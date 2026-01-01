Αναπτύξτε την Agenta με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source πλατφόρμα LLMOps που συνδυάζει prompt engineering, αξιολόγηση και observability σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Agenta
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Agenta
Η Agenta είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα LLMOps που ενοποιεί τις ροές εργασίας για την ανάπτυξη εφαρμογών LLM παραγωγής. Οι ομάδες τη χρησιμοποιούν για να επαναλαμβάνουν τα prompts σε ένα παράλληλο περιβάλλον δοκιμών, να εκδίδουν διαμορφώσεις, να εκτελούν αυτοματοποιημένες αξιολογήσεις έναντι συνόλων δοκιμών, και να παρακολουθούν ζωντανά αιτήματα με πλήρη παρατηρησιμότητα — όλα από την ίδια διεπαφή.
Η αυτο-φιλοξενία στον δικό σας VPS διατηρεί τα prompts, τα σύνολα δεδομένων αξιολόγησης και τα δεδομένα ιχνηλάτησης εντός της υποδομής που ελέγχετε. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά θέση, δεν υπάρχουν όρια token στις ιχνηλατήσεις, και πλήρης ελευθερία να ενσωματώσετε οποιονδήποτε πάροχο LLM μέσω του συμπεριλαμβανόμενου SDK και των υπηρεσιών proxy.
Βασικά χαρακτηριστικά του Agenta
Εργαστήριο Prompt
Συγκρίνετε προτροπές δίπλα-δίπλα σε μοντέλα και παραμέτρους σε ένα οπτικό περιβάλλον, και μετά προωθήστε τις νικήτριες παραλλαγές σε εκδοσιοποιημένες διαμορφώσεις.
Αυτοματοποιημένη αξιολόγηση
Εκτελέστε prompts έναντι δοκιμαστικών συνόλων χρησιμοποιώντας ενσωματωμένους αξιολογητές ή προσαρμοσμένο κώδικα για να βαθμολογήσετε την ορθότητα, την ομοιότητα και τις παλινδρομήσεις πριν από την ανάπτυξη.
LLM παρατηρησιμότητα
Παρακολουθήστε κάθε αίτημα μέσω ένθετων spans με πλήρεις μετρήσεις εισόδου, εξόδου, καθυστέρησης και κόστους για οποιονδήποτε πάροχο LLM ή πλαίσιο.
Διαχείριση εκδόσεων προτροπών
Διαχειριστείτε τις διαμορφώσεις prompt ως τεχνουργήματα με εκδόσεις, με περιβάλλοντα, rollbacks και ένα μητρώο που αποσυνδέει τα prompts από τον κώδικα εφαρμογών.
Framework-ανεξάρτητο
Τα SDK και το tracing συμβατό με OpenTelemetry ενσωματώνονται με LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic, και οποιοδήποτε άλλο LLM stack.
Γιατί να τρέχω Agenta στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.