Το Tyk Gateway είναι ένα πλήρως open-source API gateway που διαχειρίζεται την πιστοποίηση, τον περιορισμό ρυθμού, τις ποσοστώσεις και τον μετασχηματισμό αιτημάτων για τις υπηρεσίες backend σας. Με άδεια χρήσης Mozilla Public License 2.0, κάθε λειτουργία του gateway είναι διαθέσιμη χωρίς κλειδί άδειας χρήσης — το OAuth 2.0, η επικύρωση JWT, το GraphQL proxying και η υποστήριξη plugin περιλαμβάνονται όλα στην open-source έκδοση.

Το Redis είναι η μόνη εξάρτηση, παρέχοντας κατανεμημένη αποθήκευση περιόδων λειτουργίας και μετρητές περιορισμού ρυθμού. Η διαμόρφωση γίνεται μέσω ενός REST management API, καθιστώντας το Tyk συμβατό με ροές εργασίας infrastructure-as-code και CI/CD pipelines. Το Self-hosting διατηρεί όλη την κίνηση API, τα διαπιστευτήρια και τα δεδομένα χρήσης εντός της δικής σας υποδομής.