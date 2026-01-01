Αναπτύξτε το SolidInvoice με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εφαρμογή τιμολόγησης ανοιχτού κώδικα, βασισμένη σε Symfony, για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, για τη διαχείριση πελατών, προσφορών και πληρωμών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SolidInvoice
Το SolidInvoice είναι μια εφαρμογή τιμολόγησης ανοιχτού κώδικα βασισμένη στο framework Symfony, σχεδιασμένη για ελεύθερους επαγγελματίες, συμβούλους και μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται ένα καθαρό, εστιασμένο εργαλείο τιμολόγησης χωρίς μηνιαίες χρεώσεις SaaS. Καλύπτει την πλήρη ροή εργασιών από την προσφορά έως την πληρωμή: διαχείριση πελατών και επαφών, αποστολή προσφορών που μετατρέπονται σε τιμολόγια, παρακολούθηση πληρωμών και διαμόρφωση φόρων και νομισμάτων ώστε να ταιριάζουν με τη δικαιοδοσία σας.
Η αυτο-φιλοξενία του SolidInvoice στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία πελατών, το ιστορικό τιμολογίων και τα δεδομένα πληρωμών σε υποδομή που ελέγχετε — χωρίς χρέωση ανά χρήστη, χωρίς χρέωση ανά τιμολόγιο και χωρίς πρόσβαση τρίτων σε ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες. Ένας οδηγός πρώτης εκτέλεσης σας καθοδηγεί στη ρύθμιση της βάσης δεδομένων και στη δημιουργία του αρχικού λογαριασμού διαχειριστή, και η ενσωματωμένη υπηρεσία MySQL αποθηκεύει όλα τα δεδομένα συναλλαγών πίσω από HTTPS που διαχειρίζεται το Traefik από την πρώτη ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του SolidInvoice
Προσφορές και τιμολόγια
Εκδώστε επαγγελματικές προσφορές που μετατρέπονται σε τιμολόγια με ένα κλικ, εξαλείφοντας τη διπλή καταχώριση δεδομένων σε όλη τη διαδικασία πωλήσεων-τιμολόγησης.
Διαχείριση πελατών
Παρακολούθηση πελατών, επαφών και πιστωτικών υπολοίπων σε έναν κεντρικό κατάλογο με ιστορικό τιμολογίων ανά πελάτη και ανεξόφλητα υπόλοιπα.
Επαναλαμβανόμενα τιμολόγια
Προγραμματίστε επαναλαμβανόμενα τιμολόγια για πελάτες με πάγια χρέωση και συνδρομητική χρέωση, με αυτόματη δημιουργία στον κύκλο που ορίζετε.
Παρακολούθηση πληρωμών
Καταγραφή μερικών και πλήρων πληρωμών έναντι τιμολογίων, με ενσωματωμένη υποστήριξη για επεκτάσιμες πύλες πληρωμών όπως το Stripe και το PayPal.
Πολλαπλά νομίσματα και φόροι
Χρεώστε διεθνείς πελάτες στο τοπικό τους νόμισμα και διαμορφώστε πολλαπλούς φορολογικούς συντελεστές για να διαχειριστείτε τον ΦΠΑ, τον GST και τις περιφερειακές φορολογικές δομές.
Βασισμένο σε Symfony
Υποστηρίζεται από το ώριμο Symfony PHP framework, παρέχοντας μια σταθερή, επεκτάσιμη βάση με ιστορικό μακροπρόθεσμης συντήρησης.
Γιατί να τρέξω SolidInvoice στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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