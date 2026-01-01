Αναπτύξτε το Invoice Ninja με ένα κλικ.
Open-source πλατφόρμα τιμολόγησης, χρέωσης και πληρωμών σχεδιασμένη για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Invoice Ninja
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Invoice Ninja
Το Invoice Ninja είναι μια πλούσια σε χαρακτηριστικά πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία τιμολογίων, την παρακολούθηση εξόδων, τη διαχείριση πελατών και την αποδοχή πληρωμών. Το εμπιστεύονται πάνω από 100.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως και υποστηρίζει πάνω από 40 πύλες πληρωμών, αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις, επαναλαμβανόμενα τιμολόγια και παρακολούθηση χρόνου — όλα σε μία εφαρμογή αυτο-φιλοξενίας.
Η λειτουργία του Invoice Ninja στο δικό σας VPS διατηρεί τα οικονομικά σας δεδομένα υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά συναλλαγή, χωρίς κόστος συνδρομής και χωρίς κλείδωμα προμηθευτή. Έχετε πλήρη ιδιοκτησία των αρχείων πελατών, του ιστορικού πληρωμών και των οικονομικών αναφορών, χωρίς να μοιράζεστε ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα με τρίτους παρόχους SaaS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Invoice Ninja
Πληρωμές πολλαπλών πυλών
Αποδεχτείτε πληρωμές μέσω Stripe, PayPal, Authorize.net και 40+ άλλων πυλών πληρωμών απευθείας σε τιμολόγια πελατών χωρίς επιπλέον συνδρομές.
Περιοδικές τιμολογήσεις
Αυτοματοποιήστε την τιμολόγηση για πελάτες με πάγια, με προγραμματισμένα τιμολόγια που δημιουργούνται και αποστέλλονται σε έναν διαμορφωμένο κύκλο χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Καταγραφή χρόνου
Καταγράψτε τις χρεώσιμες ώρες με τον ενσωματωμένο χρονομετρητή και μετατρέψτε τον καταγεγραμμένο χρόνο απευθείας σε στοιχεία γραμμής τιμολογίου με ένα μόνο κλικ.
Πύλη πελάτη
Δώστε στους πελάτες ένα επώνυμο portal αυτοεξυπηρέτησης για να βλέπουν τιμολόγια, να πραγματοποιούν πληρωμές και να πραγματοποιούν λήψη καταστάσεων χωρίς να επικοινωνούν απευθείας μαζί σας.
Διαχείριση εξόδων
Παρακολουθήστε τα επαγγελματικά έξοδα, επισυνάψτε αποδείξεις και μετατρέψτε τα έξοδα σε χρεώσιμες επιβαρύνσεις πελατών σε μια απρόσκοπτη ροή εργασιών.
Γιατί να τρέξω Invoice Ninja στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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