Το wger είναι ένας open-source fitness και workout tracker που συνδυάζει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων ασκήσεων, δομημένο σχεδιασμό προπονήσεων, παρακολούθηση διατροφής και παρακολούθηση σωματικού βάρους σε μία self-hosted εφαρμογή Django. Περιλαμβάνει έναν επιμελημένο από την κοινότητα κατάλογο χιλιάδων ασκήσεων με περιγραφές, στοχευμένους μύες και εικόνες επίδειξης, και συνδυάζεται με εγγενείς mobile εφαρμογές iOS και Android ώστε οι αθλητές να μπορούν να καταγράφουν προπονήσεις και γεύματα από το γυμναστήριο.

Η self-hosting του wger στο VPS σας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα προπόνησης — προπονήσεις, μετρήσεις σώματος, αρχεία καταγραφής τροφίμων και διαγράμματα προόδου — σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, αντί να παραδίδονται σε ένα fitness SaaS. Η πλατφόρμα υποστηρίζει πολλούς χρήστες με ιδιωτικούς λογαριασμούς, προαιρετικές συνδέσεις επισκεπτών για δοκιμαστική χρήση, και ένα ολοκληρωμένο REST API για προσαρμοσμένα dashboards ή ενσωματώσεις εφαρμογών τρίτων.