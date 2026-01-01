Το FusionAuth είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης πελατών, κατασκευασμένη ειδικά για προγραμματιστές — μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση για τα Auth0, Okta και Cognito που παρέχει OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, κοινωνικές συνδέσεις, έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, σύνδεση χωρίς κωδικό πρόσβασης και ένα ολοκληρωμένο REST API. Αρχικά κατασκευάστηκε από την Inversoft για εφαρμογές καταναλωτών υψηλής επισκεψιμότητας, κλιμακώνεται από έναν μόνο χρήστη σε εκατομμύρια χρήστες στην ίδια ανάπτυξη.

Η αυτο-φιλοξενία του FusionAuth στο VPS σας διατηρεί κάθε λογαριασμό χρήστη, password hash, OAuth token και audit log εντός της δικής σας υποδομής, αντί να εξαρτάται από έναν πάροχο ταυτότητας τρίτου μέρους που θα μπορούσε να αλλάξει την τιμολόγηση ή τους όρους. Η Community Edition είναι εντελώς δωρεάν και περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες αναπτύξεις παραγωγής.