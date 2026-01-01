Το SyncLounge είναι ένας self-hosted συντονιστής "watch party" για το Plex Media Server. Συγχρονίζει την αναπαραγωγή σε πολλούς Plex clients σε πραγματικό χρόνο — όταν ένας θεατής κάνει παύση, όλοι κάνουν παύση; όταν κάποιος προχωράει μπροστά, όλοι προσαρμόζονται. Κάθε θεατής κάνει stream από τον δικό του Plex server, οπότε ο οικοδεσπότης δεν χρειάζεται να μοιραστεί τη βιβλιοθήκη του ή να ανησυχεί για το bandwidth — το SyncLounge απλώς διατηρεί τα ρολόγια αναπαραγωγής ευθυγραμμισμένα και παρέχει ένα chat room για την ομάδα.

Το self-hosting του SyncLounge σε ένα VPS διατηρεί τα watch parties υπό τον έλεγχό σας, με τους χρήστες να συνδέονται μέσω των υπαρχόντων Plex accounts τους και να συνδέονται στους δικούς τους Plex servers. Η προαιρετική υποστήριξη whitelist περιορίζει την εγκατάστασή σας σε φίλους, οικογένεια ή χρήστες ενός συγκεκριμένου Plex server.