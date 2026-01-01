Το WBO (Whiteboard Online) είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος συνεργατικός λευκός πίνακας σε πραγματικό χρόνο που επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να σχεδιάζουν, να γράφουν και να σχολιάζουν ταυτόχρονα σε έναν κοινό, άπειρο καμβά. Υποστηρίζει ελεύθερο σχέδιο, γεωμετρικά σχήματα, κείμενο και εισαγωγή εικόνων με άμεσο συγχρονισμό σε όλους τους συνδεδεμένους συμμετέχοντες.

Η αυτο-φιλοξενία του WBO σε ένα VPS προσφέρει στις ομάδες έναν ιδιωτικό λευκό πίνακα που παραμένει ενεργός μεταξύ των συνεδριών χωρίς να εκθέτει το περιεχόμενο σε υπηρεσίες τρίτων. Ο μόνιμος καμβάς παραμένει προσβάσιμος σε ένα σταθερό URL για συνεχιζόμενα έργα, καθιστώντας το ιδανικό για απομακρυσμένο sprint planning, διδασκαλία, τεχνικά διαγράμματα και δημιουργικές συνεδρίες brainstorming.