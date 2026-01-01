Αναπτύξτε το FusionDirectory με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διαχείριση ταυτότητας βασισμένη στο web για LDAP, Samba, Kerberos, mail, DNS, DHCP και διαχείριση κλειδιών SSH.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για FusionDirectory
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FusionDirectory
Το FusionDirectory είναι μια εφαρμογή διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει έναν τυπικό κατάλογο LDAP σε μια διαχειρίσιμη πλατφόρμα για χρήστες, ομάδες, λογαριασμούς email, κοινόχρηστους φακέλους Samba, αρχές Kerberos και δεκάδες άλλες υπηρεσίες συστήματος. Αντί να γράφουν αρχεία ldif ή να χρησιμοποιούν το ldapsearch από τη γραμμή εντολών, οι διαχειριστές εργάζονται σε ένα web UI που κατανοεί τα schemas των υπηρεσιών στις οποίες συνδέονται.
Η αυτο-φιλοξενία του FusionDirectory σε ένα VPS διατηρεί τον κατάλογο — το σύστημα καταγραφής για κάθε λογαριασμό στο δίκτυό σας — εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Αυτή η υλοποίηση περιλαμβάνει ένα backend OpenLDAP προφορτωμένο με τα απαιτούμενα schemas FusionDirectory, έτσι ώστε το web UI και ο κατάλογος που διαχειρίζεται να λειτουργούν μαζί ως μια ενιαία application stack.
Βασικά χαρακτηριστικά του FusionDirectory
Διαχείριση LDAP μέσω web
Διαχειριστείτε χρήστες, ομάδες, οργανωτικές μονάδες και ACLs σε ένα πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να γράφετε αρχεία ldif ή να εκτελείτε ldapadd από ένα τερματικό.
Samba και Kerberos
Παροχή λογαριασμών κοινής χρήσης αρχείων Samba και Kerberos principals απευθείας από τις εγγραφές χρηστών, διατηρώντας το δίκτυο Windows και το SSO συγχρονισμένα με τον κατάλογο.
Plugin αρχιτεκτονική
Επεκτείνετε τον κατάλογο με προαιρετικές ενότητες για mail, DNS, DHCP, SSH keys, sudo rules, πιστοποιητικά και πολιτικές κωδικών πρόσβασης - ενεργοποιήστε μόνο όσα χρειάζεστε.
Περιλαμβανόμενο OpenLDAP
Έρχεται με ένα OpenLDAP backend προ-φορτωμένο με σχήματα FusionDirectory, έτσι ο κατάλογος είναι έτοιμος για διαχείριση αμέσως μετά την ανάπτυξη.
Ιστορικό ελέγχου
Το ενσωματωμένο plugin ελέγχου καταγράφει κάθε αλλαγή καταλόγου με το ποιος, τι και πότε, υποστηρίζοντας ελέγχους συμμόρφωσης και εγκληματολογικές έρευνες.
Διαχείριση πολιτικής κωδικού πρόσβασης
Διαμορφώστε τους κανόνες πολυπλοκότητας, λήξης και κλειδώματος κωδικών πρόσβασης μέσω του UI και εφαρμόστε τους σε όλους τους πληθυσμούς χρηστών από μία μόνο οθόνη.
Γιατί να τρέξω FusionDirectory στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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