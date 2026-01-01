Το Tinode είναι μια πλήρως open-source πλατφόρμα άμεσων μηνυμάτων που προσφέρει ένα πλήρες stack — ένα Go server backend, επίσημους clients για web, iOS, Android και desktop, και ένα gRPC API για προσαρμοσμένες ενσωματώσεις. Υποστηρίζει ανταλλαγή μηνυμάτων ένας προς έναν και ομαδική, ενδείξεις πληκτρολόγησης, αναφορές ανάγνωσης, συνημμένα αρχεία και προαιρετική κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, φέρνοντας το σύνολο των λειτουργιών των εμπορικών πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων στην υποδομή που διαθέτετε.

Το self-hosting του Tinode σε ένα VPS σημαίνει ότι οι συνομιλίες σας, τα δεδομένα χρήστη και οι μεταφορές αρχείων δεν αγγίζουν ποτέ μια υπηρεσία μηνυμάτων τρίτου μέρους. Χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο web client αμέσως μετά την ανάπτυξη ή συνδέστε τις δικές σας mobile και web εφαρμογές μέσω του gRPC ή του REST API.