Το InvoiceShelf είναι μια πλατφόρμα τιμολόγησης και χρέωσης self-hosted για freelancers, συμβούλους και μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται μια επαγγελματική λύση τιμολόγησης χωρίς μηνιαίες χρεώσεις SaaS. Καλύπτει την πλήρη ροή εργασιών χρέωσης: πελάτες, είδη, τιμολόγια, προσφορές, έξοδα και πληρωμές — με υποστήριξη για πολλαπλά νομίσματα, φορολογικούς συντελεστές και προσαρμόσιμα πρότυπα PDF.

Η φιλοξενία του InvoiceShelf στο δικό σας VPS διατηρεί τα οικονομικά σας δεδομένα και τα αρχεία πελατών ιδιωτικά σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Με ενσωματωμένη ενσωμάτωση πύλης πληρωμών Stripe και μια πύλη πελατών όπου οι πελάτες μπορούν να βλέπουν και να πληρώνουν τιμολόγια online, αποκτάτε μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρέωσης χωρίς χρεώσεις ανά τιμολόγιο ή εξάρτηση από προμηθευτή.