Το Khoj είναι ένας δωρεάν, ανοιχτού κώδικα προσωπικός βοηθός AI που συνδέεται με τα έγγραφα, τις σημειώσεις και τα αρχεία σας και σας επιτρέπει να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με αυτά σε φυσική γλώσσα. Λειτουργεί με οποιονδήποτε μεγάλο πάροχο AI — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ή μια τοπική εγκατάσταση Ollama που τρέχει στον ίδιο VPS — και εμπλουτίζει τις απαντήσεις του με αναζήτηση ιστού σε πραγματικό χρόνο μέσω του SearXNG και απομονωμένη εκτέλεση κώδικα Python μέσω του Terrarium.

Η αυτο-φιλοξενία του Khoj σημαίνει ότι τα έγγραφα, οι συνομιλίες και το ιστορικό ερωτημάτων σας παραμένουν στη δική σας υποδομή. Τα αρχεία σας δεν αποστέλλονται ποτέ πουθενά πέρα από τον πάροχο μοντέλου AI που διαμορφώνετε ρητά, δίνοντάς σας πλήρη έλεγχο για το ποια δεδομένα κοινοποιούνται και με ποιον.