Το Speaches είναι ένας OpenAI API-συμβατός audio server που φέρνει αναγνώριση ομιλίας αιχμής και σύνθεση κειμένου σε ομιλία στη δική σας υποδομή. Βασισμένο στο faster-whisper για transcription και στο Kokoro/Piper για voice synthesis, εκθέτει τα ίδια endpoints με το OpenAI Audio API - έτσι οποιοδήποτε υπάρχον εργαλείο, SDK ή integration που λειτουργεί με το OpenAI θα λειτουργεί με το Speaches άμεσα.

Το self-hosting του Speaches σημαίνει ότι τα audio data σας δεν φεύγουν ποτέ από τους servers σας, δεν υπάρχουν χρεώσεις transcription ανά λεπτό, και διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο για το ποια models τρέχουν και πώς κατανέμονται τα resources. Τα models φορτώνονται κατ' απαίτηση και εκφορτώνονται αυτόματα μετά από αδράνεια, διατηρώντας τη memory usage χαμηλή σε έναν τυπικό VPS.