Αναπτύξτε το WBO με εγκατάσταση ενός κλικ.
Συνεργατικός πίνακας σε πραγματικό χρόνο για ομαδικό brainstorming, απομακρυσμένες συναντήσεις και οπτικό σχεδιασμό σε έναν κοινό καμβά.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για WBO
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WBO
Το WBO (Whiteboard Online) είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος συνεργατικός λευκός πίνακας σε πραγματικό χρόνο που επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να σχεδιάζουν, να γράφουν και να σχολιάζουν ταυτόχρονα σε έναν κοινό, άπειρο καμβά. Υποστηρίζει ελεύθερο σχέδιο, γεωμετρικά σχήματα, κείμενο και εισαγωγή εικόνων με άμεσο συγχρονισμό σε όλους τους συνδεδεμένους συμμετέχοντες.
Η αυτο-φιλοξενία του WBO σε ένα VPS προσφέρει στις ομάδες έναν ιδιωτικό λευκό πίνακα που παραμένει ενεργός μεταξύ των συνεδριών χωρίς να εκθέτει το περιεχόμενο σε υπηρεσίες τρίτων. Ο μόνιμος καμβάς παραμένει προσβάσιμος σε ένα σταθερό URL για συνεχιζόμενα έργα, καθιστώντας το ιδανικό για απομακρυσμένο sprint planning, διδασκαλία, τεχνικά διαγράμματα και δημιουργικές συνεδρίες brainstorming.
Βασικά χαρακτηριστικά του WBO
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλοί χρήστες σχεδιάζουν και σχολιάζουν στον ίδιο καμβά ταυτόχρονα, με άμεσο συγχρονισμό και χωρίς να απαιτείται ανανέωση.
Διαρκής καμβάς
Το περιεχόμενο του whiteboard αποθηκεύεται αυτόματα και είναι προσβάσιμο στην ίδια URL κάθε φορά που οι συμμετέχοντες επανασυνδέονται.
Εργαλεία σχεδίασης
Ελεύθερο σχέδιο, γεωμετρικά σχήματα, ετικέτες κειμένου και μεταφόρτωση εικόνων καλύπτουν το πλήρες φάσμα των περιπτώσεων χρήσης του whiteboard.
Δεν απαιτείται λογαριασμός
Οποιοσδήποτε με το URL του whiteboard μπορεί να συμμετάσχει και να συνεισφέρει άμεσα χωρίς εμπόδια εγγραφής ή σύνδεσης.
Γιατί να τρέξω WBO στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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