Ανάπτυξη SyncLounge με εγκατάσταση ενός κλικ.
Plex watch parties — φιλοξενήστε συγχρονισμένες βραδιές ταινιών και τηλεόρασης με φίλους και οικογένεια σε πολλούς Plex servers.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SyncLounge
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SyncLounge
Το SyncLounge είναι ένας self-hosted συντονιστής "watch party" για το Plex Media Server. Συγχρονίζει την αναπαραγωγή σε πολλούς Plex clients σε πραγματικό χρόνο — όταν ένας θεατής κάνει παύση, όλοι κάνουν παύση; όταν κάποιος προχωράει μπροστά, όλοι προσαρμόζονται. Κάθε θεατής κάνει stream από τον δικό του Plex server, οπότε ο οικοδεσπότης δεν χρειάζεται να μοιραστεί τη βιβλιοθήκη του ή να ανησυχεί για το bandwidth — το SyncLounge απλώς διατηρεί τα ρολόγια αναπαραγωγής ευθυγραμμισμένα και παρέχει ένα chat room για την ομάδα.
Το self-hosting του SyncLounge σε ένα VPS διατηρεί τα watch parties υπό τον έλεγχό σας, με τους χρήστες να συνδέονται μέσω των υπαρχόντων Plex accounts τους και να συνδέονται στους δικούς τους Plex servers. Η προαιρετική υποστήριξη whitelist περιορίζει την εγκατάστασή σας σε φίλους, οικογένεια ή χρήστες ενός συγκεκριμένου Plex server.
Βασικά χαρακτηριστικά του SyncLounge
Συγχρονισμός αναπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο
Οι ενέργειες αναπαραγωγής, παύσης, αναζήτησης και έντασης συγχρονίζονται σε όλους τους συμμετέχοντες σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ώστε όλοι οι παρευρισκόμενοι να παραμένουν συγχρονισμένοι.
Ενσωματωμένο group chat
Κάθε δωμάτιο περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη πλαϊνή μπάρα συνομιλίας, ώστε οι θεατές να μπορούν να αντιδρούν και να συζητούν χωρίς να αποχωρούν από το πρόγραμμα αναπαραγωγής.
Υποστήριξη πολλαπλών server
Κάθε θεατής κάνει streaming από τον δικό του Plex server, οπότε ο οικοδεσπότης δεν χρειάζεται να μοιράζεται την πρόσβαση στη βιβλιοθήκη ή να καταναλώνει εύρος ζώνης μεταφόρτωσης.
Plex single sign-on
Οι χρήστες πιστοποιούνται με τους υπάρχοντες λογαριασμούς Plex τους — χωρίς ξεχωριστή εγγραφή, χωρίς επιπλέον κωδικό πρόσβασης για απομνημόνευση.
Προαιρετική whitelist πρόσβασης
Η μεταβλητή AUTH_LIST περιορίζει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα ονόματα χρήστη Plex, email ή αναγνωριστικά μηχανών server για ιδιωτικές αναπτύξεις.
Γιατί να τρέξω SyncLounge στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.