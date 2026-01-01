Το Kroki είναι ένα ενοποιημένο HTTP API για τη δημιουργία διαγραμμάτων από περιγραφές κειμένου. Αντί να εγκαθιστάτε και να συντηρείτε ξεχωριστά εργαλεία για κάθε μορφή διαγράμματος, το Kroki ενσωματώνει πάνω από 30 βιβλιοθήκες διαγραμμάτων — συμπεριλαμβανομένων των PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr και Excalidraw — πίσω από ένα ενιαίο endpoint που επιστρέφει έξοδο SVG, PNG ή PDF.

Η αυτο-φιλοξενία του Kroki στο VPS σας καταργεί κάθε εξάρτηση από δημόσιες υπηρεσίες rendering, διατηρεί ευαίσθητα διαγράμματα αρχιτεκτονικής εντός του δικτύου σας και σας επιτρέπει να ενσωματώσετε τη δημιουργία διαγραμμάτων σε pipelines τεκμηρίωσης, wikis και CI/CD workflows χωρίς όρια ρυθμού ή δεδομένα να εγκαταλείπουν την υποδομή σας.