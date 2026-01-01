Το FusionDirectory είναι μια εφαρμογή διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει έναν τυπικό κατάλογο LDAP σε μια διαχειρίσιμη πλατφόρμα για χρήστες, ομάδες, λογαριασμούς email, κοινόχρηστους φακέλους Samba, αρχές Kerberos και δεκάδες άλλες υπηρεσίες συστήματος. Αντί να γράφουν αρχεία ldif ή να χρησιμοποιούν το ldapsearch από τη γραμμή εντολών, οι διαχειριστές εργάζονται σε ένα web UI που κατανοεί τα schemas των υπηρεσιών στις οποίες συνδέονται.

Η αυτο-φιλοξενία του FusionDirectory σε ένα VPS διατηρεί τον κατάλογο — το σύστημα καταγραφής για κάθε λογαριασμό στο δίκτυό σας — εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Αυτή η υλοποίηση περιλαμβάνει ένα backend OpenLDAP προφορτωμένο με τα απαιτούμενα schemas FusionDirectory, έτσι ώστε το web UI και ο κατάλογος που διαχειρίζεται να λειτουργούν μαζί ως μια ενιαία application stack.