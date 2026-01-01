Το DbGate είναι ένας open-source διαχειριστής βάσεων δεδομένων πολλαπλών πλατφορμών που χειρίζεται MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra και Amazon Redshift μέσω μιας ενιαίας web-based διεπαφής. Αντί να εναλλάσσεστε μεταξύ εργαλείων συγκεκριμένων προμηθευτών, συνδέεστε σε κάθε βάση δεδομένων από έναν ενιαίο χώρο εργασίας, εκτελείτε ερωτήματα SQL ή NoSQL με πολλές καρτέλες, επεξεργάζεστε πίνακες εντός γραμμής και συγκρίνετε σχήματα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Η αυτο-φιλοξενία του DbGate στο δικό σας VPS διατηρεί τις συμβολοσειρές σύνδεσης, τα αποθηκευμένα ερωτήματα και τα εξαγόμενα δεδομένα εξ ολοκλήρου στην υποδομή σας, χωρίς cloud telemetry ή αδειοδότηση ανά θέση. Η διεπαφή του προγράμματος περιήγησης είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή, καθιστώντας την χρήσιμη για ad-hoc επιθεώρηση δεδομένων, καθημερινή διαχείριση και συνεργατική αποσφαλμάτωση χωρίς την εγκατάσταση ενός desktop client σε κάθε μηχάνημα προγραμματιστή.