Αναπτύξτε Speaches με εγκατάσταση με ένα κλικ.
OpenAI-συμβατός server speech-to-text και text-to-speech που μπορείτε να κάνετε self-host και να τον εκτελέσετε εξ ολοκλήρου στον δικό σας VPS.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Speaches
Το Speaches είναι ένας OpenAI API-συμβατός audio server που φέρνει αναγνώριση ομιλίας αιχμής και σύνθεση κειμένου σε ομιλία στη δική σας υποδομή. Βασισμένο στο faster-whisper για transcription και στο Kokoro/Piper για voice synthesis, εκθέτει τα ίδια endpoints με το OpenAI Audio API - έτσι οποιοδήποτε υπάρχον εργαλείο, SDK ή integration που λειτουργεί με το OpenAI θα λειτουργεί με το Speaches άμεσα.
Το self-hosting του Speaches σημαίνει ότι τα audio data σας δεν φεύγουν ποτέ από τους servers σας, δεν υπάρχουν χρεώσεις transcription ανά λεπτό, και διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο για το ποια models τρέχουν και πώς κατανέμονται τα resources. Τα models φορτώνονται κατ' απαίτηση και εκφορτώνονται αυτόματα μετά από αδράνεια, διατηρώντας τη memory usage χαμηλή σε έναν τυπικό VPS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Speaches
OpenAI API συμβατό
Υλοποιεί το OpenAI Audio API spec - εισάγετε το self-hosted URL σας και οι υπάρχουσες ενσωματώσεις OpenAI συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς αλλαγές στον κώδικα.
Μεταγραφή Speech-to-text
Τροφοδοτείται από faster-whisper, υποστηρίζοντας πολύγλωσση μεταγραφή με ροή σε πραγματικό χρόνο μέσω Server-Sent Events.
Σύνθεση κειμένου σε ομιλία
Δημιουργήστε φυσική ομιλία χρησιμοποιώντας τα μοντέλα Kokoro (κατατάσσεται #1 στην TTS Arena) και Piper, πλήρως on-device.
Δυναμική φόρτωση μοντέλου
Τα μοντέλα φορτώνονται αυτόματα στην πρώτη ζήτηση και εκφορτώνονται μετά από μια διαμορφώσιμη περίοδο αδράνειας, έτσι χρησιμοποιείτε μνήμη μόνο όταν χρειάζεται.
Ενσωματωμένο web UI
Η διεπαφή που υποστηρίζεται από το Gradio σάς επιτρέπει να δοκιμάσετε μεταγραφή και σύνθεση απευθείας στο browser σας χωρίς επιπλέον εργαλεία.
API key authentication
Προστατεύστε προαιρετικά όλα τα API endpoints με ένα μόνο κλειδί API, διατηρώντας παράλληλα τη διαδραστική τεκμηρίωση δημόσια προσβάσιμη.
Γιατί να τρέξω Speaches στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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