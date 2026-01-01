Το ServerStatus είναι ένα σύστημα παρακολούθησης πολλαπλών server ανοιχτού κώδικα που συλλέγει μετρήσεις CPU, memory, disk και network από οποιονδήποτε αριθμό απομακρυσμένων μηχανών και τις παρουσιάζει σε ένα ενιαίο web dashboard σε πραγματικό χρόνο. Κάθε παρακολουθούμενος server εκτελεί έναν ελαφρύ client agent που αναφέρει δεδομένα στον κεντρικό server του ServerStatus, διευκολύνοντας την απόκτηση μιας ενοποιημένης εικόνας ολόκληρης της υποδομής σας χωρίς την ανάπτυξη ενός βαρέος observability stack.

Η αυτο-φιλοξενία του ServerStatus στο δικό σας VPS διατηρεί όλες τις μετρήσεις υποδομής ιδιωτικές και υπό τον έλεγχό σας. Το web dashboard ενημερώνεται ζωντανά και δεν απαιτεί database, καμία πολύπλοκη configuration pipeline και καμία εξωτερική εξάρτηση — απλά ένα μόνο container και ένα config file που παραθέτει τους server σας.