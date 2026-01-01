Αναπτύξτε το Steel Browser με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source browser API που δίνει σε πράκτορες AI πλήρη έλεγχο μιας πραγματικής περίπτωσης Chrome για αυτοματοποίηση web και εξαγωγή δεδομένων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Steel Browser
Το Steel Browser είναι ένα open-source browser sandbox χτισμένο για AI agents και automation workflows. Ενσωματώνει μια διαχειριζόμενη Chrome instance πίσω από ένα REST και WebSocket API, εκθέτοντας το πλήρες Chrome DevTools Protocol ώστε οι agents να μπορούν να πλοηγούνται σε σελίδες, να συμπληρώνουν φόρμες, να καταγράφουν στιγμιότυπα οθόνης και να εξάγουν δομημένα δεδομένα χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζονται Puppeteer ή Selenium boilerplate.
Το self-hosting του Steel διατηρεί κάθε browsing session, cookie store και scraped payload στη δική σας υποδομή αντί για ένα third-party browser cloud. Αποφεύγετε την per-session pricing, διατηρείτε τον έλεγχο των proxies και των anti-detection settings, και μπορείτε να συνδέσετε οποιοδήποτε AI agent framework — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, ή προσαρμοσμένο κώδικα — στο ίδιο backend.
Βασικά χαρακτηριστικά του Steel Browser
Διαχείριση συνεδρίας
Δημιουργία, παύση, συνέχιση και καταστροφή απομονωμένων περιόδων λειτουργίας προγράμματος περιήγησης μέσω ενός ενιαίου REST API, με τα cookies και τον τοπικό χώρο αποθήκευσης να διατηρούνται σε όλες τις κλήσεις.
Πλήρης CDP πρόσβαση
Συνδέεστε απευθείας στο Chrome DevTools Protocol μέσω WebSocket για λεπτομερή έλεγχο με το Puppeteer, το Playwright ή οποιονδήποτε συμβατό με CDP client.
Σελίδα σε Markdown και PDF
Ενσωματωμένα endpoints μετατρέπουν οποιαδήποτε αποδοθείσα σελίδα σε καθαρό Markdown, PDF ή στιγμιότυπα οθόνης, έτοιμα να τροφοδοτήσουν LLM context windows ή document pipelines.
Αποσφαλματωτής ζωντανής συνεδρίας
Ο οπτικός πίνακας ελέγχου μεταδίδει κάθε συνεδρία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τι βλέπει ένας πράκτορας, να αναπαράγετε ενέργειες και να διαγνώσετε βλάβες χωρίς να χρειάζεται να επανεκτελέσετε εργασίες.
Framework-ανεξάρτητα SDKs
Επίσημα Python και Node SDKs ενσωματώνονται σε LangChain, CrewAI, OpenAI Agents και προσαρμοσμένες στοίβες - εναλλάσσοντας από παρόχους cloud browser χωρίς να ξαναγράψετε την agent logic.
Γιατί να τρέξω Steel Browser στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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