Αναπτύξτε το DbGate με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source cross-platform διαχειριστής βάσεων δεδομένων που υποστηρίζει MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, και πολλές ακόμα μηχανές SQL και NoSQL.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για DbGate
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DbGate
Το DbGate είναι ένας open-source διαχειριστής βάσεων δεδομένων πολλαπλών πλατφορμών που χειρίζεται MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra και Amazon Redshift μέσω μιας ενιαίας web-based διεπαφής. Αντί να εναλλάσσεστε μεταξύ εργαλείων συγκεκριμένων προμηθευτών, συνδέεστε σε κάθε βάση δεδομένων από έναν ενιαίο χώρο εργασίας, εκτελείτε ερωτήματα SQL ή NoSQL με πολλές καρτέλες, επεξεργάζεστε πίνακες εντός γραμμής και συγκρίνετε σχήματα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Η αυτο-φιλοξενία του DbGate στο δικό σας VPS διατηρεί τις συμβολοσειρές σύνδεσης, τα αποθηκευμένα ερωτήματα και τα εξαγόμενα δεδομένα εξ ολοκλήρου στην υποδομή σας, χωρίς cloud telemetry ή αδειοδότηση ανά θέση. Η διεπαφή του προγράμματος περιήγησης είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή, καθιστώντας την χρήσιμη για ad-hoc επιθεώρηση δεδομένων, καθημερινή διαχείριση και συνεργατική αποσφαλμάτωση χωρίς την εγκατάσταση ενός desktop client σε κάθε μηχάνημα προγραμματιστή.
Βασικά χαρακτηριστικά του DbGate
SQL και NoSQL μαζί
Συνδεθείτε σε MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, και άλλα από έναν ενιαίο workspace χωρίς να χρειάζεται να εναλλάσσετε μεταξύ των clients των προμηθευτών.
Επεξεργαστής ερωτημάτων πολλαπλών καρτελών
Εκτελέστε ερωτήματα SQL ή MongoDB σε πολλές καρτέλες με αυτόματη συμπλήρωση, επισήμανση σύνταξης και μόνιμο ιστορικό που επιβιώνει από επανασυνδέσεις και επανεκκινήσεις.
Οπτικός επεξεργαστής πίνακα
Περιηγηθείτε, φιλτράρετε, ταξινομήστε και επεξεργαστείτε γραμμές ενσωματωμένα με ένα πλέγμα που μοιάζει με υπολογιστικό φύλλο, στη συνέχεια δεσμεύστε τις αλλαγές μέσω ενός δημιουργημένου SQL diff πριν φτάσουν στη βάση δεδομένων.
Σύγκριση και εξαγωγή σχήματος
Σύγκριση σχημάτων μεταξύ δύο βάσεων δεδομένων, δημιουργία SQL μετεγκατάστασης, και εξαγωγή πινάκων ή ερωτημάτων σε CSV, JSON, SQL dumps, ή Excel απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης.
Σχεδιαστής διαγραμμάτων ER
Οπτικοποιήστε τις σχέσεις με ένα διαδραστικό διάγραμμα ER, στη συνέχεια εξάγετε τη διάταξη ως SVG ή PNG για τεκμηρίωση και αναθεωρήσεις αρχιτεκτονικής.
Γιατί να τρέξω DbGate στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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