Αναπτύξτε το HumHub με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα εταιρικού κοινωνικού δικτύου και intranet ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία ιδιωτικών κοινοτήτων ομάδων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για HumHub
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με HumHub
Το HumHub είναι μια πλατφόρμα κοινωνικού δικτύου ανοιχτού κώδικα για επιχειρήσεις που επιτρέπει σε οργανισμούς να δημιουργούν ιδιωτικές, αυτο-φιλοξενούμενες κοινότητες intranet. Συνδυάζει την οικεία αίσθηση της κοινωνικής δικτύωσης — ροές δραστηριότητας, χώρους (κανάλια ομάδων), άμεσα μηνύματα, προφίλ χρηστών και ειδοποιήσεις — με τις απαιτήσεις ελέγχου και απορρήτου μιας πλατφόρμας εσωτερικής ομάδας. Σε αντίθεση με φιλοξενούμενες εναλλακτικές λύσεις όπως το Slack ή το Microsoft Teams, το HumHub λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή χωρίς κόστος ανά χρήστη ή δεδομένα που να φεύγουν από τους servers σας.
Βασισμένο σε μια αρθρωτή αρχιτεκτονική, το HumHub προσφέρει μια αγορά με πάνω από 100 δωρεάν και premium ενότητες που καλύπτουν wikis, ημερολόγια, διαχείριση εργασιών, δημοσκοπήσεις, κοινή χρήση αρχείων και έλεγχο ταυτότητας LDAP/Active Directory — καθιστώντας το προσαρμόσιμο στις συγκεκριμένες ανάγκες συνεργασίας οποιασδήποτε ομάδας ή οργανισμού.
Βασικά χαρακτηριστικά του HumHub
Χώροι και κανάλια
Οργανώστε κοινότητες σε ειδικούς Χώρους — ο καθένας με τη δική του ροή δραστηριότητας, μέλη, αρχεία και ενότητες — για ομάδες, τμήματα ή έργα.
100+ δωρεάν μονάδες
Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με ενότητες marketplace που καλύπτουν wikis, ημερολόγια, δημοσκοπήσεις, πίνακες εργασιών, κοινή χρήση αρχείων και βιντεοκλήσεις - οι περισσότερες διαθέσιμες δωρεάν.
LDAP και SSO
Πιστοποιήστε τους χρήστες μέσω LDAP, Active Directory, SAML ή social logins, συγκεντρώνοντας τη διαχείριση ταυτότητας με την υπάρχουσα υποδομή καταλόγου σας.
Πρόσβαση REST API
Το πλήρες REST API σάς επιτρέπει να ενσωματώσετε το HumHub με εξωτερικές εφαρμογές, να αυτοματοποιήσετε το user provisioning και να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ροές εργασίας πάνω στην πλατφόρμα.
Προσαρμοσμένα θέματα
Εφαρμόστε προσαρμοσμένα θέματα και επωνυμία για να ταιριάζουν με την οπτική ταυτότητα του οργανισμού σας, συμπεριλαμβανομένων λογότυπων, χρωμάτων και παρακάμψεων CSS χωρίς να τροποποιήσετε βασικά αρχεία.
Γιατί να τρέξω HumHub στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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Πλατφόρμα Ερωτήσεων και Απαντήσεων ανοιχτού κώδικα για διαμοιρασμό γνώσεων ομάδας και δημιουργία κοινότητας