Αναπτύξτε το Tyk Gateway με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πύλη API ανοιχτού κώδικα για την ασφάλιση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση API REST, GraphQL και gRPC χωρίς πληρωμένη άδεια χρήσης ή paywalls λειτουργιών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tyk Gateway
Το Tyk Gateway είναι ένα πλήρως open-source API gateway που διαχειρίζεται την πιστοποίηση, τον περιορισμό ρυθμού, τις ποσοστώσεις και τον μετασχηματισμό αιτημάτων για τις υπηρεσίες backend σας. Με άδεια χρήσης Mozilla Public License 2.0, κάθε λειτουργία του gateway είναι διαθέσιμη χωρίς κλειδί άδειας χρήσης — το OAuth 2.0, η επικύρωση JWT, το GraphQL proxying και η υποστήριξη plugin περιλαμβάνονται όλα στην open-source έκδοση.
Το Redis είναι η μόνη εξάρτηση, παρέχοντας κατανεμημένη αποθήκευση περιόδων λειτουργίας και μετρητές περιορισμού ρυθμού. Η διαμόρφωση γίνεται μέσω ενός REST management API, καθιστώντας το Tyk συμβατό με ροές εργασίας infrastructure-as-code και CI/CD pipelines. Το Self-hosting διατηρεί όλη την κίνηση API, τα διαπιστευτήρια και τα δεδομένα χρήσης εντός της δικής σας υποδομής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Tyk Gateway
Πιστοποίηση middleware
Προστατέψτε τα APIs με OAuth 2.0, JWT, υπογραφές HMAC, Basic Auth, mutual TLS ή API keys - δεν απαιτείται προσαρμοσμένος κώδικας ελέγχου ταυτότητας.
Rate limiting και ποσοστώσεις
Εφαρμόστε όρια ρυθμού και ποσοστώσεις χρήσης ανά χρήστη, ανά εφαρμογή ή ανά πολιτική, για την αποτροπή κατάχρησης και τη διασφάλιση δίκαιης πρόσβασης.
Υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων
Δρομολογήστε REST, GraphQL, gRPC, TCP και WebSocket APIs μέσω ενός ενιαίου gateway με μετασχηματισμό και proxying με επίγνωση πρωτοκόλλου.
Αίτημα μετασχηματισμού
Επανεγγράψτε URLs, εισάγετε ή αφαιρέστε headers, τροποποιήστε σώματα αιτημάτων και αποκρίσεων, και μετατρέψτε μεταξύ SOAP και GraphQL ενσωματωμένα.
Plugin middleware
Επεκτείνετε τη συμπεριφορά του gateway με προσαρμοσμένη λογική γραμμένη σε JavaScript, Python, Go ή gRPC χωρίς να τροποποιήσετε το βασικό codebase.
Γιατί να τρέξω Tyk Gateway στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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