδανική για νεότερες κυκλοφορίες Ollama και OpenAI.
Εισαγωγή και εξαγωγή
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας ή μετακινήστε συνεδρίες μεταξύ συσκευών με το ενσωματωμένο εργαλείο εισαγωγής και εξαγωγής, έτσι ώστε η αποθήκευση του browser να μην σας δεσμεύει ποτέ.
Γιατί να τρέξω Hollama στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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