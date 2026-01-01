Έκπτωση έως 69% για DbGate

Αναπτύξτε το DbGate με εγκατάσταση ενός κλικ.

Open-source cross-platform διαχειριστής βάσεων δεδομένων που υποστηρίζει MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, και πολλές ακόμα μηχανές SQL και NoSQL.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το DbGate με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για DbGate

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DbGate

Το DbGate είναι ένας open-source διαχειριστής βάσεων δεδομένων πολλαπλών πλατφορμών που χειρίζεται MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra και Amazon Redshift μέσω μιας ενιαίας web-based διεπαφής. Αντί να εναλλάσσεστε μεταξύ εργαλείων συγκεκριμένων προμηθευτών, συνδέεστε σε κάθε βάση δεδομένων από έναν ενιαίο χώρο εργασίας, εκτελείτε ερωτήματα SQL ή NoSQL με πολλές καρτέλες, επεξεργάζεστε πίνακες εντός γραμμής και συγκρίνετε σχήματα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Η αυτο-φιλοξενία του DbGate στο δικό σας VPS διατηρεί τις συμβολοσειρές σύνδεσης, τα αποθηκευμένα ερωτήματα και τα εξαγόμενα δεδομένα εξ ολοκλήρου στην υποδομή σας, χωρίς cloud telemetry ή αδειοδότηση ανά θέση. Η διεπαφή του προγράμματος περιήγησης είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή, καθιστώντας την χρήσιμη για ad-hoc επιθεώρηση δεδομένων, καθημερινή διαχείριση και συνεργατική αποσφαλμάτωση χωρίς την εγκατάσταση ενός desktop client σε κάθε μηχάνημα προγραμματιστή.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του DbGate

SQL και NoSQL μαζί

Συνδεθείτε σε MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, και άλλα από έναν ενιαίο workspace χωρίς να χρειάζεται να εναλλάσσετε μεταξύ των clients των προμηθευτών.

Επεξεργαστής ερωτημάτων πολλαπλών καρτελών

Εκτελέστε ερωτήματα SQL ή MongoDB σε πολλές καρτέλες με αυτόματη συμπλήρωση, επισήμανση σύνταξης και μόνιμο ιστορικό που επιβιώνει από επανασυνδέσεις και επανεκκινήσεις.

Οπτικός επεξεργαστής πίνακα

Περιηγηθείτε, φιλτράρετε, ταξινομήστε και επεξεργαστείτε γραμμές ενσωματωμένα με ένα πλέγμα που μοιάζει με υπολογιστικό φύλλο, στη συνέχεια δεσμεύστε τις αλλαγές μέσω ενός δημιουργημένου SQL diff πριν φτάσουν στη βάση δεδομένων.

Σύγκριση και εξαγωγή σχήματος

Σύγκριση σχημάτων μεταξύ δύο βάσεων δεδομένων, δημιουργία SQL μετεγκατάστασης, και εξαγωγή πινάκων ή ερωτημάτων σε CSV, JSON, SQL dumps, ή Excel απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης.

Σχεδιαστής διαγραμμάτων ER

Οπτικοποιήστε τις σχέσεις με ένα διαδραστικό διάγραμμα ER, στη συνέχεια εξάγετε τη διάταξη ως SVG ή PNG για τεκμηρίωση και αναθεωρήσεις αρχιτεκτονικής.

Γιατί να τρέξω DbGate στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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