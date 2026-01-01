Το SolidInvoice είναι μια εφαρμογή τιμολόγησης ανοιχτού κώδικα βασισμένη στο framework Symfony, σχεδιασμένη για ελεύθερους επαγγελματίες, συμβούλους και μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται ένα καθαρό, εστιασμένο εργαλείο τιμολόγησης χωρίς μηνιαίες χρεώσεις SaaS. Καλύπτει την πλήρη ροή εργασιών από την προσφορά έως την πληρωμή: διαχείριση πελατών και επαφών, αποστολή προσφορών που μετατρέπονται σε τιμολόγια, παρακολούθηση πληρωμών και διαμόρφωση φόρων και νομισμάτων ώστε να ταιριάζουν με τη δικαιοδοσία σας.

Η αυτο-φιλοξενία του SolidInvoice στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία πελατών, το ιστορικό τιμολογίων και τα δεδομένα πληρωμών σε υποδομή που ελέγχετε — χωρίς χρέωση ανά χρήστη, χωρίς χρέωση ανά τιμολόγιο και χωρίς πρόσβαση τρίτων σε ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες. Ένας οδηγός πρώτης εκτέλεσης σας καθοδηγεί στη ρύθμιση της βάσης δεδομένων και στη δημιουργία του αρχικού λογαριασμού διαχειριστή, και η ενσωματωμένη υπηρεσία MySQL αποθηκεύει όλα τα δεδομένα συναλλαγών πίσω από HTTPS που διαχειρίζεται το Traefik από την πρώτη ανάπτυξη.