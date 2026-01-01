Το HumHub είναι μια πλατφόρμα κοινωνικού δικτύου ανοιχτού κώδικα για επιχειρήσεις που επιτρέπει σε οργανισμούς να δημιουργούν ιδιωτικές, αυτο-φιλοξενούμενες κοινότητες intranet. Συνδυάζει την οικεία αίσθηση της κοινωνικής δικτύωσης — ροές δραστηριότητας, χώρους (κανάλια ομάδων), άμεσα μηνύματα, προφίλ χρηστών και ειδοποιήσεις — με τις απαιτήσεις ελέγχου και απορρήτου μιας πλατφόρμας εσωτερικής ομάδας. Σε αντίθεση με φιλοξενούμενες εναλλακτικές λύσεις όπως το Slack ή το Microsoft Teams, το HumHub λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή χωρίς κόστος ανά χρήστη ή δεδομένα που να φεύγουν από τους servers σας.

Βασισμένο σε μια αρθρωτή αρχιτεκτονική, το HumHub προσφέρει μια αγορά με πάνω από 100 δωρεάν και premium ενότητες που καλύπτουν wikis, ημερολόγια, διαχείριση εργασιών, δημοσκοπήσεις, κοινή χρήση αρχείων και έλεγχο ταυτότητας LDAP/Active Directory — καθιστώντας το προσαρμόσιμο στις συγκεκριμένες ανάγκες συνεργασίας οποιασδήποτε ομάδας ή οργανισμού.