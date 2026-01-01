Το Invoice Ninja είναι μια πλούσια σε χαρακτηριστικά πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία τιμολογίων, την παρακολούθηση εξόδων, τη διαχείριση πελατών και την αποδοχή πληρωμών. Το εμπιστεύονται πάνω από 100.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως και υποστηρίζει πάνω από 40 πύλες πληρωμών, αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις, επαναλαμβανόμενα τιμολόγια και παρακολούθηση χρόνου — όλα σε μία εφαρμογή αυτο-φιλοξενίας.

Η λειτουργία του Invoice Ninja στο δικό σας VPS διατηρεί τα οικονομικά σας δεδομένα υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά συναλλαγή, χωρίς κόστος συνδρομής και χωρίς κλείδωμα προμηθευτή. Έχετε πλήρη ιδιοκτησία των αρχείων πελατών, του ιστορικού πληρωμών και των οικονομικών αναφορών, χωρίς να μοιράζεστε ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα με τρίτους παρόχους SaaS.