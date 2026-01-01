Αναπτύξτε pretix με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα πώλησης εισιτηρίων ανοιχτού κώδικα για συνέδρια, φεστιβάλ, εργαστήρια και κάθε εκδήλωση με φυσικό ή ψηφιακό εισιτήριο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για pretix
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με pretix
Το pretix είναι μια πλούσια σε χαρακτηριστικά πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη ειδικά για διοργανωτές εκδηλώσεων που θέλουν να πωλούν εισιτήρια χωρίς να πληρώνουν χρεώσεις ανά εισιτήριο σε εμπορικές υπηρεσίες όπως το Eventbrite ή το Ticketmaster. Κατασκευασμένο και συντηρούμενο από την pretix GmbH στη Γερμανία, τροφοδοτεί χιλιάδες εκδηλώσεις παγκοσμίως — από μικρά εργαστήρια έως μεγάλες διασκέψεις και φεστιβάλ — και είναι σχεδιασμένο να διαχειρίζεται στιγμές έναρξης πωλήσεων με υψηλή επισκεψιμότητα χωρίς να καταρρέει.
Το self-hosting του pretix στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα συμμετεχόντων, τη διαμόρφωση πληρωμών και τα έσοδα υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Αντί να παραχωρείτε ένα ποσοστό από κάθε εισιτήριο σε μια πύλη τρίτου μέρους, πληρώνετε ένα πάγιο τέλος hosting — και παραμένετε πλήρως συμβατοί με τον GDPR διατηρώντας τα προσωπικά δεδομένα εντός της υποδομής που διαχειρίζεστε.
Βασικά χαρακτηριστικά του pretix
Ευέλικτες πωλήσεις εισιτηρίων
Πουλήστε εισιτήρια επί πληρωμή, δωρεάν και με δωρεά, με ποσοστώσεις, κουπόνια, επιλογή θέσεων και χρονική διαθεσιμότητα σε πολλαπλές εκδηλώσεις από ένα κατάστημα.
Ενσωματωμένες πληρωμές
Εγγενείς ενσωματώσεις με Stripe, PayPal, SEPA, τραπεζική μεταφορά και πολλές άλλες πύλες πληρωμών — δεν απαιτείται marketplace plugin τρίτων.
Διατάξεις καθισμάτων
Οπτική διαδραστική επιλογή θέσεων με κατηγορίες, διαφοροποίηση τιμών και θέσεις προσβασιμότητας για θέατρα, αίθουσες και στάδια.
Επί τόπου Check-in
Οι συνοδευτικές εφαρμογές σάρωσης για κινητά και επιτραπέζιους υπολογιστές επαληθεύουν τα εισιτήρια με κωδικό QR στην είσοδο, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας offline για χώρους με κακή συνδεσιμότητα.
Πολύγλωσσα καταστήματα
Διαθέστε τοπικοποιημένα καταστήματα εισιτηρίων σε πάνω από 30 γλώσσες, με μεταφρασμένα email, διατάξεις εισιτηρίων και ροές ολοκλήρωσης αγοράς, έτοιμα προς χρήση.
REST API & Webhooks
Ενσωματώστε το pretix με CRMs, λογιστικά συστήματα και εκτύπωση καρτών εισόδου μέσω ενός τεκμηριωμένου REST API και webhooks που βασίζονται σε συμβάντα.
Γιατί να τρέξω pretix στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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