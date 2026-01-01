Το YaCy είναι μια πλήρως κατανεμημένη, peer-to-peer μηχανή αναζήτησης ιστού που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας server. Σε αντίθεση με την Google ή την Bing, δεν υπάρχει κεντρική αρχή που να ελέγχει τα αποτελέσματα αναζήτησης — κάθε περίπτωση YaCy ανιχνεύει και ευρετηριάζει τον ιστό ανεξάρτητα, ενώ συνδέεται με έναν κοινό παγκόσμιο δείκτη που διατηρείται από χιλιάδες άλλους peers του YaCy. Τα ερωτήματα αναζήτησης κατακερματίζονται πριν κοινοποιηθούν με τους peers, διατηρώντας τις αναζητήσεις ιδιωτικές εκ σχεδιασμού.

Η αυτο-φιλοξενία του YaCy σας παρέχει μια ιδιωτική συσκευή αναζήτησης χωρίς παρακολούθηση, χωρίς επιρροή διαφημίσεων στις κατατάξεις και χωρίς αρχεία καταγραφής ερωτημάτων που αποστέλλονται σε τρίτους. Λειτουργεί επίσης ως μηχανή αναζήτησης intranet, ευρετηριάζοντας πόρους HTTP, FTP και SMB σε ένα τοπικό δίκτυο χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.