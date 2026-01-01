Το Steel Browser είναι ένα open-source browser sandbox χτισμένο για AI agents και automation workflows. Ενσωματώνει μια διαχειριζόμενη Chrome instance πίσω από ένα REST και WebSocket API, εκθέτοντας το πλήρες Chrome DevTools Protocol ώστε οι agents να μπορούν να πλοηγούνται σε σελίδες, να συμπληρώνουν φόρμες, να καταγράφουν στιγμιότυπα οθόνης και να εξάγουν δομημένα δεδομένα χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζονται Puppeteer ή Selenium boilerplate.

Το self-hosting του Steel διατηρεί κάθε browsing session, cookie store και scraped payload στη δική σας υποδομή αντί για ένα third-party browser cloud. Αποφεύγετε την per-session pricing, διατηρείτε τον έλεγχο των proxies και των anti-detection settings, και μπορείτε να συνδέσετε οποιοδήποτε AI agent framework — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, ή προσαρμοσμένο κώδικα — στο ίδιο backend.