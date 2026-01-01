Αναπτύξτε το FusionAuth με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted πλατφόρμα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης πελατών με OAuth, SAML, social login, MFA και ένα developer-first API.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για FusionAuth
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FusionAuth
Το FusionAuth είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης πελατών, κατασκευασμένη ειδικά για προγραμματιστές — μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση για τα Auth0, Okta και Cognito που παρέχει OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, κοινωνικές συνδέσεις, έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, σύνδεση χωρίς κωδικό πρόσβασης και ένα ολοκληρωμένο REST API. Αρχικά κατασκευάστηκε από την Inversoft για εφαρμογές καταναλωτών υψηλής επισκεψιμότητας, κλιμακώνεται από έναν μόνο χρήστη σε εκατομμύρια χρήστες στην ίδια ανάπτυξη.
Η αυτο-φιλοξενία του FusionAuth στο VPS σας διατηρεί κάθε λογαριασμό χρήστη, password hash, OAuth token και audit log εντός της δικής σας υποδομής, αντί να εξαρτάται από έναν πάροχο ταυτότητας τρίτου μέρους που θα μπορούσε να αλλάξει την τιμολόγηση ή τους όρους. Η Community Edition είναι εντελώς δωρεάν και περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες αναπτύξεις παραγωγής.
Βασικά χαρακτηριστικά του FusionAuth
OAuth, OIDC, και SAML
Πλήρης OAuth 2.0, OpenID Connect και SAML 2.0 server με ροές εκχώρησης κωδικού εξουσιοδότησης, PKCE, συσκευής και διαπιστευτηρίων πελάτη, έτοιμο προς χρήση.
Κοινωνικό και εταιρικό login
Εγγενής social login για Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn και Twitter καθώς και γενική ομοσπονδία OIDC και SAML για εταιρικούς πελάτες.
Έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων
TOTP authenticator apps, SMS, email, and FIDO2 WebAuthn passkeys με προσαρμοστικές πολιτικές που προσαρμόζονται βάσει σημάτων κινδύνου.
Multi-tenant εκ σχεδιασμού
Απομονώστε χρήστες, εφαρμογές και διαμορφώσεις σε ξεχωριστούς tenants για multi-tenancy SaaS, διαχωρισμό πελατών πρακτορείων ή λογαριασμούς συνεργατών B2B.
Προσαρμόσιμες login σελίδες
Προσαρμόστε τις φιλοξενούμενες σελίδες σύνδεσης, εγγραφής και διαχείρισης λογαριασμού με τα χρώματα επωνυμίας, τα λογότυπα και το κείμενο μέσω ενός επεξεργαστή προτύπων Mustache.
REST API για τα πάντα
Κάθε λειτουργία στο admin UI είναι επίσης διαθέσιμη μέσω ενός τεκμηριωμένου REST API και αποκλειστικών client libraries για Java, Node, Python, Go, και άλλα.
Γιατί να τρέξω FusionAuth στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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