Το LibreSpeed είναι ένα ελαφρύ, ανοιχτού κώδικα HTML5 speed test που μετράει download, upload, ping και jitter απευθείας στον browser. Σε αντίθεση με εμπορικές ιστοσελίδες speedtest, λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε υποδομή που εσείς ελέγχετε, ώστε να μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα ιδιωτικό speed test για την ομάδα σας, τον ISP σας ή τους πελάτες σας χωρίς να στέλνετε την κίνηση μέσω τρίτων servers μέτρησης.

Το self-hosting του LibreSpeed σε ένα VPS σάς δίνει ακριβείς, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έναντι ενός server που εμπιστεύεστε, με μια βάση δεδομένων αποτελεσμάτων ανά test που σας επιτρέπει να συγκρίνετε την ποιότητα σύνδεσης με την πάροδο του χρόνου. Τα tests λειτουργούν σε οποιονδήποτε σύγχρονο desktop ή mobile browser χωρίς βήμα εγκατάστασης και χωρίς client app.