Αναπτύξτε το Kroki με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ενοποιημένο API diagram-as-code που μετατρέπει περιγραφές κειμένου σε διαγράμματα χρησιμοποιώντας 30+ υποστηριζόμενες βιβλιοθήκες.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Kroki
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kroki
Το Kroki είναι ένα ενοποιημένο HTTP API για τη δημιουργία διαγραμμάτων από περιγραφές κειμένου. Αντί να εγκαθιστάτε και να συντηρείτε ξεχωριστά εργαλεία για κάθε μορφή διαγράμματος, το Kroki ενσωματώνει πάνω από 30 βιβλιοθήκες διαγραμμάτων — συμπεριλαμβανομένων των PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr και Excalidraw — πίσω από ένα ενιαίο endpoint που επιστρέφει έξοδο SVG, PNG ή PDF.
Η αυτο-φιλοξενία του Kroki στο VPS σας καταργεί κάθε εξάρτηση από δημόσιες υπηρεσίες rendering, διατηρεί ευαίσθητα διαγράμματα αρχιτεκτονικής εντός του δικτύου σας και σας επιτρέπει να ενσωματώσετε τη δημιουργία διαγραμμάτων σε pipelines τεκμηρίωσης, wikis και CI/CD workflows χωρίς όρια ρυθμού ή δεδομένα να εγκαταλείπουν την υποδομή σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kroki
30+ βιβλιοθήκες διαγραμμάτων
Αποδώστε PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN, και πολλά άλλα από ένα μόνο API endpoint.
Πολλαπλές μορφές εξόδου
Λάβετε τα διαγράμματα ως SVG, PNG, PDF ή Base64 - επιλέξτε τη μορφή που ταιριάζει στο toolchain τεκμηρίωσής σας.
Ενσωμάτωση pipeline
Άμεσα συμβατό με Asciidoctor, Confluence, GitLab, και οποιοδήποτε εργαλείο υποστηρίζει το Kroki diagram block syntax.
Όχι εξωτερικές κλήσεις
Όλη η απόδοση γίνεται τοπικά στο VPS σας — η αρχιτεκτονική και τα διαγράμματα συστήματος δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας.
Απλό HTTP API
Στείλτε ένα POST request με πηγή διαγράμματος ή ενσωματώστε ένα GET URL - δεν απαιτείται SDK ή client library.
Γιατί να τρέξω Kroki στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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