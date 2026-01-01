Το pretix είναι μια πλούσια σε χαρακτηριστικά πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη ειδικά για διοργανωτές εκδηλώσεων που θέλουν να πωλούν εισιτήρια χωρίς να πληρώνουν χρεώσεις ανά εισιτήριο σε εμπορικές υπηρεσίες όπως το Eventbrite ή το Ticketmaster. Κατασκευασμένο και συντηρούμενο από την pretix GmbH στη Γερμανία, τροφοδοτεί χιλιάδες εκδηλώσεις παγκοσμίως — από μικρά εργαστήρια έως μεγάλες διασκέψεις και φεστιβάλ — και είναι σχεδιασμένο να διαχειρίζεται στιγμές έναρξης πωλήσεων με υψηλή επισκεψιμότητα χωρίς να καταρρέει.

Το self-hosting του pretix στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα συμμετεχόντων, τη διαμόρφωση πληρωμών και τα έσοδα υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Αντί να παραχωρείτε ένα ποσοστό από κάθε εισιτήριο σε μια πύλη τρίτου μέρους, πληρώνετε ένα πάγιο τέλος hosting — και παραμένετε πλήρως συμβατοί με τον GDPR διατηρώντας τα προσωπικά δεδομένα εντός της υποδομής που διαχειρίζεστε.