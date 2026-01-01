Το Hollama είναι ένας εστιασμένος chat client για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που συνδέεται απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε έναν ή περισσότερους Ollama servers, συμβατά με OpenAI endpoints, ή και στα δύο ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει κεντρική database, σύστημα account, και τηλεμετρία — οι sessions, τα prompts, οι ρυθμίσεις και τα API keys όλα βρίσκονται στον τοπικό χώρο αποθήκευσης του browser και δεν αγγίζουν ποτέ τον server που φιλοξενεί το UI.

Η αυτο-φιλοξενία του Hollama σε ένα VPS δίνει σε μια μικρή ομάδα μια ενιαία, πάντα ενεργή URL για επικοινωνία με ιδιωτικά μοντέλα Ollama ή κοινά OpenAI keys, με ένα καθαρό interface τύπου editor σχεδιασμένο γύρω από μεγάλα prompts, μοντέλα συλλογιστικής και συνομιλίες με βαρύ κώδικα.