Αναπτύξτε το ServerStatus με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύ dashboard παρακολούθησης πολλαπλών server που συγκεντρώνει μετρικά σε πραγματικό χρόνο από όλους τους server σε μία ενιαία προβολή.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ServerStatus
Το ServerStatus είναι ένα σύστημα παρακολούθησης πολλαπλών server ανοιχτού κώδικα που συλλέγει μετρήσεις CPU, memory, disk και network από οποιονδήποτε αριθμό απομακρυσμένων μηχανών και τις παρουσιάζει σε ένα ενιαίο web dashboard σε πραγματικό χρόνο. Κάθε παρακολουθούμενος server εκτελεί έναν ελαφρύ client agent που αναφέρει δεδομένα στον κεντρικό server του ServerStatus, διευκολύνοντας την απόκτηση μιας ενοποιημένης εικόνας ολόκληρης της υποδομής σας χωρίς την ανάπτυξη ενός βαρέος observability stack.
Η αυτο-φιλοξενία του ServerStatus στο δικό σας VPS διατηρεί όλες τις μετρήσεις υποδομής ιδιωτικές και υπό τον έλεγχό σας. Το web dashboard ενημερώνεται ζωντανά και δεν απαιτεί database, καμία πολύπλοκη configuration pipeline και καμία εξωτερική εξάρτηση — απλά ένα μόνο container και ένα config file που παραθέτει τους server σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του ServerStatus
Πολυ-server συγκέντρωση
Συλλέξτε και εμφανίστε μετρήσεις από απεριόριστους απομακρυσμένους servers σε έναν κεντρικό πίνακα ελέγχου χωρίς ξεχωριστές εγκαταστάσεις ανά server.
Πίνακας ελέγχου σε πραγματικό χρόνο
Το UI web που ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο εμφανίζει το CPU load, τη χρήση μνήμης, τον χώρο δίσκου και τη διακίνηση δικτύου για κάθε παρακολουθούμενο host με μια ματιά.
Ελαφριοί πράκτορες πελάτη
Οι απομακρυσμένοι διακομιστές εκτελούν έναν ελάχιστο client Python ή shell που αναφέρει μετρήσεις μέσω μιας απλής σύνδεσης TCP, με σχεδόν μηδενική επιβάρυνση πόρων.
Ειδοποιήσεις Watchdog
Ορίζονται κανόνες ειδοποιήσεων βάσει εκφράσεων για συνθήκες CPU, μνήμης και δικτύου και αποστέλλονται ειδοποιήσεις μέσω διαμορφώσιμων webhook callbacks.
Παρακολούθηση ιστοσελίδας και SSL
Παρακολουθήστε τα endpoints HTTP/HTTPS και τη λήξη πιστοποιητικού SSL παράλληλα με τις μετρήσεις server στο ίδιο dashboard.
Γιατί να τρέξω ServerStatus στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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