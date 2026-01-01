Αναπτύξτε το Khoj με εγκατάσταση ενός κλικ.
Βοηθός AI ανοιχτού κώδικα που συνομιλεί με τα έγγραφά σας, αναζητά στο διαδίκτυο και εκτελεί κώδικα χρησιμοποιώντας το AI μοντέλο της επιλογής σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Khoj
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Khoj
Το Khoj είναι ένας δωρεάν, ανοιχτού κώδικα προσωπικός βοηθός AI που συνδέεται με τα έγγραφα, τις σημειώσεις και τα αρχεία σας και σας επιτρέπει να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με αυτά σε φυσική γλώσσα. Λειτουργεί με οποιονδήποτε μεγάλο πάροχο AI — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ή μια τοπική εγκατάσταση Ollama που τρέχει στον ίδιο VPS — και εμπλουτίζει τις απαντήσεις του με αναζήτηση ιστού σε πραγματικό χρόνο μέσω του SearXNG και απομονωμένη εκτέλεση κώδικα Python μέσω του Terrarium.
Η αυτο-φιλοξενία του Khoj σημαίνει ότι τα έγγραφα, οι συνομιλίες και το ιστορικό ερωτημάτων σας παραμένουν στη δική σας υποδομή. Τα αρχεία σας δεν αποστέλλονται ποτέ πουθενά πέρα από τον πάροχο μοντέλου AI που διαμορφώνετε ρητά, δίνοντάς σας πλήρη έλεγχο για το ποια δεδομένα κοινοποιούνται και με ποιον.
Βασικά χαρακτηριστικά του Khoj
Συνομιλία με Έγγραφα
Καταχωρίστε τα PDFs, τις σημειώσεις και τα αρχεία σας και κάντε ερωτήσεις σχετικά με αυτά σε φυσική γλώσσα - το Khoj ανακτά σχετικό περιεχόμενο και απαντήσεις χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο σας μοντέλο AI.
Ενσωμάτωση αναζήτησης ιστού
Το ενσωματωμένο SearXNG επιτρέπει στο Khoj να ανακτά και να συνοψίζει τρέχουσες πληροφορίες από το διαδίκτυο χωρίς να δρομολογεί ερωτήματα μέσω ενός API αναζήτησης τρίτου μέρους.
Sandbox εκτέλεσης κώδικα
Το Khoj εκτελεί κώδικα Python σε ένα απομονωμένο Terrarium sandbox, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί υπολογισμούς, ανάλυση δεδομένων και εργασίες scripting ως μέρος μιας συνομιλίας.
Οποιοσδήποτε πάροχος μοντέλου AI
Συνδέστε OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ή μια τοπική εγκατάσταση Ollama - αλλάξτε παρόχους χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με το Khoj.
Ιδιωτικό από προεπιλογή
Όλα τα έγγραφα, οι συνομιλίες και τα embeddings παραμένουν στο VPS σας - τίποτα δεν κοινοποιείται πέρα από τον AI model provider που διαμορφώνετε.
Γιατί να τρέξω Khoj στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.