Η Agenta είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα LLMOps που ενοποιεί τις ροές εργασίας για την ανάπτυξη εφαρμογών LLM παραγωγής. Οι ομάδες τη χρησιμοποιούν για να επαναλαμβάνουν τα prompts σε ένα παράλληλο περιβάλλον δοκιμών, να εκδίδουν διαμορφώσεις, να εκτελούν αυτοματοποιημένες αξιολογήσεις έναντι συνόλων δοκιμών, και να παρακολουθούν ζωντανά αιτήματα με πλήρη παρατηρησιμότητα — όλα από την ίδια διεπαφή.

Η αυτο-φιλοξενία στον δικό σας VPS διατηρεί τα prompts, τα σύνολα δεδομένων αξιολόγησης και τα δεδομένα ιχνηλάτησης εντός της υποδομής που ελέγχετε. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά θέση, δεν υπάρχουν όρια token στις ιχνηλατήσεις, και πλήρης ελευθερία να ενσωματώσετε οποιονδήποτε πάροχο LLM μέσω του συμπεριλαμβανόμενου SDK και των υπηρεσιών proxy.