Αναπτύξτε το YaCy με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted, peer-to-peer μηχανή αναζήτησης ιστού που ευρετηριάζει και αναζητά στον ιστό χωρίς κεντρικούς servers ή παρακολούθηση.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για YaCy
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με YaCy
Το YaCy είναι μια πλήρως κατανεμημένη, peer-to-peer μηχανή αναζήτησης ιστού που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας server. Σε αντίθεση με την Google ή την Bing, δεν υπάρχει κεντρική αρχή που να ελέγχει τα αποτελέσματα αναζήτησης — κάθε περίπτωση YaCy ανιχνεύει και ευρετηριάζει τον ιστό ανεξάρτητα, ενώ συνδέεται με έναν κοινό παγκόσμιο δείκτη που διατηρείται από χιλιάδες άλλους peers του YaCy. Τα ερωτήματα αναζήτησης κατακερματίζονται πριν κοινοποιηθούν με τους peers, διατηρώντας τις αναζητήσεις ιδιωτικές εκ σχεδιασμού.
Η αυτο-φιλοξενία του YaCy σας παρέχει μια ιδιωτική συσκευή αναζήτησης χωρίς παρακολούθηση, χωρίς επιρροή διαφημίσεων στις κατατάξεις και χωρίς αρχεία καταγραφής ερωτημάτων που αποστέλλονται σε τρίτους. Λειτουργεί επίσης ως μηχανή αναζήτησης intranet, ευρετηριάζοντας πόρους HTTP, FTP και SMB σε ένα τοπικό δίκτυο χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.
Βασικά χαρακτηριστικά του YaCy
Peer-to-peer δείκτης
Κάθε κόμβος YaCy συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο κατανεμημένο ευρετήριο, μοιράζοντας ανιχνευμένες σελίδες με ομότιμους κόμβους και λαμβάνοντας αποτελέσματα σε αντάλλαγμα - δεν απαιτείται κεντρικός server.
Ενσωματωμένος ανιχνευτής ιστού
Διαμορφώσιμα προγράμματα ανίχνευσης και έλεγχοι βάθους για συνεχή ευρετηρίαση domains και για να διατηρείτε τα τοπικά αποτελέσματα αναζήτησής σας ενημερωμένα και σχετικά.
Αναζήτηση με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα
Οι αναζητήσεις κατακερματίζονται πριν κοινοποιηθούν στο δίκτυο P2P, αποτρέποντας οποιονδήποτε ομότιμο χρήστη να αναγνωρίσει τι αναζητήσατε.
Intranet λειτουργία αναζήτησης
Ευρετηρίαση και αναζήτηση εσωτερικών πόρων HTTP, FTP και SMB σε ένα τοπικό δίκτυο χωρίς να εκθέτετε δεδομένα στο δημόσιο διαδίκτυο.
Προγραμματιζόμενο REST API
Κάθε λειτουργία διαχείρισης είναι προσβάσιμη μέσω XML και JSON REST endpoints, επιτρέποντας την αυτοματοποίηση και τις προσαρμοσμένες ενσωματώσεις πύλης αναζήτησης.
Γιατί να τρέξω YaCy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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