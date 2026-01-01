Αναπτύξτε το LibreSpeed με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο τεστ ταχύτητας internet που λειτουργεί σε οποιοδήποτε browser χωρίς να απαιτείται Flash, Java ή plugins.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LibreSpeed
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LibreSpeed
Το LibreSpeed είναι ένα ελαφρύ, ανοιχτού κώδικα HTML5 speed test που μετράει download, upload, ping και jitter απευθείας στον browser. Σε αντίθεση με εμπορικές ιστοσελίδες speedtest, λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε υποδομή που εσείς ελέγχετε, ώστε να μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα ιδιωτικό speed test για την ομάδα σας, τον ISP σας ή τους πελάτες σας χωρίς να στέλνετε την κίνηση μέσω τρίτων servers μέτρησης.
Το self-hosting του LibreSpeed σε ένα VPS σάς δίνει ακριβείς, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έναντι ενός server που εμπιστεύεστε, με μια βάση δεδομένων αποτελεσμάτων ανά test που σας επιτρέπει να συγκρίνετε την ποιότητα σύνδεσης με την πάροδο του χρόνου. Τα tests λειτουργούν σε οποιονδήποτε σύγχρονο desktop ή mobile browser χωρίς βήμα εγκατάστασης και χωρίς client app.
Βασικά χαρακτηριστικά του LibreSpeed
Δοκιμή browser χωρίς εγκατάσταση
Αμιγώς HTML5 και JavaScript — λειτουργεί σε οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης σε επιτραπέζιο ή κινητό, χωρίς να απαιτείται Flash, Java ή λήψη.
Download, upload, ping, jitter
Παρουσιάζει και τις τέσσερις τυπικές μετρήσεις με διαμορφώσιμη διάρκεια δοκιμής και αριθμούς ταυτόχρονων συνδέσεων για ακριβή αποτελέσματα.
Βάση δεδομένων αποτελεσμάτων
Το ενσωματωμένο SQLite ή MySQL backend αποθηκεύει κάθε εκτέλεση δοκιμής με timestamp, IP και ISP, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου.
Προσαρμόσιμη επωνυμία
Επεξεργαστείτε το HTML του front-end, αλλάξτε το λογότυπο και εφαρμόστε το δικό σας θέμα για να παραδώσετε ένα πλήρως επώνυμο τεστ ταχύτητας για τον οργανισμό σας.
Αναζήτηση IP και ISP
Η προαιρετική ενσωμάτωση ipinfo.io εμπλουτίζει κάθε αποτέλεσμα με τον ISP, τον οργανισμό και την κατά προσέγγιση τοποθεσία του επισκέπτη.
Γιατί να τρέξω LibreSpeed στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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