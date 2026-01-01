Αναπτύξτε το wger με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted καταγραφέας fitness και προπονήσεων με βάση δεδομένων ασκήσεων, καταγραφή διατροφής και παρακολούθηση βάρους για αθλητές και προπονητές.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για wger
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με wger
Το wger είναι ένας open-source fitness και workout tracker που συνδυάζει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων ασκήσεων, δομημένο σχεδιασμό προπονήσεων, παρακολούθηση διατροφής και παρακολούθηση σωματικού βάρους σε μία self-hosted εφαρμογή Django. Περιλαμβάνει έναν επιμελημένο από την κοινότητα κατάλογο χιλιάδων ασκήσεων με περιγραφές, στοχευμένους μύες και εικόνες επίδειξης, και συνδυάζεται με εγγενείς mobile εφαρμογές iOS και Android ώστε οι αθλητές να μπορούν να καταγράφουν προπονήσεις και γεύματα από το γυμναστήριο.
Η self-hosting του wger στο VPS σας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα προπόνησης — προπονήσεις, μετρήσεις σώματος, αρχεία καταγραφής τροφίμων και διαγράμματα προόδου — σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, αντί να παραδίδονται σε ένα fitness SaaS. Η πλατφόρμα υποστηρίζει πολλούς χρήστες με ιδιωτικούς λογαριασμούς, προαιρετικές συνδέσεις επισκεπτών για δοκιμαστική χρήση, και ένα ολοκληρωμένο REST API για προσαρμοσμένα dashboards ή ενσωματώσεις εφαρμογών τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του wger
Βάση δεδομένων ασκήσεων
Χιλιάδες ασκήσεις επιμελημένες από την κοινότητα, με περιγραφές, ομάδες μυών-στόχων και εικόνες επίδειξης, συγχρονισμένες από τον αρχικό κατάλογο wger.de.
Σχεδιασμός προπόνησης
Δημιουργήστε δομημένες ρουτίνες με σετ, επαναλήψεις, βάρη και περιόδους ανάπαυσης, και παρακολουθήστε την πρόοδο ανά προπόνηση με διαγράμματα.
Καταγραφή διατροφής
Σχεδιάστε γεύματα με βάση τους στόχους μακροθρεπτικών συστατικών και θερμίδων, με μια αναζητήσιμη βάση δεδομένων τροφίμων, ημερήσια αρχεία καταγραφής γευμάτων και τη δημιουργία λίστας αγορών.
Παρακολούθηση σωματικού βάρους
Καταγράψτε το σωματικό βάρος, τις μετρήσεις και τις φωτογραφίες προόδου διαχρονικά, με γραφήματα τάσεων που αναδεικνύουν τις μακροπρόθεσμες αλλαγές.
Εγγενείς εφαρμογές κινητών
Δωρεάν συνοδευτικές εφαρμογές iOS και Android συνδέονται με την self-hosted instance σας για in-gym logging χωρίς browser.
Πολλαπλών χρηστών με API
Λογαριασμοί ανά χρήστη με προαιρετικές συνδέσεις επισκεπτών, καθώς και ένα ολοκληρωμένο REST API για προσαρμοσμένα dashboards, integrations και εργαλεία coaching.
Γιατί να τρέξω wger στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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