Έκπτωση έως 69% για FusionAuth

Αναπτύξτε το FusionAuth με εγκατάσταση ενός κλικ.

Self-hosted πλατφόρμα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης πελατών με OAuth, SAML, social login, MFA και ένα developer-first API.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το FusionAuth με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για FusionAuth

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FusionAuth

Το FusionAuth είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης πελατών, κατασκευασμένη ειδικά για προγραμματιστές — μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση για τα Auth0, Okta και Cognito που παρέχει OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, κοινωνικές συνδέσεις, έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, σύνδεση χωρίς κωδικό πρόσβασης και ένα ολοκληρωμένο REST API. Αρχικά κατασκευάστηκε από την Inversoft για εφαρμογές καταναλωτών υψηλής επισκεψιμότητας, κλιμακώνεται από έναν μόνο χρήστη σε εκατομμύρια χρήστες στην ίδια ανάπτυξη.

Η αυτο-φιλοξενία του FusionAuth στο VPS σας διατηρεί κάθε λογαριασμό χρήστη, password hash, OAuth token και audit log εντός της δικής σας υποδομής, αντί να εξαρτάται από έναν πάροχο ταυτότητας τρίτου μέρους που θα μπορούσε να αλλάξει την τιμολόγηση ή τους όρους. Η Community Edition είναι εντελώς δωρεάν και περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες αναπτύξεις παραγωγής.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του FusionAuth

OAuth, OIDC, και SAML

Πλήρης OAuth 2.0, OpenID Connect και SAML 2.0 server με ροές εκχώρησης κωδικού εξουσιοδότησης, PKCE, συσκευής και διαπιστευτηρίων πελάτη, έτοιμο προς χρήση.

Κοινωνικό και εταιρικό login

Εγγενής social login για Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn και Twitter καθώς και γενική ομοσπονδία OIDC και SAML για εταιρικούς πελάτες.

Έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων

TOTP authenticator apps, SMS, email, and FIDO2 WebAuthn passkeys με προσαρμοστικές πολιτικές που προσαρμόζονται βάσει σημάτων κινδύνου.

Multi-tenant εκ σχεδιασμού

Απομονώστε χρήστες, εφαρμογές και διαμορφώσεις σε ξεχωριστούς tenants για multi-tenancy SaaS, διαχωρισμό πελατών πρακτορείων ή λογαριασμούς συνεργατών B2B.

Προσαρμόσιμες login σελίδες

Προσαρμόστε τις φιλοξενούμενες σελίδες σύνδεσης, εγγραφής και διαχείρισης λογαριασμού με τα χρώματα επωνυμίας, τα λογότυπα και το κείμενο μέσω ενός επεξεργαστή προτύπων Mustache.

REST API για τα πάντα

Κάθε λειτουργία στο admin UI είναι επίσης διαθέσιμη μέσω ενός τεκμηριωμένου REST API και αποκλειστικών client libraries για Java, Node, Python, Go, και άλλα.

Γιατί να τρέξω FusionAuth στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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