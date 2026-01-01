Αναπτύξτε το Tinode με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα άμεσων μηνυμάτων ανοιχτού κώδικα με εφαρμογές για κινητά και πελάτες web, chat σε πραγματικό χρόνο και υποστήριξη κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Tinode
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tinode
Το Tinode είναι μια πλήρως open-source πλατφόρμα άμεσων μηνυμάτων που προσφέρει ένα πλήρες stack — ένα Go server backend, επίσημους clients για web, iOS, Android και desktop, και ένα gRPC API για προσαρμοσμένες ενσωματώσεις. Υποστηρίζει ανταλλαγή μηνυμάτων ένας προς έναν και ομαδική, ενδείξεις πληκτρολόγησης, αναφορές ανάγνωσης, συνημμένα αρχεία και προαιρετική κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, φέρνοντας το σύνολο των λειτουργιών των εμπορικών πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων στην υποδομή που διαθέτετε.
Το self-hosting του Tinode σε ένα VPS σημαίνει ότι οι συνομιλίες σας, τα δεδομένα χρήστη και οι μεταφορές αρχείων δεν αγγίζουν ποτέ μια υπηρεσία μηνυμάτων τρίτου μέρους. Χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο web client αμέσως μετά την ανάπτυξη ή συνδέστε τις δικές σας mobile και web εφαρμογές μέσω του gRPC ή του REST API.
Βασικά χαρακτηριστικά του Tinode
Μηνύματα σε πραγματικό χρόνο
Παρέχει άμεσα μηνύματα με ενδείξεις πληκτρολόγησης, αναφορές ανάγνωσης και αντιδράσεις μηνυμάτων σε web, iOS, Android και desktop clients ταυτόχρονα.
Ομαδικές συνομιλίες και κανάλια
Δημιουργήστε ομαδικές συνομιλίες με δυνατότητα διαμόρφωσης μελών, ρόλων και δικαιωμάτων για ομάδες και κοινότητες οποιουδήποτε μεγέθους.
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Η προαιρετική κρυπτογράφηση E2E διατηρεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων ιδιωτικό — μη αναγνώσιμο από τον server και οποιονδήποτε ενδιάμεσο, ακόμα και τον δικό σας.
Κοινή χρήση αρχείων και μέσων
Μοιραστείτε εικόνες, αρχεία και συνημμένα απευθείας στις συνομιλίες, αποθηκευμένα στο δικό σας filesystem ή σε ένα S3-compatible bucket.
Βιντεοκλήσεις και φωνητικές κλήσεις
Η ενσωματωμένη υποστήριξη WebRTC επιτρέπει κλήσεις βίντεο και φωνής απευθείας μέσα στο περιβάλλον chat, χωρίς να χρειάζεται να μεταβείτε σε ξεχωριστή εφαρμογή.
gRPC και REST API
Τα πλήρη gRPC και REST API σάς επιτρέπουν να ενσωματώσετε τα μηνύματα Tinode σε προσαρμοσμένες εφαρμογές ή να τα ενσωματώσετε με υπάρχουσες επιχειρηματικές ροές εργασιών.
Γιατί να τρέξω Tinode στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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