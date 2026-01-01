Εγκαταστήστε το InvoiceShelf με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα τιμολόγησης ανοιχτού κώδικα για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, παλαιότερα γνωστή ως Crater.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για InvoiceShelf
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με InvoiceShelf
Το InvoiceShelf είναι μια πλατφόρμα τιμολόγησης και χρέωσης self-hosted για freelancers, συμβούλους και μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται μια επαγγελματική λύση τιμολόγησης χωρίς μηνιαίες χρεώσεις SaaS. Καλύπτει την πλήρη ροή εργασιών χρέωσης: πελάτες, είδη, τιμολόγια, προσφορές, έξοδα και πληρωμές — με υποστήριξη για πολλαπλά νομίσματα, φορολογικούς συντελεστές και προσαρμόσιμα πρότυπα PDF.
Η φιλοξενία του InvoiceShelf στο δικό σας VPS διατηρεί τα οικονομικά σας δεδομένα και τα αρχεία πελατών ιδιωτικά σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Με ενσωματωμένη ενσωμάτωση πύλης πληρωμών Stripe και μια πύλη πελατών όπου οι πελάτες μπορούν να βλέπουν και να πληρώνουν τιμολόγια online, αποκτάτε μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρέωσης χωρίς χρεώσεις ανά τιμολόγιο ή εξάρτηση από προμηθευτή.
Βασικά χαρακτηριστικά του InvoiceShelf
Τιμολόγια και προσφορές
Δημιουργήστε επαγγελματικά τιμολόγια και εκτιμήσεις με προσαρμόσιμα πρότυπα και αυτόματη δημιουργία PDF για κάθε έγγραφο.
Online πύλη πληρωμών
Οι πελάτες μπορούν να δουν, να κατεβάσουν και να πληρώσουν τιμολόγια online μέσω μιας πύλης αυτοεξυπηρέτησης με ενσωμάτωση πύλης πληρωμών Stripe.
Παρακολούθηση εξόδων
Καταγράψτε και κατηγοριοποιήστε τα επιχειρηματικά έξοδα μαζί με τα τιμολόγια για να διατηρείτε μια πλήρη οικονομική εικόνα σε ένα μέρος.
Πολυνομισματική υποστήριξη
Χρεώστε πελάτες στο τοπικό τους νόμισμα με διαμορφώσιμες συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιλογή νομίσματος ανά τιμολόγιο.
Φορολογική διαχείριση
Ορίστε πολλαπλούς φορολογικούς συντελεστές και εφαρμόστε τους ανά είδος ή ανά τιμολόγιο για να διαχειριστείτε ΦΠΑ, GST και άλλες φορολογικές δομές.
Γιατί να τρέξω InvoiceShelf στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Bagisto
Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανοιχτού κώδικα βασισμένη σε Laravel για ηλεκτρονικά καταστήματα